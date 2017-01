Victoria del Reus para redondear una notable primera vuelta

Google Plus

Victoria muy merecida del CF Reus Deportiu ante una UD Almería, que tiró los primeros 45 minutos, y cuando lo intentó, chocó una y otra vez con la zaga “roig-i-negre”. El partido pudo acabar perfectamente 3 a 0, pero Casto y la inefectividad de cara gol por parte de los atacantes del Reus hicieron que el final del encuentro fuese algo sufrido.

Como en el partido anterior, Natxo González, el entrenador de los catalanes, revolucionó por completo el tridente ofensivo. Esta vez le brindó la oportunidad a Querol, Máyor y Jorge Díaz. Por su parte, Fernando Soriano hizo hasta cuatro cambios respecto al anterior encuentro.

Dominio local

El Reus Deportiu saltó al terreno de juego haciendo notar el factor campo y llevando la iniciativa. Primeros minutos de mucha posesión en los que no consiguió encontrar espacios por el centro y buscó las bandas para atacar mediante centros laterales. El Almería, centrado en defender, no lograba salir con el balón jugado y abusó de los pases largos que, en su mayoría, acabaron en los dominios de los locales. Jorge Díaz y Querol crearon el primer acercamiento con peligro. Centro del uruguayo que no pudo rematar por poco el reusense.

Después de un ataque largo, en el que la defensa andaluza no consiguió despejar en condiciones la pelota de la zona de peligro, Ángel Martínez colocó un gran centro al corazón del área y Máyor cabeceó el esférico a la cepa del poste para adelantar a su equipo en el marcador. La primera parte acabó sin que sucediera nada más, casi como hasta el gol.

Vibrante segunda parte

Los de Fernando Soriano volvieron del descanso sabiendo que si jugaban como la primera parte no se llevarían nada positivo del Estadi Municipal. A los cinco minutos de la reanudación, dispusieron del primer chute en todo el encuentro. Falta escorada en la que Isidoro quiso sorprender a Badia, pero su lanzamiento se fue por encima del larguero. Demostración de intenciones de un Almería, que ya venía con el entrenador en la cuerda floja y, una nueva derrota, empeoraría aún más la situación. En respuesta a la ocasión del Almería, fue Miramón, de otra falta al borde del área, quién no consiguió superar la barrera en una clara situación de marcar.

A partir de un robo en el medio del campo de Folch, los “roig-i-negres” pudieron establecer el segundo gol, pero Casto despejó el chute de Querol tras una buen contrataque. El mismo cancerbero volvería a aparecer para desviar un cabezazo de Olmo a la salida de un córner. Ritmo superior el del segundo tiempo y más acercamientos a las áreas debido a los espacios que dejaban las defensas. A pesar de que eran los andaluces los que iban por debajo del marcador, el Reus dispuso de las mejores ocasiones.

Casto y Querol en la jugada que el portero mereció ser expulsado | laliga.es

En el minuto 64, llegó la jugada de la polémica y el susto del partido. Balón dividido a las espaldas de la zaga visitante, Casto salió a despejar el esférico, lo hizo, pero también golpeó con los tacos en el rostro de Querol. Arias López, el árbitro, no señaló nada cuando era una clarísima roja y, aún peor, no detuvo el partido para interesarse por el estado de salud del jugador. Al acabar la jugada, las asistencias médicas saltaron al campo ante la preocupación de los presentes y el jugador “roig-i-negre” se fue del campo en camilla, pero consciente.

Después del incidente, Quique desaprovechó la mejor oportunidad de su equipo rematando flojo a la portería defendida por Badia después que Chuli peinara un centro. Los catalanes también pudieron marcar, pero Jorge Díaz mandó al limbo un penalti provocado por Máyor. El final del encuentro estuvo marcado por los centros al área del Almería en busca de la épica, aunque la defensa local no se despistó ni un sólo momento y mantuvo su meta imbatida.

La victoria local los aúpa hasta la octava posición con 30 puntos con los que cierran una buena primera vuelta y con más de la mitad de la permanencia conseguida. En cambio, el Almería permanecerá una semana más en puestos de descenso y veremos qué pasará con la continuidad de Soriano en el banquillo.