Cádiz CF – CF Reus: a recuperar estilo de juego y buenas sensaciones

El CF Reus Deportiu viaja a tierras gaditanas para enfrentarse al Cádiz CF en el mítico estadio Ramón de Carranza. Los dirigidos por Natxo González deben no solo luchar por puntuar en un estadio difícil, sino también intentar recuperar su estilo de juego, ese estilo propio de posesión del balón y solidez defensiva que los ha identificado durante la primera mitad del campeonato de liga, ese que se ha ganado la admiración y respeto de los demás equipos de la categoría, pero que fueron incapaces de implementar en su derrota por 1-0 en la jornada anterior en su visita al Numancia.

Pero peor que la derrota en Soria fue la imagen que dio el equipo, en un partido en el que fue a remolque todo el tiempo y podría haber terminado en goleada si no hubiera sido por la gran actuación del portero Edgar Badía. Los “roig-i-negres” no lograron disparar entre los tres palos hasta el minuto 92.

Edgar Badía fue uno de los protagonistas ante el Numancia y reconoció el mal partido del Reus. (Foto: CF Reus)

Pero un mal partido lo puede tener cualquiera y ahora lo que deben hacer los jugadores y cuerpo técnico del Reus es aprender de los errores cometidos en Numancia, pasar página y recuperar ese estilo de juego con ADN propio que tantas alegrías ha dado a los aficionados “roig-i-negres” durante los últimos meses, desde su ascenso a Segunda y gran primera vuelta de liga.

Badía, el portero menos goleado de Segunda (20 goles en 25 partidos), hizo autocrítica y admitió el mal partido del Reus en Soria: "Nos ha hecho reflexionar a todos y tenemos claro qué tenemos que hacer para recuperar el juego que nos caracteriza. Sabemos que hicimos uno de los peores partidos de la temporada y, aún así, perdimos 1-0 y competimos hasta el final. La clave para recuperarnos es estar unidos y ser conscientes que si volvemos a competir como hasta ahora y tenemos las cosas claras, podemos ganar a cualquiera.

Sobre el próximo rival, Badía cree que "a pesar de la derrota en el último minuto contra el Getafe, es un equipo muy poderoso en casa, donde solo ha dejado escapar 12 puntos en lo que llevamos de temporada. Nosotros como bloque tenemos muchas virtudes y en campos importantes el equipo sabe responder. Sacar un resultado positivo en el Carranza sería muy importante".

Natxo González y los suyos han admitido el mal partido en Soria y quieren pasar página en Cádiz. (Foto: CF Reus)

Por su parte, González, míster rojinegro, también habló del partido en Soria y dijo que “Creo que en Numancia fue nuestro peor partido con diferencia de todo el año. Fuimos vulnerables y ofensivamente no tuvimos ocasión clara de gol. Partido en que todo te ha salido mal. Reconocer los problemas que tuvimos, que fuera de casa hemos perdido un poco nuestro nivel, pero transmito a los jugadores que esto es normal. Como entrenador esto siempre ha pasado cada año. Entender que ocurre a todos los equipos de la categoría y ahora intentar recuperar nuestro nivel. Almería, Mallorca, Valladolid, Cádiz... al final lo dijimos desde el principio, son todos grandes. El único objetico es dar buena respuesta.”.

El técnico vasco argumentó que “el estado de forma del equipo baja. Nos pasa a nosotros y les pasa a todos. A muchos equipos coincide por estas fechas. Cuando esto pasa, insistir en lo mismo o liberar al jugador. Hay que saber qué hacer y liberar al jugador de tanta información”. Y del partido ante el Numancia terminó explicando que “es una semana que es de recuperación de nuestras mejores sensaciones”.

Ya sobre el próximo partido de los “roig-i-negres”, González dijo que es “bonito y especial este tipo de partido por el estadio, el ambiente, por las fechas que son... y fútbol de verdad. Es un equipo con mucho gol, especialmente Ortuño, pero se ha reforzado bien pero el hombre gol es Ortuño. Muy rápidos por las bandas, fuertes en los centros laterales, pases interiores, de espalda, es uno de los puntos fuertes. La peñolada de protesta de las peñas del Cádiz no debería influenciar. Lo que me preocupa es el verde, lo de afuera no lo puedo controlar”.

El CF Reus viaja a Cádiz con el objetivo de puntuar y recuperar su estilo de juego. (Foto: CF Reus)

El rival

El “submarino amarillo” llega a este partido tras una derrota por 3-2 en Getafe pero en una posición cómoda en la clasificación. Los gaditanos son terceros con 40 puntos, a seis del Girona, que es segundo, un puesto que da acceso directo al ascenso a Primera División. Los dirigidos por Álvaro Cervera han ganado 11 partidos, empatado siete y perdido otros siente, con 35 goles a favor y 25 en contra.

Desde que andaluces y catalanes se enfrentaron en la primera mitad de la liga en la Jornada 5 en septiembre del año pasado, con victoria rojinegra por 1-0, el Cadiz ha pasado de estar en la decimocuarta posición de la tabla a ser tercero, mientras que el Reus ha bajado de la quinta a la décima.

El máximo goleador amarillo es Alfredo Ortuño con 14 dianas, es decir, el delantero murciano ha marcado el 40% de los goles de su equipo.

Por su parte, un fijo en el once titular es el portero Alberto Cifuentes, quien ha disputado todos los minutos en liga (2.250 minutos). Mientras que Javier Carpio es el máximo pasador con 698 de los 8.125 pases de su equipo.

Contra el Reus, Cervera no podrá contar con Khalifa Sankaré. El defensa central senegalés vio la quinta tarjeta amarilla en la jornada anterior y debe cumplir sanción.

El capitán Ramón Folch (8) y el Reus se impusieron por 1-0 en un partido amistoso a un equipo de la Primera División sueca. (Foto: CF Reus)

Árbitro

Eduardo Prieto Iglesias será el encargado de dirigir el encuentro entre el “submarino amarillo” y rojinegros. Nació en Pamplona, tiene 35 años y ésta es su cuarta temporada en Segunda División. Antes impartió justicia en los campos de Tercera División del 2004 al 2008 y en Segunda B del 2008 al 2010. Además, tiene experiencia arbitrando en Primera División, donde dirigió 59 partidos durante tres temporadas, del 2013 al 2016. Su experiencia en Segunda se divide en dos etapas, primero del 2010 al 2013 y ahora la temporada actual.

Esta temporada ha participado en 14 partidos de liga, incluida, casualmente, la victoria por 1-0 del Reus ante el Cádiz en la Jornada 5. También ha arbitrado otros dos partidos del Cádiz: victoria por 4-1 ante el Alcorcón en la Jornada 15 y victoria a domicilio por 2-3 ante el Elche en la Jornada 20.

De los 14 partidos arbitrados, ocho se saldaron con victoria local, tres empates y tres victorias visitantes.

En total ha mostrado 52 tarjetas amarillas, para un promedio de 3,71 por partido, y cinco rojas.

Posibles onces iniciales