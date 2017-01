CF Reus – Almería UD: sin gol no hay esperanza

Google Plus

EL CF Reus Deportiu recibe a la UD Almería en un partido en el que los dos equipos llegan con la necesidad de puntuar. Los rojinegros tras encajar dos derrotas seguidas y los rojiblancos para salir de la posición de descenso directo en la que se encuentran.

Además, los dos equipos llegan con tareas pendientes, ya que el Reus es uno de los equipos menos goleadores de la categoría y lleva dos partidos seguidos sin marcar. Mientras que el Almería es el peor equipo visitante de la categoría de plata.

El conjunto “roig-i-negre” es décimo en la clasificación con 27 puntos en 20 partidos, fruto de siete victorias, seis empates y siete derrotas, con 17 goles a favor y 16 en contra.

Mientras que el equipo andaluz es tercero por la cola en puesto de descenso directo. Suma 21 puntos después de cinco victorias, seis empates y nueve derrotas, con 21 goles a favor y 25 en contra.

Los catalanes son el segundo equipo menos goleador de la categoría, solo superados por el Alcorcón con 14 goles a favor. Sin embargo, en tareas defensivas, el Reus es el segundo equipo menos goleado. Solo el líder Levante con 14 tantos en contra tiene mejor registro.

En los 20 partidos de liga hasta ahora, el Reus ha marcado un gol en 11 de ellos, dos goles en tres partidos y se ha quedado sin anotar en seis encuentros.

El portero Badía (der.) y el delantero Máyor (izq.) durante un entreno esta semana. (Foto: CF Reus)

En rueda de prensa previa al choque, el míster rojinegro, Natxo González, dijo sobre el Almería que, a pesar de ser el peor equipo como visitante, “tampoco se enfrentan a un equipo que en casa esté muy poderoso”. Y añadió que los andaluces tienen “muchos recursos ofensivamente, mucho desequilibrio, y cuentan con muy buenos futbolistas”.

Sobre la falta de gol de su equipo, González aseguró que “nuestro objetivo a corto plazo es recuperar el juego ofensivo. Creo que en los últimos partidos, por unas cosas o por otras, hemos perdido ese juego ofensivo, de generar ocasiones. Por lo tanto, lo más importante es recuperar ese juego de ataque. Cuando estás por debajo de tu nivel en el juego ofensivo, debes trabajar (en los entrenos) para provocar de que el juego sea mejor y buscas posibles variantes, y trabajar para que el rendimiento individual sea mejor, intentar trabajar más minutos en ese aspecto”.

El técnico vasco explicó que ante la falta de puntería, “el dibujo táctico prácticamente no cambia, hay variantes, puedes buscar situaciones de superioridad en un cuadrante u otro pero al final es el rendimiento de cada uno de nosotros. Es fundamental que cuando el rendimiento individual es bueno, es importante la distribución que puedas hacer”.

Por último, González habló sobre el mercado de fichajes de invierno: “Es una época de cierta incertidumbre pero no es nuestro caso ahora mismo. No se está buscando la salida a nadie, no se ha hablado con nadie para rescindir”.

Aritz López Garai (izq.) es uno de los fijos del míster. (Foto: CF Reus)

Por su parte, Aritz López Garai habló sobre la importancia del partido ante el Almería “para intentar acabar la primera vuelta con una victoria que, últimamente, parece que se nos resiste. Queremos acabar la primera vuelta con una victoria ante nuestra gente”.

Para el mediocampista vasco, “si conseguimos subir nuestro nivel y contar con la ayuda de la afición, podemos sacar un resultado positivo”.

Sobre el rival, López Garai admitió que “el Almería es un equipo diseñado para luchar por los puestos de promoción de ascenso y, aunque ahora este en una situación incómoda, cuenta con futbolistas de mucha calidad que lo convierten en un conjunto muy peligroso. Será un partido muy duro”.

El exjugador del Salamanca, Celta de Vigo, Córdoba, Sporting de Gijón y Rapid de Bucarest, entre otros, es uno de los fijos de Natxo González en el centro del campo rojinegro junto a Ramón Folch. Ha sido titular en 16 de las 20 jornadas de liga hasta ahora.

Joan Campins (izq.), Ricardo Vaz (centro) y Miramón entrenan ante la atenta mirada de Natxo González. (Foto: CF Reus)

El rival

El Almería llega a Reus siendo el segundo peor equipo como visitante, habiendo sumado tres puntos en sus desplazamientos gracias a tres empates (en Girona, Alcorcón y Valladolid). Además, los rojiblancos vienen de perder en casa ante el Getafe y son terceros por la cola, en posición de descenso directo.

Su máximo goleador es Enrique González Casín, conocido como Quique. El delantero de 26 años, que lleva marcados ocho goles, declaró que “esperemos que el partido de Reus pueda ser ya nuestro punto de inflexión. Está claro que no estamos haciendo las cosas bien pero trabajamos para solventarlas. Queremos resarcirnos de la derrota del pasado viernes en casa y al mismo tiempo cortar la racha negativa que llevamos a domicilio. La situación es delicada pero no podemos volvernos locos. Es ahora cuando tenemos que actuar con personalidad y saber competir. Es lo que tenemos que hacer en Reus, donde tendremos un partido intenso y muy complicado, como lo son todos en esta categoría. A domicilio tenemos que ser más ambiciosos y dar lo máximo. Debemos solucionar nuestros problemas a balón parado. Tantos goles de estrategia no es mala suerte; estamos fallando”.

El entrenador Fernando Soriano tiene disponibles a todos los jugadores de la plantilla, a excepción de Jonathan Zongo, que se encuentra con la selección de Burkina Faso participando en la Copa África, del 14 de enero al 5 de febrero.

Bajas

Natxo González informó que cuenta con las bajas por lesión del lateral derecho Alberto Benito, del centrocampista Albístegui y del delantero Chrisantus.

Joan Campins sale en el poster de promocion del CF Reus - UD Almeria. (Foto: CF Reus)

Árbitro

El encargado de arbitrar el partido será Francisco Manuel Arias López, del Comité de Árbitros de Cantabria. Nació en Maliaño, Cantabria, tiene 40 años y lleva desde el 2011 impartiendo justicia en Segunda. Anteriormente arbitró en Segunda B entre el 2001 y el 2011.

Esta temporada ha arbitrado 11 partidos de liga pero ninguno al Reus. Mientras que al Almería lo hizo en la primera jornada en la que el equipo andaluz empató en casa a uno ante el Cádiz.

El balance de esos 10 partidos es de cinco victorias locales, tres empates y tres victorias visitantes. Ha mostrado un total de 43 tarjetas amarillas, para un promedio de 3,91 por partido, y tres rojas.

Posibles onces