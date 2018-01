El UCAM busca la quinta

Google Plus

El UCAM Murcia viaja a las islas canarias con el propósito de traerse para la península los tres puntos que significaría la conquista del quinto triunfo consecutivo, un hito en esta temporada después de conseguir la cuarta victoria seguida frente al Granada B en la última jornada. Esta buena dinámica, lograda tras la llegada al banquillo del mazarronero José Miguel Campos, le permite seguir anclado en los puestos de play off, en tercera posición, y no perder distancia con Extremadura y Cartagena, que les aventajan en dos y cuatro puntos. Lograr su objetivo en en esta jornada no será sencillo, ya que el largo viaje y el terreno de juego de corta dimesión y de césped artificial puede generar cierta dificultad para un equipo acostumbrado a la hierba natural y cuyo estilo de juego son las transiciones rápidas al contragolpe, aprovechando la salida del rival.

Enfrente estará Las Palmas Atlético, un filial que ha sufrido durante la primera vuelta del campeonato porque su plantilla está repleta de futbolistas jovenes sin apenas experiencia en Segunda B. Esto ha hecho que los canarios se hayan visto relegados a los puestos de descenso, de donde tratan de salir con la máxima celeridad posible, intentando imponer su calidad y el buen manejo del cuero por encima de otros aspectos del juego. El primer paso lo dieron en el estreno de 2018 en Melilla, uno de los feudos más complicados de la categoría, donde vencieron gracias al solitario tanto de Artiles.

Convocatorias

Juan Manuel Rodríguez técnico del filial amarillo, tiene a su entera disposición a todos los futbolistas de la plantilla para disputar este importante encuentro. Por su parte, José Miguel Campos, preparador del UCAM, ha convocado a los siguientes futbolistas para el primer desplazamiento del año: Esteve y Javi Jiménez como porteros; Fran Pérez, Dani Pérez, Víctor García, Dani Pérez y Carlos Moreno como defensas; Kitoko, David López,Vivi, Marc Fernández, Diego, Isi Ros y Urko Arroyo como centrocampistas; Y como delanteros, Alberto Quiles, Ismael y Arturo. Los descartes son los centrocampistas Chevi, Santana y Javi Fernández por lesión. Las novedades recaen en la inclusion de los futbolistas del filial Diego e Ismael, además de Esteve, que ya forma parte de la primera plantilla después de la salida de Pol Ballesté. Precisamente, en el apartado de guardametas se estrena el flamante fichaje, Javi Jiménez, que ha firmado con el club universitario para ocupar la plaza del lesionado Germán. El logroñés se sentó en el banquillo en el encuentro de Copa Federación de esta semana y podría debutar como titular con la casaca azul y dorada.

Ambos equipos dibujarán sobre el terreno de juego un esquema idéntico: 4-2-3-1. Estarán formados por una línea de cuatro atrás, dos mediocentros que creen juego y destruyan el del rival, dos extremos que percutan por los costados y un mediapunta que sirva de enlace entre los centrocampistas y el solitario delantero.

Orellana Cid, colegiado del choque

Manuel Jesús Orellana Cid, árbitro del colegio andaluz, será el encargado de impartir justicia en este duelo entre Las Palmas Atlético y el UCAM Murcia. El sevillano ha debutado esta temporada en la categoría de bronce del fútbol español,ha pitado ya siete encuentros, de los cuales cuatro de ellos han sido del grupo 4: Córdoba B 0-0 Marbella, Melilla 0-0 Real Murcia, Recreativo de Huelva 1-1 CD El Ejido 2012, y Badajoz 0-0 Cartagena. Por lo tanto, se estrenará con Las Palmas B y UCAM Murcia.

Posibles onces iniciales

Las Palmas Atlético: Martínez; Valerón, Arencibia, Suárez, Fortes; Fabio González, Castañeda; Agoney, Ramírez, Artíles; Erik Expósito.

UCAM Murcia: Esteve; Víctor García, Fran Pérez, Dani Pérez, Carlos Moreno; Kitoko, Vivi; Urko Arroyo, David López, Marc Fernández; y Arturo.