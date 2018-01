José Cruz 'in', Javi Hervás 'out'

Google Plus

Foto: José María Colomo (Vavel.com)

De improvisto han pillado estos dos movimientos a los aficionados del Mérida AD. Poco después del mediodía, el club anunciaba en su cuenta de Twitter que se hacía con los servicios de un nuevo jugador, en este caso defensa. El central José Cruz (Córdoba, 10/8/1988) se convierte así en el tercer fichaje de los romanos en este mercado de invierno. Viene a cubrir una de las posiciones más delicadas no tanto por falta de calidad como de efectivos. Si bien es cierto que en la plantilla del Mérida varios jugadores pueden reconvertirse para ejercer atrás (Chino de central, Santi Villa de lateral…), pocos defensas puros le quedaban al equipo. Además, teniendo en cuenta que las pocas actuaciones de Selu no han convencido mucho en la grada romana, así como la falta de fluidez de Iván Pérez en los últimos partidos, Cruz viene como anillo al dedo puesto que puede jugar tanto en la zaga central como de lateral derecho. Encima, la lesión de rodilla que sufrió Aguza el pasado domingo ante el San Fernando (de la cual aún no se sabe el alcance) seguramente mantendrá al pacense fuera de los terrenos de juego algunas semanas.

Apenas asimilado el fichaje, los seguidores del equipo de la capital extremeña comenzaban a preguntarse sobre quién sería la baja que obligatoriamente tendría que dar el Mérida. La marcha de Hugo Díaz y Juan Esnáider liberó dos fichas senior en el club, las cuales han sido utilizadas por los atacantes Iván Aguilar y Germán Sáenz. Cruz, como habrán comprobado, no es sub-23, por lo que alguien debería dejar las filas blanquinegras para hacer hueco al nuevo. Se rumoreaba la salida del centrocampista Juanlu Hens, pero finalmente ha sido otro compañero de posición quien ha llegado a un acuerdo con la directiva para la rescisión de su contrato. De esta manera, los romanos se habrán levantado de la siesta siendo ya conocedores de la baja de Javi Hervás. El también cordobés, que no ha acabado de satisfacer del todo a nadie en Mérida, deja el club emeritense tras 8 partidos disputados desde su llegada a mitad de octubre como consecuencia de las lesiones que arrastraba el Mérida en esa posición. Sin embargo, y a pesar de que desde dentro se hable de "acuerdo para la rescisión del contrato", hay quien apunta que, en realidad, dicho contrato tenía como fecha de finalización este mes de enero, aunque nunca se haya aclarado nada.

Centrándonos ya en la flamante incorporación del Mérida, de José Cruz se puede decir que se trata de un defensa diestro muy versátil, el cual puede jugar tanto de central, de lateral e incluso de mediocentro, como él mismo ha llegado a afirmar en alguna ocasión. Llega procedente del Viking FK, militante de la Segunda División noruega, pero ésta no ha sido su única experiencia en el extranjero ya que también jugó en el Yuen Long chino en la primera parte de la temporada 2015/2016. Por lo demás, se puede destacar su participación en Segunda con el Real Jaén durante la 2013/2014, así como su larga trayectoria por la 2ªB, puesto que cuenta con más de 170 partidos disputados en la categoría de bronce en las filas de equipos como Sporting de Gijón B, Lucena, Almería B o Racing de Ferrol.

No se descartan nuevas incorporaciones, pero una vez cubierto el cupo de fichajes necesario para contentar a la afición romana, quizás lo único y más importante que le hace falta al Mérida es encontrarse a sí mismo. La falta tanto de sensaciones como de actitud en los últimos partidos ha llevado al equipo a una mala dinámica que le sitúa a tan solo 3 puntos del playout, por lo que o bien los resultados dan un vuelco de 180º, o habrá que abonarse a los nuevos y, sobre todo, a la suerte para no acabar sufriendo a final de temporada.