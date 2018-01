Jaume Valens, un gigante en La Condomina

Google Plus

UCAM y Jumilla se daban cita en La Condomina en una nueva fiesta del fútbol regional en la presente temporada. El sol lucía con firmeza y el césped del estadio mostraba un aspecto de categoría superior, mientras los aficionados de ambos conjuntos ocupaban sus respectivos asientos, prestos a disfrutar de un duelo a priori desigual si simplemente nos atenemos a la clasifiación, pero el nivel de una y otra plantilla no muestra esas diferencias. Los universitarios llegaban a este encuentro tras la decepción de Las Palmas, donde cayeron con merecimiento, rompiendo así la racha que encadenaban de cuatro victorias consecutivas y seis partidos sin conocer la derrota. Su rival, el Jumilla, anclado en la parte baja de la tabla, había dado muestras de mejoría con la llegada de 'Pato', técnico que sustituyó a Ángel Cuéllar, con victorias de prestigio como la conseguida en Huelva, pero aún con todo ello no han terminaban de salir del pozo del descenso.

El encuentro se dividió claramente en dos partes bien diferenciadas: en el primer tiempo las fuerzas estuvieron igualadas y en la segunda mitad UCAM desplegó todo su arsenal ofensivo y fue superior a su rival, aunque no logró plasmarlo en el marcador. A pesar de la agradable temperatura que disfrutábamos en Murcia, los onces nos recordaban que seguimos en el mes de enero, tiempo de salidas y llegadas a los clubes de fútbol. Javi Jiménez y Julen Colinas se estrenaron de inicio con la casa azuldorada. El portero logroñes sería protagonista, lamentablemente para él, en el único tanto del encuentro. Primero, salió tarde a un centro raso puesto desde el costado derecho, esto pudo crearle cierta inseguridad, a pesar de que la jugada no causó excesivo peligro. El extremo visitante Chupe sacó un disparo desde la frontal que el guardameta no pudo blocar, dejando muerto el cuero en el área pequeña para que Fran Moreno lo empujase a la red. El gol reafirmó al Jumilla en su plan de aguantar recogidito en campo propio cerrando todas las vías de entrada de los atacantes locales, siendo Titi el jugador que proporcionaba oxígeno a sus compañeros cuando el balón cruzaba medio campo.

El gol llegó tras una primera media hora de control universitario sin llegadas con peligro y con salidas del Jumilla, que intentaba pisar área rival. El que primero piso tal zona fue Marc Fernández, pero fue cortado de raíz por un defensa, quizás cometiendo falta, en este caso penalti, ya que se encontraba dentro de la zona prohibida, pero el colegiado no señaló el punto de penalti. Después, tras encajar, llegaría el primer arreón del UCAM en el encuentro. El centrocampista David López, tan desapercibido en el juego como peligroso a balón parado, estrelló un lanzamiento que fue repelido por el travesaño y enviado al lateral de la red, de un testarazo, por Fran Pérez. Urko y Quiles realizaron sendos remates que no inquietaron a Jaume Valens. Con el remate del onubense se bajaba el telón del primer acto.

El show de Valens

La segunda mitad fue un monólogo del UCAM, sucediéndose las ocasiones una detrás de otra, pero la mayoría de estas fueron desbaratadas por Jaume Valens, guardameta que disputaba su segundo partido con el Jumilla tras haber llegado del Lorca de Segunda A. Los universitarios comenzaron a engrasar la maquinaria con el doble cambio elegido por Campos a los doce minutos de la reanudación: Alberto Quiles, desaparecido en combate, y David López, intrascendente y fatigado a esas alturas del choque, dejaban su sitio al punta Arturo y al recién llegado Bustos. A partir de ahí, los futbolistas universitarios comenzaron a ver más claros los caminos que les llevarían al área rival. Justo antes de las sustituciones se sucedió la segunda ocasión del Jumilla en el partido que pudo suponer el segundo tanto. Javi Jiménez y Fran Pérez se entorpecieron entre ellos para despejar uno y blocar el balón otro y Óscar Rico aprovechó la indecisión y lo estrelló en la madera desde el interior del área. Después de esta acción el Jumilla únicamente se dedicó a salvar el botín como fuese.

Con la entrada de Cristian Bustos Kitoko pudo descolgarse en ataque, de esta forma llegó la primera gran ocasión de la segunda parte de los universitarios, que sumaron su segundo palo en el encuentro, pero este no sería el último. El congoleño con nacionalidad belga galopó por el costado diestro, la cedio atrás para Arturo este se la dejó magistralmente de tacón para Marc y el catalán se topó con la madera cuando intentaba. Acto seguido, Dani Pérez, desde el mismo lugar sacó un centro raso que remató el punta cartegenero y que logró repeler Valens, como también el disparo en el rechace nuevamente de Marc. La acción terminó con un disparo de Urko a las nubes en boca de gol. El UCAM parecía haber perdido de un plumazo la pólvora que había mostrado en anteriores jornadas. Julen Colinas y, nuevamente, Marc Fernández remataron desde dentro del área, pero se volvieron a encontrar con un defensa y con el guardamenta rival respectivamente. El mismo que con valentía abandonaba los palos para salir y despejar de puños una peligrosa falta lateral. Se empezaban a desesperar los futbolistas locales ante tal situación.

El tiempo corría y las ocasiones se seguían marchando por el sumidero y con ellas la esperanza universitaria de sacar algún punto en este derbi regional. Marc Fernández botaba una falta al borde del área, pero el poste volvía a evitar el gol, pero no que la acción continuase, el extremo volvió a colgar el balón al la olla y este fue acompañado de un testarazo del central Rafa Páez, pero un defensor consiguió despejar el esférico en la línea cuando este ya había superado a Valens. Lo que terminó con casi todas las opciones de gol universitario fue el penalti errado por Arturo y detenido excepcionalmente, una vez más, por Valens a falta de tan solo dos minutos para el final. Estaba claro que no era el día del UCAM Murcia de cara a portería y que, aunque el colegiado añadió seis minutos por las pérdidas de tiempo del Jumilla y la lesión de Manu Miquel, los universitarios se iban a ir de vacio, sumando de esta forma su segunda derrota consecutiva.

