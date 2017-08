Guía VAVEL Sevilla Atlético 2017/18: mantenerse y progresar en medio de la reconstrucción

Google Plus

Guía VAVEL Sevilla Atlético 2017/18: mantenerse y seguir progresando

Ya ha pasado más de un año desde aquella histórica y mágica mañana del 26 de junio de 2017, el día en que la nueva y fértil cantera sevillista cumplía otro sueño más. Un sueño que desde entonces todavía no se ha roto y del que nadie en Nervión quiere despertar. Porque situar al primer filial del Sevilla Fútbol Club en la segunda categoría de nuestro fútbol fue todo un logro, pero aún mayor lo fue mantenerlo entre todos los colosos que inundaron la pasada Segunda División. El joven plantel dirigido por Diego Martínez no solo lograba buenos resultados sino que lo hacía con brillo, con elegancia y con un sello de identidad admirable para unos chavales tan jóvenes. E incluso cuando los resultados no terminaban de favorecer, el Sevilla Atlético nunca dejó de plantar cara fuera quien fuera el rival, y con esta constancia y vitalidad el conjunto franjirrojo lograba la permanencia con holgura, una permanencia de la que ahora toca disfrutar.

Bajas importantes pero la ilusión sigue intacta

Ya no está el hombre que lideró ese ambicioso proyecto, un Diego Martínez que también quiere progresar en su trayectoria y que ha visto conveniente hacerlo fuera de Nervión. Tampoco estarán algunas piezas clave de la plantilla, como los dos centrales titulares Bernardo Cruz y Diego González, que ahora militarán en Lugo y Málaga respectivamente, y sobre todo se echará de menos a Ivi López en el ataque. Por tanto, toca rearmarse, a imagen y semejanza del duro trabajo que temporada tras temporada le suele recaer al primer equipo. Será el momento de que los que llegan por detrás (Juan Soriano, Alejandro Pozo...) se consoliden y sigan haciendo grande, junto a los nuevos y que llegan y a los que se quedan del curso anterior, el nombre del club sevillista también en Segunda División, en una nave igualmente ambiciosa a cuyos mandos ha llegado otro hombre de la casa, Luis García Tevenet.

Trayectoria en Segunda División

El filial sevillista será uno de los equipos que históricamente tiene una menor experiencia en la categoría de plata, en la que será ésta su tercera etapa en Segunda, tras una primera en la que solo se duró un año y una segunda que comprendería dos temporadas. El objetivo no es otro que mantener la categoría un año más y conseguir que esta tercera etapa sea la más larga y exitosa.

La primera etapa comenzó nada menos que en 1962 (dos años después de recibir su denominación actual), año en el que se lograba el ascenso a Segunda por primera vez de la mano de Diego Villalonga, venciéndose al CD Lugo en la eliminatoria final. Sin embargo, con el mismo técnico no se mantendría ni un año al quedar decimoquinto (penúltimo) en su estreno en la división de plata, comenzando tras ello el peor momento en la historia del filial que incluiría una travesía de diez años por Tercera División.

Se volvería, sin embargo, en 2007, tras tres intentos previos que resultaron fallidos. Hizo falta una prórroga contra el Burgos CF para lograr el segundo ascenso a Segunda, que esta vez sí sería más fructuoso al lograr mantener la categoría la temporada siguiente. Bajo la tutela de Manolo Jiménez primero y de Fermín Galeote después se lograba una brillante novena posición con 56 puntos, el mejor resultado del Sevilla Atlético en LaLiga 1|2|3. Sin embargo, la campaña siguiente fue un desastre y con solo 17 puntos logrados (dos victorias y 11 empates) se retornaba otra vez al fútbol de bronce.

Aún así, esta vez no se cayó tan bajo y el Sevilla Atlético no bajaría de Segunda B, y finalmente en junio de 2016, tras una tercera posición y una completa fase de ascenso se vencía a UD Socuéllamos, UD Logroñés y Lleida Esportiu y se lograba el tercer ascenso. Diego Martínez sería el técnico también para Segunda, y con él se lograba este último curso una meritoria decimotercera posición con 53 puntos, resultado que como mínimo debería intentar igualarse en este nuevo ejercicio.

