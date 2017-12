Entrevista. Ruano: "Tenemos muchas ganas de conseguir la salvación"

Ruano: "Tenemos muchas ganas de conseguir la salvación" / Imagen: Ángel Vidarte - VAVEL.

Apenas un año le ha servido a Ruano para formar parte de la historia del club blanquinegro. Un gol de falta en el tramo final de la última eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda B contra el Calahorra hizo que el conjunto pacense consiguiera el ansiado ascenso a la categoría de bronce del fútbol español. Hoy, durante el parón navideño, hablamos con él sobre el fenomenal desenlace de la temporada pasada y el desarrollo de la actual.

Pregunta. Con la primera vuelta finalizada, el equipo se coloca fuera de los puestos de descenso. ¿Cree que estos primeros 19 partidos, para un recién ascendido, han podido servir de adaptación para delimitar las exigencias del club?

Respuesta. Sí, de adaptación sí que ha sido, y más que eso. Hay veces que la bolita no entra por mucho que hagas, porque hemos hecho mucho mérito en las primeras ocho jornadas en las que hemos tenido ese déficit en cuanto a puntos. Pero bueno, lo valoro bien para ser un primer año en Segunda B.

P. ¿Se nota el cambio de división?

R. Bueno, yo he estado toda mi vida en Segunda, en Segunda B, en Austria en Primera... La verdad es que para mí no es un cambio, porque tengo muchos partidos jugados en Segunda B, pero sí se nota en cuanto a los rivales. Hay muchísima igualdad, y ya estáis viendo los pocos puntos que hay entre un equipo y otro. En ese sentido sí.

P. ¿Qué objetivos se marca, de forma personal, de cara a esta temporada en Segunda B?

R. A nivel personal ayudar al equipo en lo máximo posible, si puede ser con goles, asistencias, con trabajo... A nivel global la salvación. A nivel personal tampoco es que me marque ningún objetivo claro. Intentar meter los máximos goles posibles; llevo cuatro en la primera vuelta y la verdad es que estoy muy contento. Espero por lo menos meter otros cuatro.

P. El club pasó por una refundación, malos momentos por categorías inferiores. Tras varios años cayendo en fase de ascenso, este año se consiguió. ¿Qué cree que distingue al CD Badajoz de la temporada pasada respecto al de años anteriores?

R. Nada en verdad, también tiene que haber ese pequeño golpe de suerte. Creo que en la liguilla de ascenso fuimos muy superiores a todos los rivales, pero tuvimos esa pequeña fortuna como contra el Bergantiños aquí que nos hizo que diéramos ese salto de calidad para estar ahora en Segunda B. Pero la verdad es que mucho más no te puedo decir.

P. En ese partido contra el Bergantiños, marcado por aquel penalti parado por Nico Monclova en los últimos instantes de partido… ¿Cómo lo vivió?

R. Yo soy de mirar los penaltis, ese también lo miré, pero ya veía que se nos iba el sueño. Al final la fortuna estuvo de nuestra parte y todos los que estaban, que fueron muchos, se llevaron una gran alegría porque no lo podíamos creer.

P. ¿Consideraste un fracaso el no quedar como primeros de grupo, al perder la disputa por el liderato contra el Cacereño? Tener que volver a sufrir otra larga fase de ascenso…

R. No un fracaso, pero era el objetivo que nos teníamos marcado y no lo conseguimos. Pero nos hicimos fuertes de cabeza y pensamos que había otra vía por la que ascender, que no era la única vía el quedar primeros. Y cuando te conciencias con una cosa, se consigue. Lo conseguimos aún siendo segundos.

P. ¿Y las sensaciones de protagonizar dicho ascenso? Su famoso gol en Calahorra…

R. Fueron unas sensaciones inolvidables, eso ya quedará para siempre. Gracias a Dios tuve la suerte de meter el gol del ascenso a Segunda B después de muchos años y eso perdurará muchos años en la historia del club. La verdad es que muy contento. Vine para un objetivo que encima se cumplió y ayudé con un gol muy importante.

Imagen: Ángel Vidarte

P. ¿En qué cree que ha mejorado el club acabando esta primera vuelta, y qué cree que le falta de cara al final de temporada?

R. De cara a la segunda vuelta, creo que en casa tenemos que hacernos fuertes como hasta ahora. Hemos conseguido bastantes puntos y fuera de casa tenemos que seguir la misma dinámica que llevamos en los últimos partidos, como en Lorca, que hicimos un partido muy serio. Creo que no debemos regalar goles fáciles en los primeros minutos que luego nos pueden costar el partido, porque como te digo está todo muy igualado y con un regalo que des te cuesta muy caro.

P. Los derbis (Extremadura UD, Mérida AD) son siempre partidos de alta exigencia. En los presenciados esta temporada, ¿cree que el jugar fuera de casa, con el equipo contrario respaldado por su afición, puede ser un factor determinante a la hora de disputar el partido?

R. No. Somos once contra once. Esos partidos no se dieron bien desde un principio, porque son encuentros de mucha exigencia y de mucha concentración. No la tuvimos y eso nos mermó de cara a los minutos siguientes. Está claro que siempre gusta jugar en casa porque tienes a tu gente, pero creo que tenemos que dar el mismo nivel en casa que fuera. Ese es un punto que tenemos que mejorar en la siguiente vuelta, y soy consciente de que lo vamos a hacer porque el entrenador sabe lo que nos puede pasar fuera de casa. Esa concentración en los primeros minutos, en jugadas puntuales que pueden marcar un partido, tenemos que hacerlo mejor.

P. ¿Cómo cree que responderá la afición del CD Badajoz en el Nuevo Vivero ante un partido de estas dimensiones?

R. Como lo ha hecho hasta ahora. Desde que llegué nos llevaron en volandas y es uno de los goles que le tenemos que meter al rival. Cuando se ponen a empujar y nada más mirarles ver que no te dan ni un simple silbido porque ven que lo estás dando todo, no tiene precio. Están con nosotros a muerte desde el minuto uno y espero que en esos partidos mucho más. Sinceramente nos duele que nos hayan metido en los derbis esas goleadas, que nunca sientan bien.

P. Abarcando el tema de posibles inversores en el club, ¿qué conocen los jugadores?

R. Nos comentó el presidente que a partir de enero iba a haber una reunión con posibles inversores y nada más. La verdad es que no estamos centrados en ese tema, porque no es algo que nos incumba. Nosotros tenemos que estar centrados en lo nuestro, y si viene alguien para mejorar pues bienvenido sea.

P. ¿Algún mensaje que quiera mandar a la afición?

R. Que sigan confiando como hasta ahora para 2018. Tenemos muchas ganas de conseguir el objetivo marcado, que es la salvación en principio. Estamos a tiempo y lo vamos a dejar todo para que ellos se sientan orgullosos de nosotros y podamos estar todos unidos.