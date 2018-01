En busca del fichaje perdido

José María Colomo (Vavel.com)

El mercado de invierno suele significar para cada club algo completamente diferente. Mientras que unos buscan rellenar aquellos huecos que no pudieron ser completados en verano, otros refuerzan todavía más su plantilla. A veces, la insatisfacción de los jugadores con los que se cuenta llega a provocar una casi completa reestructuración del equipo.

En esas se encuentran los 4 equipos representantes de la región extremeña en la categoría de bronce. Villanovense, Mérida, Extremadura y Badajoz se encuentran buceando en la enorme bolsa de jugadores libres y liberados que se forma en los meses más fríos del año. Más caótico aún es este período de fichajes si tenemos en cuenta que la 2ªB tira de sus dos divisiones más cercanas, además de la propia.

Más dinamita… aún

De momento, es el Extremadura quien mejor se está reforzando. Parecía que con la plantilla que habían confeccionado gracias a los inversores que llegaron el año pasado, nada le hacía falta para suplir carencias en el campo puesto que, si alguna tiene, está en la conciencia de los jugadores y no en su calidad. Sin embargo, los almendralejenses no quieren llegar cojos a los más que seguros playoffs de ascenso, por lo que han incorporado a nada más y nada menos que tres nuevos jugadores: Nico Delmonte se suma a la zaga azulgrana, mientras que el navarro José García, de apenas 20 años, quiere darle aún más potencia a los extremos. Ya saben, no hay dos sin tres, pero ¡qué tres! No ha sido la última alta, pero el fichaje Enric Gallego es el que más ha llamado la atención, no sólo en la comunidad sino en toda España. El pichichi de toda la 2ªB procede del UE Cornellà, y ha despejado cualquier atisbo de duda sobre su rendimiento al debutar el pasado domingo con un hat-trick ante el Córdoba B a domicilio. La próxima jornada tendrá la oportunidad de lucirse en el Francisco de la Hera ante el Lorca Deportiva.

Fichando gol

Por su parte, el Villanovense sigue concienciado de que su principal objetivo es mantenerse en la categoría. Atrás quedó aquel sueño de, al menos, rozar la 2ªA, pero tampoco piensen que se encuentran desesperadamente necesitados. Pasito a pasito, los de Iván Ania todavía no han suplido la baja del mediocentro Elías Pérez, quien no parecía haber vuelto a ser el mismo tras la lesión del curso pasado, pero sí que se han estrenado este 2018 con el fichaje de un nuevo delantero, Diego Sánchez. Sin embargo, a pesar de las buenas sensaciones que dejó la jornada pasada, parece que aún tiene que aclimatarse a su nuevo equipo y a la mala racha que ahora atraviesa, ya que estos no conocen la victoria desde que ganaran al Extremadura en noviembre. Además, la reciente derrota ante el Betis Deportivo en Copa Federación no pone nada fácil el próximo partido liguero ante el Granada B lejos de su afición.

Confiar en lo que hay y no se va

Justo en el centro de la tabla se encuentra el Mérida, y su situación no es mucho más optimista que la de los verdes. En teoría, en verano se confeccionó una plantilla para volver a luchar por los playoffs. Sin embargo, el objetivo se ha ido desinflando hasta el punto de que un empate en el Romano puede incluso saber a victoria. El gol no era una de las máximas preocupaciones de este desilusionante Mérida, o al menos no era la primera, pero los aficionados emeritenses se encuentran preocupados ante la marcha de dos de sus atacantes, Hugo Díaz al Atlético Baleares y Juan Esnáider al Tudelano. Es cierto, ninguno de los dos parece haber tenido demasiada suerte en la capital extremeña, por lo que su despedida no ha causado mucho dolor allí, pero esto no quita para que los pecholatas se encuentren intranquilos ante la falta de fichajes a 10 de enero. Cada domingo en el Romano se escuchan gritos contra el director deportivo, y esta ausencia de incorporaciones no parece mejorar mucho las circunstancias. Además, se rumorea la salida de Juanlu Hens, uno de los jugadores que más ilusión generaba entre los seguidores emeritenses a pesar de su longeva lesión. Porque en Mérida ahora mismo sólo hay eso, rumores y más rumores. Rumor de que llega Iván Aguilar, delantero del UD Logroñés, rumor de que podría incorporarse el solicitadísimo Álvaro González, extremo del FC Cartagena sin equipo desde diciembre. Este domingo ante el San Fernando en la Isla de Camarón se comprobará si hay nuevas caras o no.

Refuerzos para la salvación

Los pacenses son los que peor parados han salido en la primera mitad de su primera temporada en 2ªB tras varios años. En playoffs de descenso, los de Juan Marrero han perdido a Julio Rodao, que ha marchado rumbo a Navalmoral de la Mata para reforzar al líder de la 3ª extremeña. A cambio, Rafa Navarro, ex del Mérida, ha desembarcado en Badajoz para cubrir una de las posiciones más flojas del equipo pacense, la zaga central. Mientras tanto, los socios se reunieron el pasado domingo junto al presidente con vistas a decidir la conversión del club en sociedad deportiva, así como para discutir la posible llegada de un fondo de inversión. La Asamblea General Extraordinaria donde se llevará a cabo las votaciones tendrá lugar el próximo 14 de enero, mismo día en el que el equipo juega en casa ante el Écija Balompié.