Resumen temporada 2016/17

Justo antes de comenzar la temporada, Diego Martínez comentaba ante los medios que el mayor hándicap de su equipo estaba en la juventud, o mejor dicho, en la inexperiencia. Dar este salto cualitativo desde Segunda B a Segunda iba a notarse más tarde o más temprano, y de hecho ya en la primera jornada se iba a pagar la novatada. Así, el filial sevillista se estrenaba recibiendo en un Pizjuán expectante al Girona FC, uno de los grandes aspirantes al ascenso (como se terminaría confirmando más tarde), y los jóvenes sevillistas no pudieron comenzar mejor, goleando por tres tantos en 56 minutos. Pero LaLiga 1|2|3, territorio inexpugnable para los canteranos, es un lugar que no entiende de lógicas, ni de despistes, ni de debilidades, y así es como en los últimos 20 minutos los de Machín igualaban la contienda dejando el definitivo 3-3. La primera victoria se escapaba y también se iba a resistir en los siguientes dos partidos ante Tenerife y UCAM (1-1 en ambos casos), y por si fuera poco en la cuarta fecha llegaba la primera derrota, en el Anxo Carro de Lugo (1-0), que dejaba a los de Martínez al borde del descenso.

El Sevilla Atlético fue, junto al Reus, la gran sorpresa de la primera vuelta

Pero el Sevilla Atlético no iba a bajar los brazos a las primeras de cambio. Haciendo honor al lema del club, no se rindió y en el tercer partido en casa vencía a la SD Huesca por dos tantos a cero. Luego no se pudo sumar en el campo del todopoderoso Levante, pero pasado ese trance daría inicio al mejor momento de la temporada sevillista, que comenzaba con seis partidos consecutivos sumando: se comenzaba con unos valientes empates ante Alcorcón y Nàstic, que bien pudieron ser algo más, y se seguía con cuatro triunfos seguidos ante Real Zaragoza en casa (2-1), Córdoba y Numancia a domicilio (0-1 y 1-2) y de nuevo en el Pizjuán al Elche CF (2-0). Ahora, esos jóvenes inexpertos se convertían en hombres capaces de hacer frente a cualquiera. El Sevilla Atlético, liderado por Ivi con sus cuatro goles y tres asistencias, se situaba en tercera posición de Segunda con 20 puntos, empatado en la segunda plaza con el Reus Deportiu.

El Sevilla Atlético se situaría tercero en la jornada 12 y de ahí no bajaría hasta la fecha número 18 | Foto: Fran Santiago (VAVEL)

El final de 2016, desde comienzos de noviembre, iba a estar marcado por una mayor irregularidad. Se empezaba el mes rompiendo la buena dinámica perdiendo en Zorrilla ante el Real Valladolid (2-0), que se arreglaría volviendo a ganar en casa por la mínima al Almería para alcanzar la segunda posición gracias al tercer tropiezo seguido del Reus. Se sacaba un punto (2-2) del siempre difícil Iberostar Estadi en el debut (con gol incluido) de Marc Gual y se volvía a sumar de tres como local ante el Mirandés (1-0) para agarrar la tercera plaza, empatado con el Girona en la segunda. Sin embargo, el final de año fue devastador para los intereses sevillisas: derrota ante el Getafe en el Coliseum (2-0) y en casa ante el Reus Deportiu (0-1), la primera como local, y goleada de bulto encajada en el Ramón de Carranza ante el Cádiz (4-1). Aún con ello, el Sevilla Atlético cerraba el año cumpliendo con las expectativas: séptima posición con 27 puntos tras 19 jornadas. Quedaba algo más de la mitad de campeonato y la mitad del objetivo estaba cumplido.

El filial celebra la victoria ante el Mirandés | Foto: Fran Santiago (VAVEL)

El 2017 iba a ser toda una montaña rusa desde el comienzo. El Sevilla Atlético y el Real Oviedo jugaron a la ruleta de los goles en el Sánchez-Pizjuán, que terminó con los locales llevándose la partida por cinco goles a tres. Luego, se terminaba la primera vuelta con un empate en Vallecas (1-1) y la segunda comenzaba con sensaciones irregulares, con tres derrotas seguidas fuera de casa (Girona, UCAM Murcia y Huesca) y tres empates como local (Tenerife, Lugo y Levante). Así se cerraba febrero en decimotercera posición con 34 puntos, seis sobre el descenso.

