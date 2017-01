El Reus rescata un punto con sabor portugués

Google Plus

ÁRBITRO: PULIDO SANTANA (COLEGIO CANARIO). NO MOSTRO TARJETAS.

El CF Reus Deportiu consiguió en su visita al CD Mirandés un punto muy trabajado y sufrido que le permite continuar en la parta tranquila de la clasificación.

El primer gol de David Querol esta temporada permitió al conjunto rojinegro rescatar un punto en Miranda de Ebro. El delantero nativo de Reus marcó el gol del empate a uno en el minuto 84.

En la primera parte, el equipo local dominó y se adelantó en el marcador, mientras que en la segunda fueron los visitantes los que lograron nivelar el encuentro.

El Mirandés, necesitado de puntos para salir de los puestos de descenso, empezó el partido volcado al ataque y llegó a crear varias ocasiones de gol, hasta que en el minuto 36 vio premiado su trabajo cuando Guarrotxena marcó desde fuera del área para adelantar a los rojillos.

En la segunda parte, el Reus poco a poco se hizo con el control del partido y empezó a generar más juego y ocasiones de gol, especialmente con las incorporaciones de Vitor Silva y Raphael Guzzo, ambos en el minuto 63. Los dos portugueses inyectaron confianza y calidad al juego de los “roig-i-negres” y fueron clave en el empate.

Y la recompensa final al mejor juego del Reus en la segunda parte llegó en el minuto 84 cuando Querol remató al fondo de la red un centro de Joan Campins desde la derecha.

Y en los minutos finales, cuando el Mirandés buscaba con todo el gol de la victoria, el portero Edgar Badía se convirtió en el héroe rojinegro con varias intervenciones que permitieron a su equipo regresar a Reus con un valioso punto.

David Querol (izq.) marcó el gol del empate del Reus. (Foto: LaLiga)

Tras el partido, Natxo González, analizó el encuentro y admitió que “para ganar aquí necesitábamos estar al 100 por 100 y no lo hemos estado. No nos hemos ido muy contentos con la primera parte. Ha sido sólo de idas porque cuando hemos tenido el balón no hemos tomado buenas decisiones. Eso ha provocado que ellos nos atacaran mucho”.

Sobre la participación de Silva y Guzzo en el mejor juego en la segunda parte, el técnico vasco explicó que “necesitábamos más pausa con el balón y con ellos y con Ramón [Folch] la hemos encontrado. Hemos mejorado en el juego y al final ha aparecido el gol, incluso un par de ocasiones más para ganar el partido, aunque ellos también nos han atacado mucho. En el cómputo global estamos conformes con el resultado”.

Fran Carbia jugó de titular tras la sanción de Jorge Díaz. (Foto: LaLiga)

El míster rojinegro también analizó el buen momento de Querol, quien ha cuajado varios partidos dando un muy buen nivel y que en esta ocasión vio premiado su esfuerzo con un gol. “Nos cuesta marcar gol y es muy positivo que se sumen más jugadores, en este caso Querol. Para él es una buena noticia”.

Al final, González dio por bueno el empate y admitió que el objetivo de la permanencia está un poco más cerca, aunque deben mejorar su juego. “Seguimos sumando y queda una jornada menos, así que es positivo. Tenemos que valorar que hemos sumado en un campo donde el rival estaba necesitado y venía de arañar un punto de Getafe. Nunca es fácil sumar aquí, así que en este sentido nos vamos conformes, aunque conscientes de que debemos mejorar de cara a los próximos partidos”.