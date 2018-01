Goles y reparto de puntos en el debut de Loren

Google Plus

Regresaba el fútbol al Estadio Romano tras el parón navideño y lo hacía con nuevo inquilino en el banquillo del Mérida. Era el primer partido de Loren Morón al frente del Mérida y no lo hacía desde el banquillo, sino desde la grada que está junto a él.



La sorpresa estuvo también en la alineación romana. Loren solo contaba con un 9 puro para el partido tras la salida de Hugo Díaz y Juan Esnaider en el mercado de invierno. Aún así, el entrenador romano apostó por Mustafá como delantero centro porque el propio Javi Gómez no se encontraba al 100%. Además, Santi Villa volvió a ocupar el lateral izquierdo, dejando a Kike Pina en el banquillo.



Precisamente iba a ser Mustafá el que primero iba a avisar en el partido. Tras un gran pase de Álex Bernal, el argelino recibía dentro del área solo ante Wilfred y cuando parecía que tenía todo a su favor para disparar llegó en el último instante Lolo para derribar al delantero del Mérida y desviar el peligro. Tanto jugadores del Mérida como la propia afición romana pidieron penalti pero el colegiado no vio nada punible. Mustafá tuvo otra clara pero Wilfred evitó el gol con un paradón.





El Mérida necesitaba ganar o al menos mejorar su imagen respecto a los últimos partidos. Y el equipo notó esa presión. Los jugadores romanos saltaron al terreno de juego con dudas, imprecisos y erráticos. Con el paso de los minutos iba a más. A todo esto, el Marbella cada vez monopolizaba más el balón. Luis Rioja tuvo una de las más claras cuando solo ante Felipe Ramos definió con una gran vaselina pero Michele Diana llegó justo a tiempo para sacar el balón antes de entrar.



Pero no fue hasta el minuto 29 cuando los andaluces se pusieron por delante. Falta lateral muy alejada que cuelgan a la frontal del área del Mérida donde Paco Aguza hace un mal despeje y deja solo a Catena ante Felipe Ramos para dejar en bandeja a Francis Ferrón, que solo tuvo que empujarla, el 0-1.



La primera parte terminó con muy malas sensaciones en el Mérida. El aficionado romano se acordaba de las salidas de Hugo Díaz y Juan Esnaider, de la ausencia de fichajes hasta el momento, de la salida de Mehdi Nafti... El ambiente en el Romano estaba crispado.

Otro partido

Pero al menos el Mérida salió con otras intenciones en la segunda mitad. Álex Bernal se erigió como líder en el terreno de juego y el balón empezó a pasar por sus pies, y eso siempre es buena noticia para el Mérida. Precisamente, Álex Bernal, tras una combinación con Kiu, fraguó la jugada del empate a uno que acabó con un gran centro del sevillano al segundo palo donde apareció Jokin Esparza para rematar y poner el 1-1.



El equipo romano se lo creía y su afición también. Llegaron los mejores momentos del Mérida. Además, Loren dio entrada a Javi Gómez por un Javi Hervás sin protagonismo y fue a por la victoria con el propio Javi Gómez en punta y Mustafá. Álex Bernal seguía haciendo de las suyas, buscaba asociarse con todo lo que le rodeaba, entre ellos con un Santi Villa que habla su mismo idioma a pesar de jugar como lateral izquierdo.

Y en el minuto 74 llegó la euforia al Romano. Jugada por la banda derecha que termina con una gran acción de Mustafá pisando área y buscando el centro raso, con la mala suerte, y buena para el Mérida, que Alonso introdujo el balón en su propia portería. El Mérida se lo creyó y lo consiguió. Pero esto no ha había acabado.



Pero llegó el momento en el que ambos técnicos movieron sus banquillos. En el Mérida volvió tres meses después Chema Mato para dar estabilidad al centro del campo. Y en el Marbella lo hacía Chus Hevia para buscar el gol del empate. En este caso la apuesta le salió mejor al Marbella.





De nuevo, el protagonismo pasó a ser del Marbella. Luis Rioja y Corpas buscaban desbordar a sus defensores y en el caso de Rioja ganaba la partida una y otra vez a Iván Pérez, creando mucho peligro por la banda izquierda. El Mérida estaba partido en dos y el Marbella lo aprovechó tras una pérdida de los romanos. Después de una bonita combinación de los andaluces que terminó con una gran asistencia de Chus Hevia, el balón le llegó de nuevo a Francis Ferrón, que con una gran definición puso el 2-2 en el marcador en el minuto 76.



En los últimos minutos del partido, el 2-3 estuvo más cerca que el 3-2. Kile Pina entró en el Mérida para buscar más profundidad y así adelantar a Santi Villa, pero en el Mérida ya no estaban los dos jugadores que más daño estaban haciendo, Kiu y Mustafá, y al equipo le costaba llegar. En el Marbella, el bigoleador Francis Ferrón dejó su lugar a Juanfran Guarnido. La tuvo el Marbella para ganar, primero con un tiro de Corpas que salvó Felipe Ramos y después con otra gran ocasión de Juanfran que se marchó cruzado por muy poco.



Por lo tanto, buen punto para Mérida y Marbella tras un partido que tuvo de todo y donde hubo dos partes muy diferentes. El Mérida suma ya cinco jornadas seguidas sin ganar y termina la jornada situado en décima posición con 26 puntos. El Marbella, por su parte, con el empate baja de la tercera a la cuarta plaza.

