Previa CF Reus – Sevilla Atlético: a ganar en casa y a celebrar la permanencia

El CF Reus Deportiu recibe la visita del Sevilla Atlético el sábado, 20 de mayo a las 19h en la trigésimo novena jornada de Segunda División. Los rojinegros saben que si ganan lograrán dar un paso muy grande hacia el objetivo de la permanencia. Enfrente estará el filial sevillista que viene con los deberes hechos, ya que se ubica noveno en la clasificación con 52 puntos, superando en dos la barrera simbólica de los 50 puntos que supuestamente aseguran la permanencia. El Reus es décimo segundo con 48 puntos.

Para este transcendental partido en el que los jugadores “roig-i-negres” podrían celebrar la permanencia con su afición en el Estadi Municipal, el entrenador Natxo González no podrá contar con Ramón Folch ni con Alberto Benito, bajas sensibles en el esquema de juego del técnico vasco. Tanto el capitán como el lateral derecho vieron la quinta amarilla en la jornada anterior y deberán cumplir sanción de un partido.

Máyor (centro) es duda para el partido por lesión. (Foto: CF Reus)

Sobre las ausencias, González les quitó importancia y dijo en rueda de prensa previa al partido que “incluso en algún caso está bien un descansito de vez en cuando”. Y añadió que David Querol es baja por lesión y Máyor es duda.

El míster rojinegro deberá decidir quién suple las bajas. Podría poner a Marcos Tébar en lugar de Folch para que acompañe a López Garai en el centro del campo. Aunque también tiene las opciones de los portugueses Raphael Guzzo y Vítor Silva. Mientras que en el lateral derecho podría echar mano de Joan Campins o incluso de Jorge Miramón, quien lo ha hecho muy bien en esa posición cubriendo justamente a Benito y Campins cuando estos dos estuvieron lesionados.

En la delantera tiene a varios efectivos para cubrir las bajas de Querol y Máyor, en caso de que este último no se recuperase a tiempo, como por ejemplo Edgar Hernández, David Haro, Fran Carbia y Jorge Díaz.

González fue preguntado por si sus jugadores podían llegar relajados a este partido porque el rival ya no se juega nada y su respuesta fue que “no, para nada. Es lo primero que he insistido esta semana. No confiarnos ni relajarnos, sobre todo porque es un filial y su objetivo es formar jugadores. No nos dejemos llevar por esas cosas de que no se juegan nada”.

Vítor (izq.) y Guzzo podrían ser titulares ante el Sevilla Atlético. (Foto: CF Reus)

El míster rojinegro también habló sobre el premio de la permanencia en caso de ganar al filial sevillista. “Trataremos de hacer ese pasito que queda cuanto antes, pero desde la tranquilidad. Buscaremos la forma de ganar, pero sin obsesionarnos”.

González también hizo autocrítica por la derrota sufrida en Córdoba en la jornada anterior y dijo que “no es lo mismo jugar como local que como visitante. Hay que medir cada partido dentro de las circunstancias. Es verdad que la semana pasada en la segunda parte perdimos el balón, pero ahora jugamos en casa y solemos tener el control y posesión del balón”.

Por último, y cuando se cumple un año de la victoria por 0-3 del Reus en Santander en el partido de ida del “play-off” de ascenso, el técnico vasco valoró ese ascenso y, en caso de ganar ante el Sevilla Atlético, la permanencia en Segunda en el primer año del CF Reus en esta categoría en su historia. “Todo es muy difícil. Subir es muy difícil. Incluso clubs con mucha historia no lo consiguen. Y mantenernos en Segunda también es muy difícil. Para mí resultó difícil ascender. Y este año está resultando difícil mantenerse”.

Querol (izq.) es baja por lesión, mientras que Carbia (der.) podría ser titular. (Foto: CF Reus)

El rival

Por su parte, el Sevilla Atlético tendrá la baja de Yan Brice Eteki. El joven centrocampista camerunés vio la quinta amarilla en el partido anterior y no podrá ser de la partida en Reus. El jugador de 19 años es una pieza importante en el esquema de juego del entrenador Diego Martínez, ya que ha disputado el 65% de los minutos esta temporada en liga. Ha sido titular en 28 de los 36 partidos que ha sido convocado.

