Rayo Vallecano – CF Reus: jugando así, llegarán las victorias "roig-i-negres"

El CF Reus Deportiu viaja a Vallecas para enfrenarse al Rayo Vallecano en busca de una victoria que ayude a despejar dudas sobre su rendimiento y estado de forma tras sumar cinco de los últimos 18 puntos, gracias a cinco empates en los últimos seis partidos.

A pesar de haber conseguido su última victoria hace siete jornadas (1-0 al Almería), los hombres de Natxo González están desplegando un buen juego y solidez defensiva que sin embargo no se ven premiados con los tres puntos. En las dos últimas jornadas, ante Cádiz fuera y Oviedo en casa (ambos empates), el Reus recuperó la imagen de equipo serio, organizado y disciplinado con la que se le conoció (y temió) durante la primera mitad de la liga.

En rueda de prensa previa al viaje a Vallecas, González admitió que “estoy más tranquilo que hace unas tres semanas, un mes porque habíamos perdido nuestra identidad futbolística. Estoy con sensaciones de que estamos recuperando nuestro nivel individual y eso repercute en el colectivo. El equipo está haciendo bien las cosas independientemente de los resultados”.

Babic (centro) y Carbia (der.) durante un entreno esta semana. (Foto: CF Reus)

Ahora, los catalanes visitan a un Rayo Vallecano en crisis. A pesar de contar con uno de los presupuestos más altos de Segunda y de haberse planificado para luchar por regresar a Primera tras su descenso la temporada pasada, los rayistas se ubican cuartos por la cola, en posición de descenso directo, y suman tres derrotas seguidas. Además, de los últimos cinco partidos disputados en casa, el Rayo solo ha ganado uno y sumó cinco de los 15 puntos en juego.

A estos datos negativos hay que añadir la cesión de su entrenador Rubén Baraja hace unos días. “El Pipo” fue cesado el 20 de febrero tras ganar sólo tres de sus 13 partidos en el banquillo rayista y se convirtió en el segundo entrenador que ha pasado por el banquillo de Vallecas esta temporada. Su puesto lo ha ocupado Miguel Ángel Sánchez Muñoz, conocido como Míchel y quien jugó 15 temporadas en Vallecas. Su única experiencia como entrenador es en el juvenil rayista durante una temporada.

González valoró el momento que vive su próximo rival y dijo que “está herido. Juega como local y van a ir a por nosotros desde el minuto cero. Habrá que ver la personalidad que tenemos. Vienen de tres derrotas seguidas y tienen un potencial individual muy grande, han competido mucho en Primera. Como locales son bastante fiables con una media de uno y pico goles a favor por partido y pocos encajados. Están en una situación delicada, con un nuevo cambio de entrenador. Es un equipo recién descendido y la situación ahora no es cómoda”.

Y sobre el nuevo entrenador rayista y cómo puede esto afectar el partido, dijo que “es un hándicap para nosotros futbolísticamente hablando porque lleva una semana, 10 días trabajando con el equipo. Pero ya vimos contra el Getafe a qué juegan y qué quieren hacer con el balón”.

González informó que el delantero Chrisantus (der.) ha sido convocado. (Foto: CF Reus)

En el Rayo militan jugadores de renombre como Javi Guerra, Ebert, Manucho, Miku, Amaya o el capitán Trashorras, nombres que se han escuchado en campos de Primera, pero que esta temporada no han podido impedir que el Rayo esté más cerca de Segunda B que de Primera.

El Rayo cuenta con la sensible baja de Raúl Baena. El pivote estará de baja entre cuatro y seis semanas por culpa de una lesión que se hizo en el partido de la jornada anterior ante el Getafe. El malagueño sufre una rotura en el sóleo de la pierna derecha.

Por su parte, el Reus informó que los delanteros Mayor y Chrisantus están convocados, mientras que Vítor Silva, David Haro y Melli siguen lesionados.

Querol renueva

David Querol ha firmado su renovación para las próximas dos temporadas, con opción a una tercera. El reusense se incorporó al equipo en junio del año pasado, firmando por una temporada, regresando así al club de su ciudad, tras su paso por el Betis B, Nàstic de Tarragona y Llagostera.

