CF Reus – Real Oviedo: en busca de los tres puntos… y del gol

El CF Reus Deportiu recibe al Real Oviedo en el partido que abre la vigesimoséptima jornada de Segunda División. Los hombres dirigidos por Natxo González necesitan ganar tras encadenar cinco jornadas seguidas sin hacerlo y de paso dar una alegría a la afición “roig-i-negre” que no celebra una victoria desde el 15 de enero (1-0 al Almería).

En esos cinco partidos seguidos sin ganar, el Reus ha sumado cuatro de los 15 puntos en juego, con tres goles a favor y cuatro en contra, demostrando lo que va siendo habitual esta temporada: solidez defensiva ante una ineficacia ofensiva. El Reus no ha marcado o recibido más de dos goles en ninguno de sus partidos de liga hasta ahora. En casa ha jugado hasta ahora un total de 13 partidos: cinco empates a uno (1-1 = 5), tres victorias por uno a cero (1-0 = 3), dos derrotas por cero a uno (0-1 = 2), una victoria por dos a uno (2-1 = 1), una derrota por uno a dos (1-2 = 1) y un empate a cero (0-0 = 1). Mientras que fuera de casa, en otros 13 partidos hasta ahora, el resultado más repetido es el de la derrota por uno a cero (1-0 = 4), seguido por la victoria por cero a uno (0-1 = 3), luego dos empates a uno (1-1 = 2) y una derrota por dos a uno (2-1 = 1), un empate a dos (2-2 = 1) y una victoria por cero a dos (0-2 = 1).

Edgar Badía (der.) es el portero menos goleado de Segunda. (Foto: CF Reus)

Natxo González

El entrenador del Reus, Natxo González, ofreció una rueda de prensa previa a la visita del Oviedo, del que dijo que “los pillamos en una buena dinámica pero nosotros vamos a tratar con nuestro fútbol y gente de conseguir una victoria”. Y añadió que “no me gusta jugar el viernes porque vas muy apretado, los tocados no tienen tiempo de recuperación, pero hay que adaptarse a estos nuevos tiempos”.

El técnico vasco también aprovechó para hacer un llamado a la afición para que venga al campo y los apoye. “Es importante que venga la gente. Al final cada vez va quedando menos, nos quedan ocho partidos como locales y todos nos necesitamos. Queremos sentir el respaldo de nuestra gente, que nuestro campo sea un fortín y todo pasa por nosotros, que tenemos que ganar en el verde, pero es más fácil de ganar si tenemos el aliento de nuestra gente. Que nos echen una mano estos ocho partidos. Nos jugamos el futuro todos: el club, los jugadores y la afición. Volvemos a casa donde el rendimiento no ha sido malo pero sí raro. Contra el Getafe y el Mallorca hubo expulsiones, fueron partidos raros, pero el rendimiento en esos partidos ha sido bueno. Venimos de varias salidas y sí es verdad que en Cádiz recuperamos buenas sensaciones y logramos volver al juego que hemos hecho todo el año pero que tal vez hemos perdido últimamente. No estamos perdiendo mucho pero no estamos ganando”.

Por último habló sobre el estado del césped del Estadi Municipal: “Sí, está mejor. Yo creo que el haber estado 15 días fuera y el clima, hace más sol, y obviamente el campo sin tocarlo ha mejorado mucho”.

El entrenador rojinegro tiene las bajas de los lesionados Vítor Silva y David Haro, quien se dobló el tobillo (pequeño esguince) en un entrenamiento esta semana. El resto están disponibles, incluyendo a los delanteros Chrisantus y Máyor. “Todos están disponibles, algunos justos, pero todos tienen el alta médica” informó González.

El capitán Ramón Folch quiere ayudar al Reus a conseguir la victoria tras cinco jornadas sin ganar. (Foto: CF Reus)

Alberto Benito

El lateral derecho del Reus, Alberto Benito, regresó a la titularidad en Cádiz tras recuperarse de su lesión en el tobillo, la cual lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante varias jornadas.

El nativo de Altafulla habló del empate en la jornada anterior asegurando que “el empate en el Carranza, tal como fue el partido, se puede considerar un buen resultado. Ya sabíamos que ganar allí es muy complicado porque de los últimos siete partidos, ellos sólo habían perdido uno, y nosotros tampoco veníamos de una dinámica muy buena. El equipo se mostró muy serio defensivamente y siempre es importante sacar un punto y mantener la portería a cero”.

Sobre su vuelta a la competición, Benito se mostró muy satisfecho y cree que "después de casi dos meses de baja, jugar y volver a sentirme futbolista es para estar contento, realmente lo necesitaba. Espero continuar así, para poder ayudar al equipo lo máximo posible”.

Por último, Benito habló del Oviedo, al que considera “un rival muy complicado, con gran calidad en todas las líneas, hecho para ascender y con mucha historia. Nosotros nos tenemos que hacer fuertes en casa e intentar sumar de tres en tres. Si seguimos trabajando como hasta ahora, los buenos resultados llegarán".

David Querol (der.) y Marcos Tébar durante un entreno esta semana. (Foto: CF Reus)

El rival

El Real Oviedo llega a Reus en un muy buen momento de forma. Los dirigidos por Fernando Hierro vienen en busca de su cuarta victoria seguida y han sumado 15 de los últimos 18 puntos. Están empatados en el tercer lugar de la clasificación, en zona de “play-off”, y a ocho puntos del segundo lugar que da el ascenso directo a Primera.

El entrenador malagueño habló previo al encuentro ante el conjunto catalán y dijo que “es un partido contra un equipo que progresa y mejora. Son atrevidos y juegan bien. Les gusta tener la posesión y tenemos que sacar a relucir todo lo que tenemos preparado. Sabemos cómo hacerles daño y dónde están las claves del partido".

Hierro también informó que tiene la baja del centrocampista Jonathan Vila por lesión.

El máximo artillero del equipo es el delantero José Verdú Nicolás, conocido como Toché. El murciano de 34 años ha marcado 11 de los 31 goles de su equipo en liga.

Por su parte, el jugador que más pases ha dado es Lucas Torró. El joven jugador de 22 años ha dado 1.021 de los 10.378 pases de los azulones.

Y el jugador que más minutos ha disputado es el portero Juan Carlos Sánchez, que ha jugado todos los minutos esta liga, con 2.340 minutos. El cancerbero formado en el Villarreal lleva 31 goles encajados en 26 partidos de liga.

Árbitro

Dámaso Arcediano Monescillo será el encargado de dirigir el partido entre rojinegros y azulones. Pertenece al Comité de Árbitros de Castilla-La Mancha. Nació en Puertollano, Ciudad Real, tiene 32 años y ésta es su sexta temporada en Segunda División. Antes impartió justicia en Segunda B del 2007 al 2011, cuando ascendió a la categoría de plata del futbol español.

Esta temporada ha participado en 14 partidos de liga, incluidos dos partidos al Oviedo: victoria como visitante por 1-0 al UCAM Murcia en la Jornada 12 y victoria como local por 1-0 ante el Nàstic de Tarragona en la Jornada 17. No ha participado en ningún partido del Reus.

De los 14 partidos arbitrados, siete se saldaron con victorias locales, cuatro empates y tres victorias visitantes.

En total ha mostrado 76 tarjetas amarillas, para un promedio de 5,43 por partido, y tres rojas.

Posibles onces iniciales