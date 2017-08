Guía VAVEL Reus 2017/2018: seguir soñando

Google Plus

Los jugadores del CF Reus celebrando con la afición la última victoria de la temporada en el Estadi | Foto: Reus

Meritoria 11ª plaza

El CF Reus certificó la mejor temporada de su historia en el estreno en el futbol profesional. La plantilla entrenada por Natxo González acabó la temporada con 55 puntos, ganando los dos derbis contra el Nàstic de Tarragona, especialmente épico el disputado en el Nou Estadi, y sin caer nunca a los puestos de descenso a Segunda División B.

La dinámica positiva conseguida en la categoría de bronce sirvió a los “roig-i-negres” para empezar la nueva aventura en Segunda División con buenas sensaciones y resultados. El rendimiento mejoró después de los primeros partidos en la categoría, en los que el equipo se adaptó al nuevo entorno, que tuvo un pequeño bajón antes de recibir al eterno rival, pero remontó para terminar la primera vuelta a un solo punto del play-off de ascenso. Con 21 partidos de liga, el Reus dejó de ser cenicienta para ser un duro rival, ya que los de la capital del Baix Camp pasaron varias semanas en las posiciones de privilegio.

En la segunda vuelta, el Reus no pudo mantener el altísimo rendimiento realizado hasta el momento. Además, gracias al colchón de puntos obtenidos, no notó tanto el bajón de resultados. Justo pasar el ecuador de la competición, los de Natxo González no ganaron durante ocho jornadas, rompiendo la negativa racha en el difícil Heliodoro Rodríguez López.

En las siguientes fechas, los catalanes tampoco pudieron derrotar a rivales directos como UCAM Murcia ni Alcorcón para alejarse de la zona caliente de la tabla. El equipo resurgió para ganar al Nástic en Tarragona, dejar al eterno rival en una situación crítica y evidenciar cuál fue el mejor equipo de la provincia durante la temporada. Con la permanencia asegurada se pudo ver a un Reus mucho más relajado, divirtiéndose en el verde y disfrutando junto a la afición del gran estreno en el futbol profesional.

Jóvenes fichajes para sustituir importantes bajas

Natxo González, el mejor entrenador de los 107 años de la historia del CF Reus, decidió no renovar con el club catalán y buscar una nueva aventura más ambiciosa, la del Real Zaragoza. De su mano, también llegaron al equipo maño los dos laterales titulares de los “roig-i-negres”: Alberto Benito y Ángel Martínez. Por último, Ramón Folch, el capitán, también decidió hacer las maletas, aunque esta vez dirección Oviedo. Cuatro bajas difíciles de reemplazar que ha traído verdaderos quebraderos de cabeza a la dirección deportiva.

A ellas, se suma la de López Garai, que se retira del futbol para adentrarse en su primera experiencia como entrenador. El CF Reus de Garai ya está en marcha aunque causó bastante sorpresa entre la afición, sobre todo por su buen hacer dentro del campo a pesar de su edad. Sin descanso, Garai entrenará a los del Baix Camp en su segundo año en Segunda, todo un reto para un técnico primerizo.

Ledes llega al CF Reus libre procedente del Celta B y firma por cinco temporadas | Foto: CF Reus

Los laterales han sido cubiertos por Miramón, que llegó el pasado verano con el cartel de mediocentro, pero sus buenas actuaciones en el carril derecho han hecho que Garai mantenga la idea de González. Álex Menéndez cubrirá la baja de Martínez. Jugador de Primera que vuelve a disfrutar del futbol después de una larga lesión y mala experiencia en el Girona FC. Por último, Guedes y Borja Fernández, el doble pivote del excepcional Celta B que se ha quedado a las puertas del ascenso a la división de plata, se vuelve a juntar para jugar en el Estadi Municipal. Con la desafortunada lesión de Guzzo, los jóvenes mediocentros deberán hacer olvidar a Folch.

Mantener la filosofía

Garai, que ha estado a las órdenes de Natxo González durante la última temporada y media, reflejó su filosofía en la rueda de prensa de su presentación como entrenador. “Quiero un equipo valiente, atrevido y competitivo”, declaró el de Barakaldo. También comentó que mantendrá lo bueno del equipo en la era de González y añadirá sus detalles para perfeccionar el juego del equipo.

A pesar de las dudas que pueda producir este nombramiento, Garai tiene una dilatada trayectoria como futbolista, en la que ha estado a las órdenes de diversos entrenadores como Jémez o Herrera, conoce sobradamente a los jugadores del Reus y al club.

El cerrojo Badia

Con la marcha del capitán Folch y los laterales Benito y Martínez, Edgar Badia surge como la gran estrella del actual CF Reus. El meta barcelonés, que también se estrenó en Segunda la temporada pasada, protegió la portería del equipo menos goleado de la categoría. Badia recibió 29 goles en 41 partidos y estuvo muy cerca de ganar el premio Zamora, que premia al meta menos goleado.

Además de mantener el cerrojo en la portería, el portero “roig-i-negre” será uno de los líderes del vestuario. Más de tres temporadas en el club le avalan para dar un paso adelante en el equipo y ser uno de los referentes. Por último, el portero renovó hasta 2019 con el Reus situando su cláusula de recisión hasta el millón de euros.

Primeros pasos de Garai

Natxo González dejó el Reus para liderar el nuevo proyecto en el Real Zaragoza. La cúpula del CF Reus lo supo antes del fin de la liga. Buscar sustituto al mejor entrenador de la entidad, difícil decisión. Llastarri, Oliver y Parés, dirigentes del club y tras pensárselo varias veces, le ofrecieron el cargo a Garai, que no dudo ni un instante en aceptarlo.

Garai colgó las botas para coger la libreta y, sin tiempo para descansar, empezó a planear la nueva temporada. Inesperada retirada, por su papel y relevancia en el equipo, pero mayor aún fue la sorpresa de su nuevo cargo en la entidad.

El Estadi espera mejoras

La llegada del futbol profesional a Reus obliga a la entidad a tener infraestructuras adecuadas a la competición. Es por eso que el estadio tiene un plazo de dos años desde elascenso para adaptarse a los nuevos requisitos. El principal, aumentar el aforo. La capacidad actual es de 4.500 personas y el primer movimiento es superar los 6.000 en la próxima temporada. A largo plazo, se espera que el Estadi Municipal alcance los 16.000 asientos.

El actual Estadi Municipal cuenta con capacidad para 4.500 espectadores | Foto: CF Reus

La principal infraestructura del CF Reus también ha mejorado las entradas de acceso, las gradas, el parking y los campos de entrenamiento. Poco a poco, el templo de los "roig-i-negres" se acerca al nivel de lo conseguido por los jugadores dentro de él.

Equipaciones

A una semana de iniciar el campeonato liguero, el CF Reus no ha presentado aún las nuevas equipaciones. Para los foráneos, seguramente sorprenda, pero esta ha sido la tónica habitual en las últimas temporadas. No obstante, sigue causando enfado en la afición "roig-i-negre" que espera curiosa quién será el nuevo sponsor principal del equipo. Hasta ahora, lo era Borges, que seguirá en la equipación, pero en un lugar menos visible. Además la segunda equipación también cambiará de color, del amarillo al naranja. La primera camiseta se mantendrá casi idéntica, solo cambiará, y poco, el pantalón.