El delantero de 27 años se ha consolidado como uno de los jugadores importantes en el esquema del técnico González, que lo ha convocado en 18 ocasiones esta temporada, 11 de ellas como titular, y ha marcado un gol, el del empate en la visita al Mirandés.

Querol considera que el Reus “es mi casa, siempre he querido jugar en el primer equipo del Reus. Si me fui fue por circunstancias del fútbol, ​​porque quería progresar. Renovar ha sido fácil, mi corazón es rojinegro”.

Querol está teniendo más minutos en los últimos partidos y su rendimiento gusta al míster. (Foto: CF Reus)

En cuanto a la valoración personal de la temporada, Querol ha confesado que “el inicio no fue fácil por culpa de las lesiones, que me impidieron participar durante casi toda la primera vuelta. Después he intentado siempre dar al míster lo que me ha pedido y ha sido todo más fácil para mí”.

Respecto a la trayectoria del equipo, cree que “el partido del sábado es decisivo. La situación del equipo es buena pero las segundas vueltas siempre son más complicadas. Esperamos sacar un buen resultado”.

Por su parte, el míster “roig-i-negre” valoró la renovación diciendo que “el club y el jugador están satisfechos. Al final mi objetivo es sacarle el máximo rendimiento posible al jugador y el club piensa en el futuro. Querol es diferente, al espacio te va a ir siempre, es muy potente, está cómodo de punta y te da polivalencia”.

Ángel Martínez

Ángel Martínez, uno de los fijos en el esquema de González en el lateral izquierdo a lo largo de toda la temporada, aseguró en una entrevista al club que el equipo ha notado en los últimos dos partidos “una mejora en el nivel de intensidad y en el juego, que es lo que veníamos buscando”.

Para el lateral izquierdo, la solidez defensiva, con un único gol encajado en los dos últimos partidos, es una muestra de que el equipo “ha reaccionado para salir de la situación, aunque ya sabíamos que la temporada es muy larga y habría altibajos. Nos mantenemos en una posición relativamente cómoda y creemos que estamos haciendo las cosas bien”.

De cara al próximo partido en Vallecas, Martínez considera que la clave para regresar con los 3 puntos “será la de cada jornada: intentar mantener la portería a cero y competir al máximo. Si seguimos así, como un bloque y generando ocasiones como en el último partido, seguro que acabamos marcando”.

Martínez es una pieza clave en el esquema de González por el lateral izquierdo. (Foto: CF Reus)

El “3” rojinegro es consciente de que “el Rayo en su campo nos lo pondrá muy difícil pero tenemos confianza en nosotros mismos y sabemos que estamos por el buen camino”.

Finalmente, el defensa del Reus, que llegó la pasada temporada procedente del Espanyol B y fue uno de los artífices del ascenso del equipo a Segunda, habló de su progresión en esta categoría. “A escala personal es evidente que siempre se puede mejorar, nadie es perfecto, pero estoy contento de mi rendimiento. Sigo ganando experiencia y disfrutando de la categoría. Trabajo para superarme y ayudar a mis compañeros en la medida en que me sea posible”.

Árbitro

Gorka Sagués Oscoz será el encargado de dirigir el partido entre franjirrojos y rojinegros. Pertenece al Comité de Árbitros del País Vasco. Nació en San Sebastián, tiene 36 años y ésta es su quinta temporada en Segunda División. Antes impartió justicia en Segunda B durante seis temporadas, del 2006 al 2010 y luego del 2011 al 2013. Ascendió a la categoría de plata del futbol español en dos oportunidades, primero en la temporada 2010-11 y luego en la 2013-14.

Esta temporada ha participado en 12 partidos de liga, incluido el enfrentamiento entre Reus y Rayo de la primera vuelta (empate a uno) en la Jornada 7. Ese fue el único partido que ha arbitrado a cualquiera de los dos equipos esta temporada.

De los 12 partidos arbitrados, seis se saldaron con victorias locales, cuatro empates y dos victorias visitantes.

En total ha mostrado 61 tarjetas amarillas, para un promedio de 5,08 por partido, y dos rojas.

