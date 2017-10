El Real Zaragoza se aprovecha de los fallos del Lorca

Google Plus

El Lorca volvía al Artés Carrasco con ganas de olvidar el mal partido en el Carlos Belmonte ante el Albacete en un partido donde se señalaron un total de 3 penaltis en los últimos ocho minutos de juego. Recibían la visita de un histórico de la categoría como el Real Zaragoza, que quería mantener las buenas sensaciones obtenidas en los últimos partidos para recuperar ritmo y ganarse ese puesto tan merecido a mitad de tabla.

El equipo de Curro Torres lo intentó de todas la manera, pero el gol no quiso entrar. Los blanquizales se volvieron a ver las caras con los fantasmas del pasado tan aterradores que no les permitieron ver gol durante varios partidos. El Lorca sigue teniendo un aparente problema de finalización. Es un equipo muy bueno creando jugadas peligrosas, pero la mayoría de ellas no terminan entre los tres palos. El partido ante el Zaragoza fue una buena prueba de ello. Dominaron en el césped, pero los maños consiguieron aprovechar las pocas oportunidades que tuvieron.

El Real Zaragoza ha sido el equipo encargado de poner fin a la imbatibilidad del equipo lorquino en el Artés Carrasco. Necesitaban esta victoria para recuperar la ilusión, y ya pueden decir que han recibido la recompensa que merecían. Su inicio de temporada no fue nada bueno, pero ya comienzan a a retomar el vuelo y a parecerse al verdadero Zaragoza. Sufrieron mucho en Lorca, pero consiguieron aprovechar los errores del rival para sumar tres puntos más.

Gran inicio local

El Lorca comenzó el partido con una intensidad muy alta. Es algo a lo que nos tienen acostumbrados desde que inició la competición. El equipo de Curro Torres se deja el alma en los primeros minutos de partido para ir desinflándose poco a poco. Esto es lo que volvió a suceder, a pesar de que consiguieron mantener el nivel físico durante la segunda parte. Los primeros veinte minutos del partido vimos a un Lorca muy dominante que controlaba el juego y conseguía cortar las líneas de pase del Zaragoza. Las ocasiones se sucedían, pero el gol estaba muy lejos de llegar.

Intentaron hacer daño por las bandas e involucrar a Manel Martínez, que mostró una gran imagen en la primera mitad. Sin embargo, se toparon continuamente con el muro en la portería zaragozana Cristian Álvarez no se mostró dubitativo y estuvo preparado para atajar todos los tiros que le llegaban. Partido con mucho balón dividido, nadie conseguía conservar la posesión del balón en el ecuador de la primera mitad. Entonces, llegó una de las jugadas más polémicas del partido.

El equipo local reclamaba penalti sobre Alberto Noguera en el minuto 28 de partido. Parecía bastante claro el derribo al jugador del Lorca en el área, pero el colegiado decidió no pitar nada y dejar que siguiera el juego. Tras esta decisión, el Artés Carrasco se le echaría encima y haría que el resto del partido fuera un infierno para él. Esta no fue la única decisión dudosa que dejó en el encuentro.

El colegiado del comité territorial vasco no tuvo su mejor día y tanto Lorca como Zaragoza, se vieron perjudicados por su pasividad mostrada. El Lorca intentó volver a la acción en los últimos minutos de la primera parte, pero acabaron marchándose al descanso con un empate a cero y con grandes sensaciones mostradas sobre el terreno de juego.

El 'acabose'

En la segunda parte, la balanza de desequilibró. A los pocos minutos de que el árbitro hiciera sonar su silbato, el Zaragoza articulaba una ocasión muy peligrosa que acabaría atravesando la red de la portería de Dorronsoro.

Pequeño fallo por parte del guardameta del conjunto lorquino que dejó rebotar el balón de Javi Ros y acabó entrando por la línea de meta. A partir de ese momento, el equipo maño consiguió recuperar sus ánimos mientras que el Lorca intentaba encontrar una idea clara de juego. El Lorca no se vino abajo. Consiguió recuperar el juego y continuó atacando la portería de Cristian Álvarez. Merentiel entró al campo por Dani Ojeda para intentar encontrar el gol aunque no llegó.

Nando volvió a dar señales de vida por su banda con varias jugadas peligrosas que acababan antes de encontrar dueño en el borde del área. El Zaragoza metió al autobús en defensa para no dejar que ningún balón se pasease por el área. Esto llevo al Lorca a buscar más juego aéreo donde Fran Cruz casi consigue anotar con un gran cabezazo.

Cuando el equipo de Curro Torres parecía volver a creer en las posibilidades de remontar, llegó Papunashvili para marcar el segundo gol del encuentro que daría fin a otra serie de catastróficas desdichas para el equipo de la Ciudad del Sol. Sucumbieron en su feudo por primera vez esta temporada y buscarán resarcirse ante el FC Barcelona ‘B’ el próximo sábado.