Quince jornadas y con el peligro cerca, había que apretar si se quería evitar más sufrimientos de los precisos en la recta final. En el primer partido de marzo se ganaba un punto en Alcorcón ante un rival directo y en casa se conseguía uno más ante el Nàstic. La heroica llegaba en La Romareda, en un partido loco que se terminaba con un jugador menos por la expulsión de Ondoa pero que se terminaba ganando con un gol de Cotán en el último suspiro y que valía para llevarse el botín a la capital andaluza, que dejaba al filial virtualmente salvado. Más aún cuando a la semana siguiente se vencía también al Córdoba en el Pizjuán y también en casa se rascaba un punto ante un combativo Numancia (1-1). A falta de diez jornadas ya se tenían 43 puntos, a siete de la llamada "barrera de los 50" que suele asegurar la salvación.

El triunfo en Zaragoza, todo un plus de confianza para la recta final de temporada

Con todo, la recta final no fue precisamente un camino de rosas. En los primeros cuatro partidos, tres derrotas ante Elche, Almería y Mallorca, esta última como local, siendo la segunda caída en casa de toda la temporada. Pero en el encuentro anterior, se viviría otro de los grandes partidos de toda LaLiga 1|2|3, con un Sevilla Atlético - Real Valladolid que terminaba con el marcador de 6-2, con un fantástico "hattrick" de Marc Gual. El catalán se convertía en la figura clave del filial con otros tres tantos en las victorias ante Mirandés (0-1) y Getafe (2-1), que servían para cerrar definitivamente la permanencia, que era celebrada por todo lo alto.

Marc Gual, figura clave del filial en el mes de mayo | Foto: Fran Santiago (VAVEL)

Los últimos cuatro partidos pasaban por ser una fiesta para los jóvenes jugadores sevillistas, un premio para una gran temporada. Como una anécdota quedan las derrotas ante el Reus, Real Oviedo y Rayo Vallecano, y la gran tarde de fútbol que se vivió en el Pizjuán ante el Cádiz, con un empate a tres goles y un gran ambiente en las gradas con el desplazamiento masivo de la afición cadista con su correspondiente respuesta de la hinchada sevillista, un día que pasará a la historia de la Segunda División. Igual que pasará la auténtica proeza de este equipo, muy joven pero muy descarado y con una fuerza que dejó asombrada a toda la categoría. La marca de 53 puntos y decimotercera posición será el registro a batir para esta nueva e ilusionante campaña.

Análisis de la plantilla 2017/18; altas y bajas

El Sevilla Atlético tendrá que reinventarse con respecto al equipo de la pasada temporada. En un primer momento, afrontar las bajas de jugadores clave como los dos centrales titulares, Bernardo Cruz y Diego González, y de otras dos piezas básicas como el capitán y faro del centrocampo Antonio Cotán y del líder del ataque Ivi, será absolutamente determinante. Tevenet deberá dar con los recambios adecuados, aunque bien es cierto que por lo pronto, el técnico sevillano lo tiene complicado por la cantidad tan baja de fichajes que ha llegado. Así, solo tendrá como novedades por ahora al zaguero Mariano Konyk y al extremo Aitor Cantalapiedra. Se espera que lleguen más refuerzos pero de no ser así el entrenador sevillista deberá seguir recurriendo, como ha hecho durante la pretemporada, a jugadores de la cantera, como es el caso de Mena, Felipe o Núñez.

En concreto, las nuevas incorporaciones tendrán que reforzar en especial la zona defensiva, que se ha visto muy limitada con las marchas de Bernardo y Diego González, los dos centrales titulares de los dos últimos cursos. Ha llegado Konyk para acompañar a Cristian y Álex Muñoz, pero falta alguien más para el centro de la zaga, y además faltaría un lateral izquierdo. No obstante, se podría tirar de algún juvenil como es el caso de Mena. Por su parte, los dos laterales derechos Borja San Emeterio y Carmona continuarán su pulso por la titularidad.

