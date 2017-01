Previa CD Mirandés – CF Reus: lo importante es el balón

Google Plus

El CF Reus Deportiu viaja a Miranda de Ebro para enfrentarse al CD Mirandés el sábado a las 18 horas. Los hombres de Natxo González vienen de disputar dos partidos seguidos en casa en los que han conseguido 4 de los 6 puntos en juego y se ubican en la novena posición de la clasificación con 31 puntos, a 1 punto de la zona de ‘play-off’.

Tras ganar al Almería por 1-0 y empatar con el Mallorca a uno en casa en las dos últimas jornadas, el técnico vasco del Reus admitió que “me voy súper satisfecho del juego que hemos realizado. Lo que más me satisface es que hayamos recuperado un poco el juego de ataque, esta semana y la pasada. Si mantienes ese nivel, tienes oportunidades de ganar”.

Y es que una de las preocupaciones de González era que su equipo recuperara las buenas sensaciones y el buen juego, especialmente tras las dos derrotas seguidas en las jornadas 19 y 20 contra el Valladolid en Pucela y contra el Elche en casa.

Al respecto, González señalo que “la recuperación en el juego hay que mostrarlo cada jornada. Estamos reforzados por el regreso al buen nivel de juego y hay que seguir confirmándolo en Miranda como visitante. A ver qué respuesta damos”.

Fran Carbia (3ro. por la der.) podría ser el sustituto del sancionado Jorge Díaz (2do. por la der.) (Foto: CF Reus)

Ahora, en tierras burgalesas, el club “roig-i-negre” tiene otra oportunidad de demostrar que ha recuperado su estilo de juego: control y posesión del balón, ordenado en todas sus líneas, paciente en el centro del campo, sólido en defensa y utilizando las bandas para llegar y crear ocasiones de gol. Pero sobre todo, el Reus debe intentar mejorar su puntería de cara a la portería rival, y es que es el segundo equipo menos goleador de la categoría con 19 goles a favor en 22 partidos, solo superando a la AD Alcorcón que lleva 15.

Por el contrario, el Reus es el segundo equipo menos goleado con 17 goles en contra. Solo el líder Levante UD tiene mejor registro con 14 goles encajados.

Angel Martínez (izq.) y Jesús Olmo (der.) son clave en la defensa del Reus. (Foto: LaLiga)

Sobre los burgaleses, González dijo que “el Mirandés es un equipo que provoca ocasiones, sigue la misma línea de la primera vuelta, donde la distribución y el juego es el mismo, con muchas llegadas a las áreas y hay que intentar controlar eso. Defensivamente acumulan mucha gente por delante del balón. Creo que será un partido de ida y vuelta, será difícil que sea un partido calmado, y debemos adaptarnos a ese tipo de partido. No sé si nos puede ir bien o mal pero ellos están más habituados a ese tipo de partidos”.

Sobre el estilo de juego que identifica al Reus, el míster del conjunto catalán explicó que “en el fútbol lo importante es el balón, divertirse con el balón. El jugador disfruta mucho más. Habrá veces que podemos tener el balón, saber qué hacer con él. Y habrá veces que tendremos que meternos colgados debajo del larguero como los murciélagos y apretar los dientes y defender un resultado. Esto es realmente lo importante, adaptarte a diferentes situaciones que se irán generando por el rival, por un resultado a favor, por un resultado en contra”.

Joan Campins (12) está jugando muy bien en el lateral derecho en sustitución del lesionado Benito. (Foto: LaLiga)

Y a pesar de la gran primera vuelta del Reus en liga y de estar a tan solo un punto de la zona de ‘play-off’, González pone los pies sobre la tierra y recuerda que “la permanencia, al final ese tiene que ser nuestro objetivo, el nuestro, el de nuestra afición y el del club”.

Pero González reconoce la importancia del momento histórico que vive el club y la ciudad y admite que “es la oportunidad que Reus lo conozca mucha gente porque sabemos lo que el fútbol conlleva”.

