Las denuncias ante la AFE impiden al Murcia inscribir a sus nuevos fichajes

Carlos Martínez, segundo fichaje grana, en su presentación en Nueva Condomina. Foto: Real Murcia.

Mauricio García de la Vega lleva un par de semanas como gestor del club grana, tras la cesión de poderes de Raúl Moro, y todavía no ha sido capaz de hacer frente a los problemas inmediatos que azotan a la entidad. La primera asignatura pendiente reside en abonar todo lo que la sociedad deportiva tiene pendiente con antiguos futbolistas, Manolo Sanlúcar (anterior técnico) y con el Betis de Valladolid, club que persigue desde el año 2007 que el Real Murcia le abone el dinero correspondiente a los derechos de formación de Sergio Escudero, actual jugador del Sevilla.

Según diversos medios regionales, las cantidades que les adeudan a los futbolistas no son muy elevadas, pero la realidad es que el empresario mejicano todavía no ha mostrado la liquidez que se le presupone para gestionar un club con fichas muy altas y con deudas de distinta índole. Debido a las diversas denuncias ante la Asociación de Fútbolistas Españoles, el equipo pimentonero tiene suspendidos los derechos federativos y no ha podido inscribir todavía a sus dos nuevas incorporaciones: Carlos Martínez y Molo.

El Betis de Valladolid también denuncia

El club vallisoletano de formación de futbolistas ha emitido un comunicado a través de su Twitter oficial en el que "informa a los socios y seguidores de las diversas actuaciones llevadas a cabo al objeto de saldar la deuda contraída con nuestro club por parte del Real Murcia SAD, derivado de los derechos federativos y premios de formación y propoción del jugador Sergio Escudero". Para añadir que la entidad murcianista "de nuevo incumple el acuerdo en el que tenía que abonar la cantidad de 15.000 euros (de los 50.000 de deuda) antes del 30 de diciembre". Finalmente, señala que "El Betis CF de Valladolid ha procedido a solicitar a la Real Federación Española de Fútbol la suspensión de los derechos federativos al Real Murcia".