También el centro del campo podría verse mejorado con algún fichaje tras la baja de Cotán, referencia del juego desde la medular, y también de Schetino, medio de corte defensivo, por lo que haría falta un jugador de cada perfil. Sí siguen Yan Eteki, Fede San Emeterio y Aburjania, que empiezan con ventaja. Por las bandas, seguirá contándose con Boutobba, Juanje, Curro y Alejandro Pozo, y la única baja (Ivi) ya ha sido cubierta. En la mediapunta, el indispensable Borja Lasso seguirá partiendo del once, pudiendo ser complementado por los polivalentes Juanje, Aburjania o Pozo, por mencionar a algunos, ya que su recambio natural, Carrascal, fue cedido al Karpaty.

El canterano Alejandro Pozo deberá dar un paso adelante esta nueva temporada | Foto: Fran Santiago (VAVEL)

Donde por lo pronto no habrá novedades será en la portería, ya que continúan los tres mismos del año pasado, Soriano, Ondoa y también José Antonio Caro, que sonó como fichaje para el Real Zaragoza, pero por lo pronto continúa. Y con la recuperación de Carlos Fernández tras su lesión, la delantera también queda completa con el sevillano junto a Carrillo y a Marc Gual, que con su fantástica temporada gana enteros como titular si se gana la misma confianza que con el anterior entrenador, Diego Martínez.

Fichajes: Konyk y Aitor Cantalapiedra

Mariano Konyk: Defensa central argentino que llega procedente de las secciones inferiores del Valencia CF. Internacional disputando la Youth League, tenía buen cartel en nuestro país ya que tanto Real Madrid como FC Barcelona lo quisieron para sus filiales, pero el equipo andaluz se adelantó.

Aitor Cantalapiedra: Jugador zurdo de banda, se desenvuelve mejor en el costado izquierdo, con buena llegada, potencia, velocidad y buen disparo. Formado en La Masía, ha disputado la última temporada y media en el Villarreal B y ha firmado hasta 2019 por el club de Nervión.

Plantilla Sevilla Atlético 2017/18 Porteros 1. Juan Soriano; 13. José Antonio Caro; 25. Ondoa Defensas 2. David Carmona; 3. Matos; 6. Cristian González; 15. Álex Muñoz; 18. Borja San Emeterio; ?. Konyk Centrocampistas 7. Juanje; 10. Borja Lasso; 12. Yan Eteki; 14. Fede San Emeterio; 16. Curro; 21. Boutobba; 23. Aburjania; 27. Alejandro Pozo; ?. Aitor Cantalapiedra Delanteros 9. Carlos Fernández; 17. Carrillo; 24. Marc Gual

Once Tipo:

Análisis táctico

El cambio de técnico siempre puede traer algunas novedades, pero en esencia la idea de fútbol no debería variar demasiado, ya que ya forma parte del alma de la cantera sevillista. Por tanto, este equipo de Tevenet seguirá queriendo desplegar un juego atractivo y ofensivo, tratando de llevar la manija del juego. Lo más posible sería seguir con el esquema 4-2-3-1, que podría derivar también en un 4-3-3 para hacer un centro del campo más compacto y dos delanteros caídos a banda con uno en punta. En pretemporada Tevenet sorprendió en el encuentro ante el Mérida al juntar a dos nueves (Carlos Fernández y Marc Gual), pero no parece que será una tónica habitual. En cualquiera de los casos, un factor que debe ser cuidado es el de la profundidad, que a menudo faltó el año pasado en ciertos tramos de campeonato. Lo esencial será mantener un equilibrio entre la posesión y generar peligro en el área rival. Otra de las señas de identidad será ejercer una presión alta en campo contrario.

La base debe formarse desde atrás, para dotar al conjunto de seguridad y fortaleza en su propia parcela. José Antonio Caro seguirá siendo el inquilino de la portería, flanqueado en defensa por los incansables David Carmona en la derecha y Matos en la izquierda, dos laterales cada vez más sólidos defensivamente además de muy profundos y que aportan alternativas al ataque, doblando con frecuencia a los extremos. En el centro habrá que reparar la pérdida de Diego y Bernardo, indiscutibles en las dos últimas campañas. Cristian González y Álex Muñoz continúan del pasado año y podrían partir con ventaja para el nuevo curso tras toda una pretemporada ganándose la confianza de Tevenet. Ambos deberán ser determinantes en la salida limpia del balón desde atrás, además de ser igualmente fuertes en sus tareas específicas de contención.

