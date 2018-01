Mérida - Granada CF "B": seguir soñando con la liguilla

Google Plus

Foto: A.L. Juárez

La pasada jornada los hombres de Pedro Morilla volvieron a la senda de la victoria tras golear al Villanovense por un total de 3-1 en la Ciudad Deportiva del Granada CF para empezar el año dejando los puntos en el feudo nazarí. Ahora tienen una difícil salida a Mérida donde el club romano quiere alejarse de los puntos de descenso y estar en la zona cómoda, para ello ha hecho varios movimientos en la plantilla en el mercado invernal al igual que los rojiblancos con la cesión de Pablo Vázquez a la U.D. Alcorcón, rival directo del primer equipo.

Sólo una baja segura

Para el partido, Pedro Morilla podrá contar con casi todos sus efectivos a excepción de Paco Torres , que sigue recuperándose de su rotura fibrilar. También se está pendiente a la evolución de Aarón, aunque ha destacado el buen partido del pasado fin de semana de Lejárraga, quien tuvo varias actuaciones buenas. También destacó Morilla la moral conseguida tras la última victoria: "Venimos de una victoria buena y merecida, fuimos capaces de perforar el área contraria".

Una vez más destacó el nivel de la plantilla y la competencia que hay en ella: "Es difícil hacer una convocatoria, mucho más un once, están todos a un gran nivel". De ahí que siempre encontremos novedades en la alineación, como en la de esta semana que está obligado tras la salida de Pablo Vázquez y no ha llegado ningún refuerzo aún. No se mira en nadie, nada más que en ellos mismos y destaca como hay que fijarse en el trabajo propio: "Tenemos que fijarnos en nuestro trabajo, estamos compitiendo bien".



Mala racha romana

El Mérida llega en su peor racha de la temporada donde lleva más de tres meses sin ganar, concretamente la última victoria por la mínima fue a domicilio ante la UD Melilla el pasado 19 de noviembre. Además esta ha sido la única victoria lejos de casa donde les cuesta sacar algo, por ello se han visto obligados a reforzar la plantilla y dar salida a algunos jugadores, el último Juanlu Hens. Por lesión se perderá el encuentro el central Paco Aguza por una lesión de rodilla del pasado domingo que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego entre 6-8 semanas. Los que si estarán disponibles son los nuevos delanteros Iván Aguilar (que ya debutó la jornada pasada en San Fernando sin mucha fortuna) y Germán Saénz. Quizás pueda estar también José Cruz, central incorporado esta semana, sólo a la espera de su ficha. Para sustituir a Juanlu Hens han fichado a Checa un mediocentro procedente del Hércules. Un equipo nuevo para afrontar la segunda vuelta y terminar en un lugar cómodo de no ser en play-off, objetivo inicial.

Séptimos, a cinco del Play-Off

Son 31 los puntos que suman los rojiblancos lo que les hace vital ganar este encuentro para recortar distancias con los puestos de arriba. El cuarto puesto lo marca el UCAM con 36 puntos. Sumar es una obligación si quieren seguir soñando.

Mientras tanto en Granada está abierto el plazo para cambiarle al filial el nombre donde los abonados rojiblancos podrán votar hasta el 3 de febrero en la web del Granada CF si quieren el cambio de nombre o no,las opciones es seguir llamándose Granada "B" o por el contrario hacer honor a la historia del club y llevar el nombre de Recreativo, como en los inicios, pasando a llamarse Club Recreativo Granada.

Victoria por la mínima en la ida

En la primera vuelta ganaron los rojiblancos con un solitario gol de Pablo Vázquez.

Posibles alineaciones:

Mérida: Felipe Ramos; Iván Pérez, Kike Pina, Javi Chino, Michele Diana; Chema Mato, Álex Bernal, Santi Villa, Jokin Esparza, Mustafá; Iván Aguilar

Granada CF "B": Lejárraga, Marín, Adrián Castellano, Falcón, Hñéctor, Isi, Juan Antonio, Juan Carlos, David Grande, Pablo González y Víctor.