El Reus vuelve a tropezar en la misma piedra

Otra vez la misma historia. Lluvia, encuentro al anochecer y derrota del CF Reus Deportiu en casa con los mismos errores que le han condenado en las fechas anteriores. Desaparecidos en ataque y con un rival, el Elche CF, que no ha perdonado en una de las pocas ocasiones claras que ha tenido. Natxo González intentó cambiar el rumbo del partido con las sustituciones, pero no surgieron efecto. Los ilicitanos se sintieron cómodos con la ventaja y no sufrieron en exceso para defenderla. Tres puntos más que vuelan del Estadi Municipal, aunque no empañan el gran año del Reus.

Las lluvias persistentes en Cataluña, que dieron comienzo a partir del mediodía y que estuvieron presentes durante buena parte del partido, marcaron el juego de ambos equipos. Estado del terreno de juego difícil para el juego combinado de los locales y que motivaba el uso de balones largos. Debido a eso, González dio la titularidad a Máyor y Chrisantus, a ambos a la vez, por primera vez a la temporada. Por su parte, Alberto Toril también dispuso a un once bastante rocoso.

Insufrible primera parte

El partido que inauguró la decimonovena jornada de Segunda División lo hizo sin dominador claro. Los dos conjuntos no querían arriesgarse en los primeros minutos de partido y empezaron a alejar el balón de sus dominios. El balón iba de lado a lado como si de un partido de tenis se tratara. Ninguno se acercó al área rival hasta el cuarto de hora y debido a ocasiones a balón parado que no llegaron a necesitar las actuaciones de los porteros.

Ni Máyor, Chrisantus y Édgar, los tres delanteros centros del Reus, consiguieron batir a Juan Carlos | laliga.es

El Reus empezó a imponer tímidamente su juego habitual, pero las condiciones del campo les penalizaban. A pesar de eso, fue el Elche el que pisaba más la zona de castigo del equipo rival, aunque sin chutar a puerta. El primer disparo a portería llegó al poco de llegar a la media hora de partido con un chute de Liberto que blocó fácil Badia, un espectador más hasta ese momento. Las defensas y la lluvia impidieron a los atacantes ofrecer sus mejores habilidades y, mientras que el Reus ni siquiera probó los reflejos de Juan Carlos en la primera mitad, el Elche remató poco y sin acierto.

La relajación local

Fue volver al terreno de juego tras el paso por vestuarios y empezar, de verdad, el partido, a pesar que ya sólo quedaran 45 minutos. El gol del Elche pilló a muchos aún sin tiempo para acomodarse en su asiento y a los jugadores del Reus en los vestuarios. Liberto tomó el carril izquierdo por la espalda de Benito, Nino le dio el balón y Guillermo aprovechó la asistencia para marcar a puerta vacía. Como contra el Córdoba, pero en aquella ocasión en el primer tiempo, no habían pasado ni dos minutos y los visitantes se habían avanzado.

El gol animó el partido y los del Baix Camp no tardaron en responder. Miramón lo intentó en una falta cercana, pero su disparo se fue por encima del larguero. Aunque tenían el balón, los “roig-i-negres” no encontraban el camino para dañar la zaga ilicitana. En parte, por el clima, las imprecisiones y el acierto rival. González, en busca del empate, introdujo a Édgar y Haro por Chrisantus y Jorge Díaz. Poco después también dio entrada a Carbia por Benito, lo que hizo que el Reus jugara con tres defensas. Pero tampoco fue la solución.

La zaga visitante cuajó un gran partido, lo que fue vital para llevarse los tres puntos | laliga.es

Folch remató alto después de cazar un rechace de la defensa ilicitana. Fue de los peores días de cara a puerta para los catalanes, que no tuvieron casi ni la oportunidad de fallar ocasiones claras. La mejor ocasión fue un centro envenenado de Babic en el que Juan Carlos tuvo que enviar a córner. La zaga visitante fue un muro durante todo el partido y lo poco que lo resquebrajó, no tardó en achicarlo. Así pues, el Reus Deportiu pierde en casa por segunda vez consecutiva (como local) y cae de las posiciones de play-off. A pesar de la derrota, los “roig-i-negres” cierran el mejor año del club en la parte alta de la tabla. En cambio, el Elche acaba el 2016 con buenas sensaciones y está ya a tan sólo un punto de las posiciones tan ansiadas.

Declaraciones

Los entrenadores expresaron su punto de vista del partido en la rueda de prensa posterior. El entrenado local, Natxo González, se mostró contrariado por la falta de gol: “seguimos teniendo el mismo problema de siempre” y porque “estuvimos cerca, pero no acabamos de finiquitar en los metros finales”. A pesar de no sumar ningún punto, hizo una gran valoración deportiva del año y espera que el 2017 sea, como mínimo, igual de bueno.

Alberto Toril, entrenador del Elche, alabó a los suyos por la gran labor defensiva y lo difícil que es conseguir la victoria fuera de casa. “No hemos concedido casi ocasiones y, tiene más mérito, teniendo en cuenta el estado del césped”.