Para el partido contra el Mirandés, González no podrá contar con Jorge Díaz. El uruguayo fue expulsado con roja directa en el partido ante el Mallorca por dirigirse al árbitro de forma despectiva y ha sido sancionado con dos partidos. En su lugar podría jugar Fran Carbia, pichichi del equipo rojinegro.

Jorge Miramón es uno de los fijos de González. (Foto: LaLiga)

El rival

Es su intento por salvar la categoría, el Mirandés ha reforzado su plantilla en el mercado de invierno, fichando a dos viejos conocidos de la afición rojilla: Urko Vera Mateos y Alejandro García Peña.

Vera disputará lo que resta de temporada a las órdenes de Javier Álvarez de los Mozos. El nativo de Barakaldo llega libre al conjunto burgalés tras rescindir su vinculación con la SD Huesca.

El delantero ya perteneció a la disciplina rojilla durante la temporada 2014/15 por lo que, con su llegada, cumplirá su segunda etapa en el equipo de Miranda de Ebro. El espigado jugador de 1,91 metros cuajó su mejor campaña como profesional en el equipo burgalés consiguiendo 17 goles en liga y tres más en Copa del Rey en los 40 partidos que disputó. Vera jugó en el Jeonbuk, coreano, el Osasuna y el Huesca antes de regresar al Mirandés.

Por su parte, Alex García también defenderá la camiseta del Mirandés lo que resta de temporada. El club rojillo y el CD Tenerife llegaron a un acuerdo para que el nativo de Bilbao juegue en calidad de cedido lo que resta de la campaña 2016/17.

El exrojillo vuelve a la disciplina del Mirandés después de que el pasado verano firmase con el Tenerife tras cuajar dos grandes temporadas en el conjunto burgalés. Con la camiseta del Mirandés, García disputó un total de 80 partidos durante las campañas 2014/15 y 2015/16, anotando nueves goles y siendo uno de los jugadores con más partidos.

Vera y García coincidieron durante la temporada 2014/15 en el Mirandés, en la mejor campaña de la historia de la entidad que acabó con el equipo octavo con 59 puntos, a solo dos de los puestos de ‘playoff’.

Ahora, de la mano de su nuevo entrenador, Álvarez de los Mozos, que ya estuvo de segundo durante la campaña de ambos en el equipo, los exrojillos esperan ayudar a su equipo a permanecer en la categoría de plata del fútbol español.

El máximo artillero rojillo es Iker Guarrotxena. El centrocampista ha marcado cinco de los 20 goles de su equipo. Mientras que el jugador que más pases ha realizado es el defensa Gorka Kijera, quien ha realizado 807 de los 8.037 pases de su equipo.

Natxo González (3ro. por la izq.) y su cuerpo técnico confían que el buen juego continúe en Miranda de Ebro. (Foto: CF Reus)

Árbitro

Juan Luis Pulido Santana será el encargado de arbitrar el partido entre rojillos y rojinegros. El árbitro de 33 años y nacido en Las Palmas de Gran Canaria pertenece al Comité de Árbitros de Las Palmas y esta es su primera experiencia en Segunda. Antes, del 2006 al 2016 repartió justicia en los campos de Segunda B.

Esta temporada ha participado en 11 partidos de liga, incluido uno del Reus: la derrota en casa ante el Córdoba por 1-2 en la Jornada 17. También fue el árbitro en la eliminación de Reus en la Copa del Rey ante el Mallorca en San Moix por 1-0 en agosto del año pasado.

Por su parte, Pulido ha arbitrado al Numancia en dos partidos de liga: victoria por 1-0 en casa ante el Nástic de Tarragona en la Jornada 5 y derrota en casa del Girona por 3-0 en la Jornada 12.

En los 11 partidos de liga arbitrados hasta ahora ha mostrado un total de 46 tarjetas amarillas, para un promedio de 4,18 por partido, y siete rojas.

David Querol (7) fue una pesadilla para la defensa del Mallorca en la jornada anterior. (Foto: LaLiga)

Posibles onces