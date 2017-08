Sin gol no hay victoria

El CF Reus deja escapar la victoria ante un equipo de Primera como el Girona. Pese a empezar mejor los visitantes, los jugadores “roig-i-negres” mejoraron y tuvieron en sus botas las mejores ocasiones del partido. El equipo de Machín supo defenderse de las embestidas hasta llegar al descanso. Después del parón, el partido se igualó, pero ninguno de los dos supo materializar las ocasiones.

López Garai alineó un once con jugadores “veteranos” y nuevos fichajes. Santamaría, Menendéz, Íñiguez, Ledes, Carbonell y Cámara salieron de la partida. El de Jaén con solo tres días desde su llegada a la capital del Baix Camp. Machín también salió de partida con seis incorporaciones del actual mercado, incluido el debut de Muniesa con el conjunto de su tierra.

El Reus, de menos a más

Pitido inicial y el Girona buscó dominar con la posesión del balón. Conseguida pero ineficaz, ya que no gozaron de ninguna buena oportunidad en la primera mitad. El Reus se hizo fuerte a partir del mediocentro formado por Ledes, en el centro, acompañado de Carbonell y Miramón. Su rápida recuperación tras pérdida, vital para crear peligro a la portería defendida por Iraizoz.

Después de los primeros 20 minutos broncos y con muchos parones, llegó la primera ocasión del partido. Robó de Vaz en área rival que no consiguió superar a Iraizoz tras su veloz salida. Achicó espacios hasta no dejar pasar el balón. Poco después vino la desafortunada lesión de Máyor, que no pudo seguir en el verde, en su lugar entró Edgar Hernández. El delantero de Gavá, en el primer balón que tocó, probó fortuna con un chute desde la frontal, aunque el esférico se marchó desviado. Por último Vaz se sacó un latigazo potente después de un regate hacia dentro que no encontró portería. El ataque del Girona, inexistente.

El Girona igualó el nivel

El gris Girona de la primera mitad, mejoró en la segunda para igualar al Reus. Juntó líneas para no ser tan vulnerable y buscó la asociación para llegar al área defendida por Badia, que entró en el descanso. A pesar de la mejora, no consiguieron inquietar al meta barcelonés, que se mostró seguro en todo momento. Por parte local, Campins y Borja Fernández pudieron abrir la lata. El lateral remató fuera con el exterior de su bota derecha y el gallego sorteó a Iraizoz al recibir un pase interior, pero después se cruzó un defensor visitante para salvar el gol.

Última prueba de fogueo del Reus que cierra la pretemporada con dos victorias, los mismos empates y tres derrotas. Balance irregular debido en mayor parte a la ineficacia de cara a gol: solo cuatro tantos a favor. Afortunadamente mantiene la gran baza de la temporada pasada: la portería sigue a buen recaudo ya que han conseguido quedar imbatidos en tres encuentros. El lunes 21 de agosto, el Reus comenzará su temporada oficial visitando al CD Lugo.

El Girona, por su parte, sigue con su puesta a punto de cara a iniciar su primera temporada en Primera. Aún le queda un amistoso por jugar, seguramente el más ilusionante, contra el Manchester City y el siguiente ya será oficial recibiendo al Atlético de Madrid en Montilivi.

Declaraciones

Machín ha declarado que “el CF Reus ha sido un rival de parecido nivel a nosotros”, valorando así el trabajo del nuevo entrenador López Garai. Sobre el partido, el técnico local ha comentado que “hemos tenido ocasiones para marcar, nos ha faltado fortuna”. Además ha destacado que está feliz con la pretemporada realizada por el equipo y, sobre el cambio de Máyor, ha informado de que “ha sido un golpe en la rodilla, hay que esperar para valorarlo”.