Por delante, la medular se antoja como la sala de máquinas que asegure el buen funcionamiento del conjunto, aunando rigor táctico y corrección defensiva con la función de canalizar el juego del equipo. Con la marcha de Cotán, el canterano Yan Eteki y el cántabro Fede San Emeterio son los teóricos titulares, aunque se espera que Aburjania de un paso adelante con respecto al año pasado y vuelva a ser lo determinante que fue en el Nàstic. En la elaboración de juego se suma Borja Lasso desde la mediapunta, moviéndose por todo el terreno y bajando a recibir el balón a menudo. El "10" debe ser el principal responsable de mover el cuero por los costados y buscar las entradas de los laterales junto con la velocidad y verticalidad de los extremos, que serán jugadores con movilidad y que podrán funcionar como jugadores de banda puros o de delanteros interiores. Alejandro Pozo, Curro y Boutobba tratarán de ganar protagonismo con la marcha de Ivi, ya sustituida por el fichaje de Aitor Cantalapiedra.

Yan Eteki espera consolidarse en el centro del campo franjirrojo | Foto: Fran Santiago (VAVEL)

Para finalizar, en punta de lanza esperará un goleador, que también trabajará a nivel global comenzando la labor de presión al equipo rival. Tanto Marc Gual como Carlos Fernández aseguran goles, aunque el catalán apunta a titular tras su fantástico rendimiento nada más llegar del RCD Espanyol en el mes de noviembre para sustituir precisamente la baja por lesión del sevillano.

Análisis de la estrella: Borja Lasso

No responde a la figura de máximo goleador ni de portero salvavidas admirado por toda la afición, pero lo cierto es que el mediapunta lleva años siendo una de las figuras incontestables del filial sevillista. Calidad y visión de juego son los atributos que mejor definen al "10" del cuadro franjirrojo, que si nada se tuerce afrontará su quinta campaña como jugador plenamente del segundo equipo hispalense.

Borja Lasso de la Vega Gayán, natural de Sevilla y de 23 años, es uno de los jugadores más talentosos de la cantera sevillista desde hace años. Debutó en el Sevilla Atlético en marzo de 2013 y desde entonces no ha militado en otro club, viviendo con él todos los logros conseguidos por el filial sevillista en estos últimos años. Su primera temporada a todos los efectos como miembro del Sevilla Atlético fue la 2013/14, en la que disputó catorce partidos, con seis titularidades. A partir de ahí su importancia fue en aumento, como lo demuestran sus estadísticas, hasta que la campaña pasada se hiciese indiscutible también en Segunda División, que también fue su estreno en la categoría a nivel particular.

Estadísticas Borja Lasso 2013/17 Temporada Partidos en total (titularidades) Goles 2013/14 (2ªB) 14 (6) 0 2014/15 (2ªB) 35 (31) 1 2015/16 (2ªB + playoff) 40 (40) 6 2016/17 (2ª Div) 35 (32) 3

Ojeado de cerca por muchos clubes de nivel, el sevillano aún quiere cumplir su sueño de triunfar con el equipo de su tierra, algo que tendrá que seguir trabajándose en el primer filial. Y lo cierto es que nadie duda de que tiene aptitudes para llegar al primer nivel, pero por lo pronto la competencia con los Banega, Franco Vázquez, Ganso y compañía podrían acabar con él demasiado pronto. Aún así, Berizzo lo conoce y lo tendrá en cuenta porque de hecho ya ha querido tenerlo a sus órdenes, llevándoselo incluso al primer stage que hizo el equipo en Londres para disputar la Emirates Cup ante RB Leipzig y Arsenal FC, por lo que con algo de suerte podrá tener oportunidades con la primera plantilla en competición oficial.

