Marc Vito del Extremadura al Peralada

En la mañana de ayer Martes, el Extremadura UD ha anunciado la baja del portero Marc Vito. Tanto el club Extremeño como el Córdoba B han acordado que lo mejor para el portero catalán era la finalización de la cesión del mismo, una cesión que se hizo efectiva el pasado verano. El que fuese portero del equipo del conjunto azulgrana se irá al grupo tercero de Segunda B, recalando así en las filas del Peralada, actual filial del Girona.

La salida de Marc Vito era un secreto a voces durante todo el mercado invernal, pues se conocía que el jugador no se encontraba cómodo en el conjunto de Almendralejo ya que no contaba con los minutos que el necesita para su progresión deportiva. El portero catalán solo llegó a disputar 135 minutos esta temporada, fue titular por primera y única vez frente al Écija, y el recuerdo para la parroquia azulgrana no es anda bueno, pues un fallo suyo en los últimos minutos del encuentro le privó al Extremadura UD de la victoria. El portero volvería a jugar frente al Badajoz, donde tuvo que sustituir a Manu García que tuvo que abandonar el terreno de juego por molestias.

Ahora el dilema es quién compartirá portería con Manu García en el 'Francisco de Hera'. El club tendrá que buscar un sustituto tras la salida de Marc Vito. Muchos medios apuntan a que el club apostará por subir al primer equipo al portero del filial, Louis Yamagouchi, pero tampoco se descarta la posibilidad de fichar a otro guardameta.