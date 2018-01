Más potencia arriba: Germán Sáenz, nuevo atacante del Mérida

Foto: Marina García (Vavel.com)

Poco ha tardado el Mérida en suplir las bajas de Juan Esnáider y Hugo Díaz: segundo fichaje, segundo jugador ofensivo. Relativamente poco, porque sus aficionados se encontraban ansiosos de ver nuevas caras en su equipo, sobre todo arriba a raíz de la falta de gol de los dos ex atacantes anteriores unida a la irregularidad de Javi Gómez por su tendencia a las lesiones.

Prometía Dani Martín, presidente del club, que los Reyes Magos acabarían llegando a la ciudad, y aunque tarde, éstos han terminado pasando por Mérida dejando no sabemos si goles, pero sí delanteros. De momento, la UD Logroñés es quien está surtiendo de jugadores al Mérida en este mercado de invierno. Primero fue Iván Aguilar, también punta, y ahora es Germán Sáenz (25/7/1990, Tenerife) el recién incorporado, por lo que el hecho de ver una cara conocida en el vestuario facilitará a ambos la adaptación a su nuevo equipo. El tinerfeño ha disputado 13 partidos con su anterior club, 7 como titular, de los cuales 5 han sido de principio a fin. No obstante, parece que últimamente no ha contado demasiado para Sergio Rodríguez, su ya ex entrenador, puesto que en los últimos 3 encuentros tan solo suma 18 minutos disputados. Además, todavía no se ha estrenado en portería en lo que va de curso, pero esto no ha evitado que su fichaje genere cierta ilusión entre los seguidores emeritenses, que lo han recibido con gran entusiasmo. De hecho, el flamante jugador romano ha aprovechado para enviar un mensaje de voz a su nueva afición a través de la cuenta de Twitter del Mérida (@Merida_AD), donde afirma que “está deseando ver rugir el estadio Romano”.

Germán es un jugador ofensivo que, en realidad, puede ejercer tanto de extremo como de segundo punta. Quienes lo conocen destacan de él su arrancada y su capacidad de hacer goles, pero también matizan que, desde su lesión de rodilla en la pretemporada 2016/2017, no parece haber vuelto a ser el mismo. En aquella época se encontraba en las filas del Real Murcia disputando su segunda temporada allí. El curso pasado formó parte de uno de sus rivales acérrimos, el FC Cartagena, y es que esto no es extraño en Germán, ya que su discernir por este deporte se caracteriza por jugar en equipos enemigos: sus comienzos pasan por el CD Tenerife, llegando incluso a debutar en 2ª en la 2010/2011. A partir de ahí, jugó dos temporadas cedido en el CD Dénia y en el CD Guijuelo, hasta que en 2013 decide cambiar de isla para pasar a formar parte de Las Palmas Atlético, donde se mantendría hasta 2015.

De momento, las fichas senior del Mérida están agotadas. Los rumores indican la intención de la directiva de fichar a un central, y a pesar de que aún cuenta con 2 fichas sub-23, todo señala que el elegido será otro senior (suena mucho Ayoze, un viejo conocido en tierras emeritenses), así que habrá que esperar algunos días más para saber qué miembro de la actual plantilla será el elegido.