Borja Lasso, un mediapunta muy técnico y con un exquisito trato de balón

De cualquier manera, Borja Lasso es un jugador con excelentes condiciones técnicas y mucha soltura especialmente en el puesto de mediapunta. Le gusta llevar el balón pegado al pie y es muy difícil de arrebatárselo, atesorando un admirable control con las dos piernas, aunque sobre todo la derecha. Con mucha movilidad, le gusta tener protagonismo, no dudando en bajar lo que sea necesario para recibir el cuero. Excelente en los pases y resolutivo en sus decisiones, sigue mejorando también en el plano físico y de cara a gol también ha ido logrando registros bastantes notables con su poderosa llegada desde segunda línea y sus disparos de calidad desde media y larga distancia. Pero por encima de todo, una brillante conducción y eficacia en el pase, junto a su capacidad para desequilibrar y dejar atrás a sus rivales, son las mejores armas de un futbolista que deberá ser nuevamente la brújula del juego ofensivo del filial.

Entrenador: Luis García Tevenet

El sevillano será el sustituto de Diego Martínez en el banquillo del filial. Un hombre de la casa, ya que comenzó su trayectoria como jugador en el club nervionense, y que apunta a ser el recambio idóneo para un equipo que, siguiendo la misma metodología que el pasado año, debería tener una temporada tranquila.

Tevenet, de 43 años, militó como futbolista en el Sevilla FC, Atlético de Madrid, UD Las Palmas, Poli Ejido, Algeciras, Numancia, Lleida y Orihuela, retirándose en el equipo alicantino, donde comenzó inmediatamente su carrera como técnico en 2008. Pasó por los banquillos de Orihuela (2008-2009), Jerez Industrial (2009), San Roque de Lepe (2011-2012), UCAM Murcia (2012-2013), FC Cartagena (2013-2014), SD Huesca (2014-2015) y Hércules CF (2016-2017), siendo además segundo entrenador de la primera plantilla del Sevilla FC en 2010 en la etapa de Antonio Álvarez. Su mayor logro como técnico fue el ascenso a Segunda con el conjunto oscense en 2015, no pudiendo repetir éxito en el Hércules, donde comenzó el pasado curso pero terminó siendo cesado tras 28 jornadas.

Luis García Tevenet, nuevo técnico del filial

Estadio: Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios

Esta temporada el Sevilla Atlético volverá a la Ciudad Deportiva después de haber tenido que celebrar sus partidos como local en el Ramón Sánchez-Pizjuán por las obras de remodelación de su recinto habitual. Así pues, el Sevilla Atlético podrá volver al campo principal, conocido como el Viejo Nervión, para disputar sus compromisos oficiales, al igual que hará el primer equipo femenino del club sevillista.

La construcción del recinto data de la década de los 60 del pasado siglo XX, cuando el entonces presidente José Ramón Cisneros Palacios ordena configurar un nuevo lugar para los entrenamientos del primer equipo (que solo tenía el Pizjuán para el trabajo diario) que sirviese también para los equipos filiales, que solo disponían de un campo, además de servir como cuna de formación de nuevas promesas. En 1968 el señor Cisneros Palacios adquiere el 50% de las actuales dimensiones de la ciudad deportiva (250.000 metros cuadrados), consiguiéndose la otra mitad durante la etapa de presidencia de Eugenio Montes Cabeza. De cualquier forma, en 1974 comienza su funcionamiento.

Su ubicación está en las afueras de la capital andaluza, junto a la carretera de Utrera. El campo principal, de hierba natural y conocido como el "Viejo Nervión" será el lugar en el que el Sevilla Atlético disputa sus partidos como local, el mismo en el que logró su último ascenso frente al Lleida Esportiu, que aquel día registró por vez primera en su historia un lleno absoluto. Ahora ha sido ampliado hasta la capacidad de 8000 espectadores.

Imagen del Viejo Nervión el día del ascenso el 26 de junio de 2016

Equipaciones

Se presentaron a comienzos de la pretemporada junto a las del primer equipo. No habrá cambios importantes respecto a las de la campaña pasada, y seguirán siendo de la marca New Balance. La primera equipación será la tradicional vestimenta blanca con la franja diagonal roja desde el hombro derecho hacia el costado izquierdo. La segunda será exactamente igual intercambiando los colores del fondo y del rayo, al igual que en la edición pasada, mientras que la vestimenta alternativa será de color naranja.