Atascados en el empate

Reparto de puntos entre CF Reus Deportiu y Real Oviedo en un partido que los catalanes dominaron hasta el minuto 55, pero solo pudieron plasmarlo con un gol en el electrónico. Los asturianos aprovecharon la ineficacia rival de cara a puerta y su mejoría en el juego, que llegó en la segunda parte, para poner las tablas en el marcador.

Vistas las alineaciones, los dos entrenadores quedaron bastante conformes con el juego de los once titulares de la pasada jornada. Natxo González, entrenador “roig-i-negre”, ha confiado en los mismos hombres que jugaron de inicio contra el Cádiz CF. Por su parte, Fernando Hierro, míster carbayón, ha vuelto a alinear diez futbolistas que empezaron contra el Getafe CF y ha introducido a Jon Erice por David Rocha.

El Reus domina pero no materializa

El encuentro se inició de forma tranquila. El Reus Deportiu impuso su juego y el Real Oviedo esperó bien colocado en defensa. Querol, con un chute centrado, fue el primero en alterar la calma. A pesar del dominio local, las ocasiones no llegaban y los asturianos tampoco enlazaban buenas jugadas para acercarse a la portería defendida por Edgar Badia. Después de que Benito rematara desviado un centro de Guzzo, llegó el gol que abrió el marcador. Gran jugada colectiva del Reus que empieza en los pies de Guzzo, que se está ganando la confianza del entrenador, el portugués hace un cambio de juego para Benito y Folch define a la perfección la dejada del lateral. El marcador hacía justicia a lo visto en el terreno de juego.

El capitán reusense ha anotado cuatro goles en liga y todos ellos han servido para sumar algún punto | laliga.es

Con el gol en contra, el Oviedo se incomodó aún más. Sus únicas llegadas eran con jugadas a balón parado y que no crearon ningún peligro a la meta reusense. Poco después del tanto del capitán, Querol y Guzzo pudieron ampliar la ventaja, pero no supieron resolver. Jorge Díaz dejó solo al delantero catalán con un pase al hueco y el ex del Llagostera picó el esférico por encima de Juan Carlos. El cancerbero visitante desvió el balón y la zaga detuvo el cabezazo del mediocentro portugués en el rechace. De los mejores minutos del conjunto “roig-i-negre” vistos en el Estadi Municipal debido al control y las numerosas acciones de peligro, aunque no se pudieron materializar en el resultado.

El Oviedo resurge

El talón de Aquiles del Reus esta temporada está siendo su inefectividad de cara a gol. El buen juego empleado en el primer tiempo se tradujo con un único gol en el marcador, poco premio que dejó al Oviedo con vida. La reanudación empezó de la misma forma que acabaron los primeros 45 minutos. A los diez minutos del segundo tiempo, los asturianos comenzaron a funcionar, algo que no habían hecho durante todo el encuentro. Llevaron el juego del encuentro, no sufrieron en defensa y se acercaron al área rival.

(Borja Domínguez empató el partido con una volea ajustada al palo izquierdo de la portería defendida por Badia | laliga.es)

Después de algunos avisos con centros y remates desviados, en el único tiro a puerta del conjunto visitante en todo el encuentro, Badia no pudo hacer nada para detener el disparo de Borja Domínguez a centro de Christian. Los asturianos empataron sin casi merecerlo y aprovecharon que su rival no les perjudicó más cuando pudo. Con la igualada, los carbayones siguieron intentándolo y el Reus Deportiu se vio incapaz de sacarse la presión de encima. En los minutos finales el encuentro fue bastante igualado, aunque el Oviedo dispuso de varias acciones a balón parado anuladas por la zaga local.

Con el punto sumado en el partido inaugural de la vigésimo séptima jornada de Segunda División, el Reus enlaza seis jornadas sin ganar y, la quinta de ellas en la que empata, manteniéndose, de momento, en la 11ª posición. Por su parte, el conjunto dirigido por Fernando Hierro cosecha cuatro encuentros sin perder y adelanta al Cádiz (4º), de forma momentánea, próximo equipo que visite el Carlos Tartiere. En la próxima jornada, los de Natxo González viajarán hasta Madrid para enfrentarse al Rayo Vallecano.

Declaraciones

Los dos entrenadores comentaron el encuentro en rueda de prensa. Natxo González se mostró feliz por lo visto en la primera parte aunque apenado por el corto resultado: “Gran primer tiempo y, en caso de ir ganando al descanso por más, hubiésemos ganado. Hemos recuperado nuestro juego”. No obstante, sobre el segundo tiempo ha comentado que “hemos pagado la presión del primer tiempo y ellos han tenido una gran eficacia”.

“Si mantenemos nuestro nivel habitual, no tendré ninguna preocupación”. El Reus se encuentra en una mala racha y encadenan seis partidos sin conocer la victoria. Sobre las dos titularidades consecutivas de Guzzo declaró que “es un jugador con mucho talento y que nos va a aportar”, después de pasar unos meses sin oportunidades el portugués está demostrando su valía.

Fernando Hierro también se sinceró ante los medios, “es imposible jugar bien al futbol con tantas pérdidas”. “Lo mejor hasta el descanso ha sido el resultado y en el segundo tiempo hemos mejorado”. El Reus tuvo oportunidades para ampliar el marcador y hubiese complicado mucho el encuentro al Oviedo. “Contento por la reacción y la continuidad a la victoria en Miranda”.