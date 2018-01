San Fernando - Mérida: amigos fuera del campo, pero no dentro

Cartel del San Fernando CD

La vuelta de Navidades suele costarnos a todos por igual. La rutina, la acumulación de trabajo, los constipados, la pesadez del cuerpo por los kilos de más… No en vano, a este primer mes se le conoce por la “cuesta de enero”, pero es que dicha cuesta se empina más aún si de fútbol hablamos. Las vacaciones navideñas suelen ser aprovechadas para hacer un balance de la primera mitad de temporada y, en ocasiones, para tomar ciertas decisiones que conllevan cambios drásticos para aquellos a quienes afectan (Mehdi Nafti puede dar buena cuenta de ello). Es por ello que dar una buena imagen tras reincorporarse a la competición es algo importantísimo, bien para dejar atrás malas sensaciones, bien para darles continuidad.

En esta ocasión, a San Fernando y Mérida se les presentan dos objetivos con distinto contexto pero mismo final: ganar. Por un lado, los de la Isla de León quieren recordarles a sus aficionados lo que es quedarse los 3 puntos en casa, algo que no consiguen desde el 12 de noviembre cuando ganaron 2-0 a la Balona. Al Mérida, en cambio, se le suma otra complicación más, y es que sí, tampoco conocen la victoria desde noviembre (el 19 ganaron al Melilla 0-1 en su campo), pero a los romanos les está costando más que nunca conseguir puntos en casa, por lo que todavía más difícil lo será fuera, donde sólo la victoria a domicilio ante los melillenses han conseguido romper esa racha.

Cambiar la dinámica

El San Fernando continúa su propio carrusel extremeño. La semana pasada consiguió un valioso empate ante los serones en el Romero Cuerda, y en esta jornada espera dar un salto positivo para comenzar bien el 2018 en casa. Para ello, Antonio Méndez contará de nuevo con Carri, quien vuelve a estar disponible tras cuatro partidos de sanción. En cambio, Bruno Herrero continuará fuera de combate debido a su expulsión en el último partido de 2017 ante el UCAM, por la cual le han impuesto la misma pena que a su compañero. Asimismo, parece inminente el debut del nuevo delantero azulino Pau Franch, jugador procedente del Atlético Saguntino que ha llegado a jugar en 2ª con el Castellón. Por otro lado, los gaditanos se encuentran con el problema de su primer fichaje de invierno, Buba, delantero que hasta hace apenas unos días jugaba en las filas del Cherno More Varna búlgaro. Algunos malentendidos entre ambas federaciones pueden retrasar el debut del punta catalán, por lo que no se sabe si estará disponible este domingo en Bahía Sur.

Volver a ilusionar

Por su parte, el Mérida llega con sensaciones algo negativas, no tanto por los puntos conseguidos últimamente, que también (la última victoria fue en casa del Melilla por 0-1, la única fuera de casa), sino por la falta de fluidez tanto en juego como en intensidad. La plantilla confeccionada en verano por Bernardo Plaza no parece convencer a prácticamente nadie, razón por la que cada domingo en el Romano se escuchan gritos contra el actual director deportivo. Además, la falta de fichajes en este mercado de invierno al que aún le quedan días para cerrarse provoca nerviosismo e intranquilidad entre los seguidores emeritenses. No obstante, esta misma semana se han llevado los pecholatas nada menos que dos alegrías en este aspecto: dos ex de la UD Logroñés, Iván Aguilar y Germán Sáenz, han pasado a reforzar la parte ofensiva blanquinegra. El club llevaba ya algún tiempo detrás del primero, hasta que por fin el rumor se ha convertido en realidad. En un principio, hubo cierta polémica tras el anuncio de su incorporación ya que la FIFA aclara que un futbolista no puede jugar en 3 equipos diferentes en una misma temporada. Sin embargo, una excepción en el Reglamento Federativo sí lo permite, por lo que Aguilar está completamente disponible para Loren Morón al haberse tramitado ya su ficha. Sin embargo, su compañero es clara duda puesto que probablemente no dará tiempo la suya.

Antecedentes

Algo especial surge tanto en el campo como en las gradas cada vez que Mérida y San Fernando se encuentran en competición. Desde hace ya algunos años, ambas aficiones han creado una especie de vínculo extraordinario, un hermanamiento que les he llevado a ambos clubes a ajustar el precio de sus entradas (7€), tanto en la ida como en la vuelta, para que todo el que quisiese pudiera vivir esa fiesta sin tener que rascarse demasiado el bolsillo.

El año pasado, la visita del Mérida a la provincia gaditana no resultó fructífera: en la quinta jornada de liga, el San Fernando le endosaba un 2-0 en su propio campo. Sin embargo, en la vuelta los extremeños le devolvieron la jugada con un gol más, para deleite de sus aficionados. No obstante, esto no quita para que, como ya hemos dicho, en las gradas de los dos estadios se respire una atmósfera de solidaridad y compañerismo cada vez que se encuentran ambos equipos, algo que, en realidad, siempre debería vivirse en cualquier deporte.

Posibles alineaciones

San Fernando CD: David Ramírez; Nano, Gabi, Lolo Guerrero, Zamora; Theo, Galindo, Carri, Jacobo; Casares, Franch

Mérida AD: Felipe Ramos; Iván Pérez, Kike Pina, Paco Aguza, Michele Diana; Javi Chino, Julio de Dios, Álex Bernal; Mustafá, Kiu y Jokin Esparza.