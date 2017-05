El Reus gana el derbi en el último suspiro

El CF Reus Deportiu ganó el derbi del Camp de Tarragona en casa del Nàstic. Un gol de Máyor en el minuto 90 dio la victoria a los “roig-i-negres” y enmudeció a los más de 12.000 espectadores que llenaron el Nou Estadi, pero que desató la euforia de los más de 300 seguidores rojinegros que se desplazaron a Tarragona.

Fue un partido en el que los locales dominaron la mayor parte del tiempo, suyo fue el balón durante casi todo el partido, dispusieron de más ocasiones, pero un gran Edgar Badía anuló las oportunidades más claras de los “granas”.

El Reus estuvo incómodo sobre el césped del Nou Estadi. No lograba mantener el balón ni realizar varios pases seguidos, como tiene acostumbrada a la afición esta temporada. Ramón Folch casi no participó y estuvo errático cuando decidía distribuir juego.

El CF Reus Deportiu logró una victoria histórica en Tarragona. (Foto: Jordi Echevarria)

Natxo González comenzó con Vítor Silva en el once inicial. El portugués fue el jugador rojinegro más activo. Por él pasaban casi todos los balones, lo cual hizo que fuera el jugador visitante que más faltas recibió en el primer tiempo.

David Querol no se quedó atrás. El exjugador del Nàstic recorrió muchos kilómetros en este partido y se sacrificó en tareas defensivas cuando hacía falta. Se le veía galopar por la banda derecha de arriba abajo, una y otra vez.

En la primera parte, el Reus no inquietó la portería de Manolo Reina, pero como siempre estuvo muy ordenado en tareas defensivas, impidiendo que el Nàstic llegara con facilidad a la portería defendida por Badía.

El partido transcurría con mucho protagonismo en el centro del campo. El Nàstic tenía el balón y el Reus esperaba. El equipo local tuvo una posesión del 67 por ciento, mientras que los visitantes el 33.

López Garai (22) tuvo que ser sustituido en la segunda parte por lesión. David Querol (7) estuvo muy activo por la banda derecha. (Foto: Jordi Echevarria)

La segunda parte comenzó como terminó la primera, con un Nàstic volcado al ataque en busca del gol y un Reus paciente, aunque muy poco efectivo en la transición de la defensa al ataque.

La segunda mitad transcurría sin pena ni gloria para los dos equipos. El Nastic atacaba con todo pero sin mucha precisión. Disparos lejanos con fuerza que siempre encontraban al muro Badía muy atento bajo los palos.

Pero la ocasión más clara de los locales llegó en el minuto 71 y fue de cabeza. Saque de esquina que remató el central brasileño Perone y Badía, con reflejos felinos, logró sacar la pelota cuando ya estaba entrando a la portería. Luego, en el minuto 80, otra vez apareció Badía para impedir con sus puños que el misil del delantero camerunés Emaná entrara.

El cancerbero rojinegro logró mantener vivo a un Reus que esperó hasta el minuto 90 para marcar, tras casi seis partidos seguidos sin hacerlo. En un contraataque, los dirigidos por Natxo González lograron marcar tras una gran jugada individual de David Haro que, tras superar a varios rivales, hizo un gran pase a Máyor, que remató a portería y, a pesar de que Reina logró tocarlo, el balón terminó entrando.

Felicidad

Tras el encuentro, el míster rojinegro Natxo González dijo en rueda de prensa que “estoy contento por su puesto. Muy contentos. Sé lo feliz que hace esto a nuestra gente de Reus”.

Sobre el partido de su equipo, el técnico vasco explicó que “al final es seguir en el camino que estamos porque no siempre vamos a tener tanta mala suerte de cara al gol. Para mí no era una final, era un partido importante. Y quedan seis finales. Esto es el fútbol. La semana pasada tuvimos cuatro oportunidades claras y nada. Hoy una y gol. Defensivamente, el partido fue como queríamos, pero no estoy satisfecho en el juego de ataque. No hemos tenido buenas salidas desde atrás. Muchas pérdidas. No estoy satisfecho con el rendimiento del equipo, pero hoy hemos sido eficaces”.

El entrenador del Reus admitió que por “el rival, un derbi, un campo lleno... era el campo perfecto para lograr una victoria”. Pero recordó que “de aquí a final de temporada tenemos que sacar los puntos necesarios para la permanencia. Si es en casa mejor, pero si es fuera no me importa”.

Por ultimo hizo un llamado a la afcion “roig-i-negre” recordando que “hay que estar tranquilos. Insisto, tranquilos. Al final hay que insistir, insistir e insistir. Hay que seguir siendo fuertes en lo que somos buenos”.

Con esta victoria, el Reus se ubica decimotercero de la clasificación con 45 puntos, cuatro más que el Nàstic, que con 41 marca el descenso directo a Segunda B.

El próximo partido del Reus será el domingo, 7 de mayo a las 20:30 horas cuando reciba la visita del Real Zaragoza.