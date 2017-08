El Reus gana tras dos derrotas

Google Plus

Segunda victoria del CF Reus en pretemporada tras perder dos partidos seguidos. Después de caer ante Villarreal y Athletic Club, el equipo dirigido por López Garai ha conseguido vencer a la UE Cornellà por un gol a cero. El encuentro ha sido bastante igualado, pero el conjunto del Baix Camp ha impuesto la lógica, la misma que les derrotó contra los equipos de Primera.

Garai ha alineado un once con dos jugadores del filial, Álex Fernández y Meseguer, y en el que han destacado Carbonell, por su visión de juego, y Ricardo Vaz, por su intensidad y conseguir el gol de la victoria.

Igualada primera mitad

Inicio intenso donde Jordi Roger, entrenador del Cornellà, no ha parado de dar órdenes a sus jugadores y les ha animado a presionar. Más protagonista si cabe con un Estadi Municipal vacío debido a que el partido era a puerta cerrada. La primera oportunidad ha sido para Vaz, que ha cabeceado desviado un centro de Miramón. A pesar del buen inicio local, el equipo barcelonés ha llegado poco después al área defendida por Badía consiguiendo oportunidades notables para rematar.

Con la igualdad sobre el terreno de juego, los “roig-i-negres” han adelantado la presión y han subido una marcha a su juego. Meseguer, mientras el Cornellà salía con el balón jugado, ha robado el esférico en área contraria, ha asistido a Carbonell, que no ha podido rematar de primeras, y después la defensa le ha taponado el chute. Minutos más tarde, el mediocentro formado en la Masía ha visto el desmarque de Hernández al hueco, pero el delantero de Gavà no ha podido rematar en condiciones tras quedarse sin espacio al sortear el meta visitante. El mismo jugador ha puesto en apuros a Ramón, portero del Cornellà, que ha mandado a córner un buen cabezazo.

Vaz encuentra el gol

El Reus ha acabado bien la primera parte, pero ha empezado mejor la segunda. Se ha volcado más en buscar el tanto que le avanzara en el marcador. Haro ha desperdiciado una ocasión clarísima tras la dejada de tacón de Hernández. El chute del extremo, que estaba en una posición privilegiada, ha sido desviado por Ramón a la esquina. En la siguiente jugada peligrosa, Vaz ha conseguido batir al portero del Cornellà, que ha visto cómo el balón se le resbalaba entre las manos. Poco antes, el cancerbero se había hecho daño en la mano en una jugada fortuita con el “9” del Reus.

Con el gol y los múltiples cambios de ambos equipos, el partido ha perdido en continuidad y juego. Del once inicial del Reus, solo Badía ha completado los noventa minutos. Oribe ha tomado el relevo de Meseguer en la segunda parte. Ambos jugadores han cuajado un buen partido en el mediocentro. Ledes y Borja Fernández también han compartido minutos en el terreno de juego. El doble pivote del Celta B en la temporada pasada empieza a carburar en el Reus. La nota negativa del partido ha sido que Querol, que ha entrado en el minuto 74 de partido, no lo ha podido finalizar por un golpe en la rodilla, aunque no parece nada grave. Atienza y Vítor tampoco han saltado sobre el terreno de juego debido a sus molestias que les han impedido debutar aún.

Declaraciones

López Garai ha analizado el partido y la actualidad del Reus en la rueda de prensa post-partido. “Me gusta mucho lo que veo, el día a día me deja muy tranquilo”, ha comentado el entrenador de Baracaldo. Asimismo, el míster ha destacado la victoria después de las derrotas sufridas asegurando que “ha sido un partido para mejorar y acoplar piezas”.

Sobre las lesiones de Atienza y Vítor, ha declarado que espera que el central esté disponible en las primeras jornadas del campeonato. La situación de Vítor es más compleja y no ha querido aventurarse en una fecha de retorno. Además, ha valorado en positivo el trabajo de los jugadores del filial y sobre el rumor del interés del Reus sobre Manu Lanzarote ha dicho que era la “primera noticia” que le llegaba.