Además, el club andaluz ha informado de las bajas José Antonio por proceso vírico, Diego González por un golpe en el gemelo, y Álex Muñoz y Pozo por convocatoria con el primer equipo.

Edgar Badía

El portero titular esta temporada, Edgar Badía Guardiola, ha recibido 26 goles en 38 partidos y es el meta con mejor promedio (0,68) de la categoría de plata. De seguir así se alzará con el título Zamora como mejor portero de Segunda.

Badía fue entrevistado por el club y reconoció que “el partido del sábado es muy importante, ya que podríamos certificar la permanencia ante nuestra afición. En Córdoba (partido anterior), aunque no se hizo un gran partido, competimos como siempre y estuvimos a punto de conseguir el empate, que en un campo como el Nuevo Arcángel también nos habría dado mucho”.

Para Badía, de 25 años y 1,82 metros de altura, el Sevilla Atlético “es un equipo muy complicado, con jugadores muy jóvenes, que han demostrado que pueden competir perfectamente en esta categoría y que, aunque en la segunda vuelta han sumado menos puntos que en la primera, en la jornada anterior ganaron a todo un Getafe, que está luchando por el ascenso. Tendremos que estar todos al máximo nivel para sacar un resultado positivo”.

Badía es una de las piezas fundamentales del Reus. (Foto: CF Reus)

Las cifras del equipo en el ámbito defensivo, donde el portero barcelonés está teniendo un papel fundamental, hacen que Badía reconozca estar “muy satisfecho. Es mi primer año en el fútbol profesional, el equipo siempre me ha ayudado mucho, estamos consiguiendo unos números increíbles gracias a nuestra solidez como grupo y me estoy sintiendo muy bien”.

Joan Campins

Joan Campins Vidal habló con el departamento de prensa del club. El joven jugador balear de 21 años reconoció que “todos en el equipo son conscientes de la importancia del enfrentamiento ante el Sevilla Atlético, donde la victoria significaría la permanencia, y lo afrontamos concentrados al máximo, focalizando todos los esfuerzos en el trabajo diario para conseguirlo lo antes posible”.

En referencia al rival, el lateral derecho de 1,84 metros de altura cree que “ellos ya han hecho su trabajo, es un equipo muy joven y vendrá con la tranquilidad de haber logrado su objetivo. Nosotros tenemos que contrarrestar esto siendo conscientes de lo que nos jugamos. Si mantenemos el nivel que hemos demostrado hasta ahora, seguro que lo podremos conseguir”.

El jugador formado en el Mallorca B, FC Barcelona Juvenil A y FC Barcelona B podría ser titular ante el filial sevillista en sustitución del sancionado Benito.

Campins (centro) confía en la victoria para asegurar la permanencia. (Foto: CF Reus)

Árbitro

Dámaso Arcediano Monescillo será el encargado de dirigir el partido entre “roig-i-negres” y “franjirrojos”. Pertenece al Comité de Árbitros de Castilla-La Mancha. Nació en Puertollano, Ciudad Real, tiene 32 años y ésta es su sexta temporada en Segunda División. Tras cuatro temporadas en Segunda B asciende a la categoría de plata en el 2011.

Esta temporada ha participado en 20 partidos de liga, incluido uno del Reus: el empate a uno en casa ante el Real Oviedo en la Jornada 27. También ha arbitrado tres partidos del Sevilla Atlético. Primero un empate a uno en su visita a Tarragona en la Jornada 8. Luego una victoria como local por 1-0 ante el Almería en la Jornada 14. Y una derrota por 4-1 como visitante ante el Cádiz en la Jornada 19

De los 20 partidos arbitrados, nueve se saldaron con victoria local, seis empates y cinco victorias visitantes.

En total ha mostrado 106 tarjetas amarillas, para un promedio de 5,3 por partido, y tres rojas.

Cartél del Reus - Sevilla Atl. (Foto: CF Reus)

Posibles onces iniciales