CF Reus – Getafe CF: fuertes en casa

El CF Reus Deportiu recibe la visita de un Getafe CF ubicado en la cuarta posición, en puestos de “play-offs”, por lo que se espera un partido entretenido en el Estadi Municipal entre dos equipos en la parta alta de la tabla. A pesar de que el “Geta” viene de perder por dos goles a cero en su visita al CD Numancia, los dirigidos por José Bordalás estuvieron ocho jornadas seguidas sin perder antes de caer en Los Pajaritos. En esos ocho partidos, los azulones sumaron 18 puntos de los 24 en juego.

Por su parte, el Reus tiene una racha de tres partidos seguidos sumando y quiere conseguir los tres puntos en casa antes de tener que jugar las próximas dos jornadas lejos de la capital del Baix Camp: en Numancia y Cádiz.

En rueda de prensa previa al partido, el entrenador del Reus, Natxo González, habló sobre el próximo rival: “Son un equipo con experiencia y esta racha de tres partidos sin ganar está dentro de la normalidad de la categoría, pero seguro que son capaces de gestionar estos momentos. El poder de este equipo no genera ninguna duda. Es uno de los tres equipos más peligrosos de la temporada. Para nosotros es un reto ilusionante porque está por encima de nosotros y con una victoria nos pondríamos a un punto”.

El técnico vasco del Reus también dio su opinión sobre el uso de la tecnología en el fútbol: “todo lo que sea mejora y facilita la labor arbitral, mejor. Siempre y cuando no afecte el desarrollo del juego, bendita cualquier ayuda”.

Por último, el míster rojinegro informó que Chrisantus, Benito y Albístegui son baja por lesión, y Jorge Díaz por sanción.

Babic (der.) y Hernández durante un entreno esta semana. (Foto: CF Reus)

Fichaje

El Reus anunció el fichaje de Marcos Tébar en el mercado de invierno. El jugador madrileño firma hasta final de temporada. Tébar tiene 30 años, juega de centrocampista y procede del Delhi Dynamos FC de la Superliga India.

Tébar se formó en las categorías juveniles del Real Madrid, donde llegó a debutar con el primer equipo en un partido de liga en la temporada 2008-09. Luego, en el 2010 fichó por el Girona, donde jugó tres temporadas. Después pasó por la UD Almería, el Bradford inglés y el Llagostera, antes de aterrizar en el fútbol indio.

El nuevo jugador rojinegro explicó las razones por las cuales decidió fichar por el Reus: “la idea, el modelo del club y las cosas que están haciendo muy bien en esta primera temporada en Segunda. Es uno de los más pequeños pero está asentado. Tiene un modelo de juego que creo que se me da muy bien para mi estilo de jugar. Y la gente me ha hablado muy bien del club y del míster”.

La liga india acabó hace unas semanas pero el jugador aseguró que “llevo un mes parado pero trabajando por mi cuenta. No estoy al mismo ritmo que el resto de jugadores pero no será difícil ponerme a su nivel. No he visto jugar mucho al equipo pero lo conozco. Salen con el balón y lo dominan. Creo que soy un jugador que le gusta salir desde atrás con el balón”. Y se definió diciendo que “juego de 6 por delante de la defensa cortando las contras y cubriendo huecos que dejan otros jugadores”.

Marcos Tebar en el día de su presentación en el Estadi Municipal de Reus. (Foto: CF Reus)

Por su parte, Sergi Parés, director deportivo del CF Reus Deportiu, añadió que Tébar es “un pivote defensivo con experiencia en Segunda, un 6 con buena salida de pelota, defensivamente táctico y bien colocado, similar a López Garai. También puede jugar de 8. Cuenta con un buen juego aéreo, especialmente tras los saques de esquina y a pelota parada. Tiene una trayectoria consolidad con el Girona durante cuatro temporadas, incluida una promoción de ascenso. También con el Langostera en Segunda y en Inglaterra”.

Con la llegada de Tébar a Reus, el conjunto rojinegro también anunció la salida del club de Rafa García de mutuo acuerdo. El centrocampista tenía contrato hasta final de temporada.

El Estadi Municipal de Reus durante un entreno del primer equipo. (Foto: CF Reus)

El rival

El Getafe llega a Reus luchando por los puestos de la parte alta de tabla que dan acceso a los “play-offs” de ascenso. Pero el equipo azulón llegó a estar en puestos de descenso directo a principio de temporada (Jornadas 4, 7 y 8). Por aquel entonces, el entrenador era Juan Eduardo Esnáider. El exjugador argentino fue destituido en septiembre del año pasado y su puesto lo ocupó Bordalás, quien ha logrado mejorar el juego y dinámica del equipo hasta situarlo en posiciones de promoción de ascenso.

Pero a pesar de estar cómodo en la tabla, el Geta llega a Reus con dudas tras haber sumado solo dos de sus últimos 6 puntos, producto de dos empates en casa. Con este escenario, los azulones querrán retomar el vuelo con una victoria en tierras catalanas.

Sin embargo, el míster del Geta sabe de la dificultad de puntuar ante los rojinegros: “el Reus es un equipo que aprovecha bien las ocasiones. Cuando se ponen por delante es difícil superarles”.

Bordalás no podrá contar con el defensa argentino Nicolás Gorosito por haber sido expulsado en el partido de la jornada anterior. Sin embargo, podría recuperar a Dani Pacheco. El delantero andaluz se perdió el encuentro contra el CD Numancia por unas pequeñas molestias. Además, el míster azulón cuenta con tres nuevas incorporaciones en el mercado de invierno: el delantero Chuli, el lateral izquierdo Carlos Peña y el centrocampista Sergio Mora.

El Geta suma 36 puntos producto de nueve victorias, nueve empates y cinco derrotas, con 24 goles a favor y 21 en contra.

El máximo goleador azulón es el delantero Jorge Molina con ocho dianas (33,33% de los goles de su equipo), mientras que el máximo pasador es el franco-argelino Medhi Lacen, quien ha realizado 858 de los 8.543 pases de su equipo (10%). Lacen también es el jugador con más minutos jugados con 1.817 (88%).

Natxo González aseguró que el Getafe es uno de los equipos más peligrosos de la categoría. (Foto: CF Reus)

El árbitro

Aitor Gorostegui Fernández-Ortega será el encargado de arbitrar el partido entre rojinegros y azulones. Nació en Rentería, País Vasco, tiene 33 años y pertenece al Comité de Árbitros del País Vasco.

Esta es su primera temporada arbitrando en la categoría de plata del fútbol español. Anteriormente había impartido justicia en Segunda B durante 11 años, desde el 2005 al 2016.

Esta temporada ha arbitrado 12 paridos de liga, incluyendo dos al Reus: empate a uno ante el Numancia en casa en la Jornada 4 y empate a dos en la visita al Zaragoza en la Jornada 16. También ha arbitrado un partido del Getafe: victoria por 2-0 en casa ante el Sevilla Atlético en la Jornada 17.

En los 12 partidos de liga arbitrados hasta ahora ha mostrado un total de 66 tarjetas amarillas, para un promedio de 5,5 por partido, y cinco rojas.

Posibles onces iniciales