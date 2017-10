Franco Torgnascioli: "Los resultados no llegan, pero tenemos confianza"

Franco Torgnascioli atendió a los medios de comunicación tras estrenar titularidad en Liga. Foto: Noelia Déniz (VAVEL España)

El Lorca no atraviesa uno de sus mejores momentos en Segunda División. El equipo murciano llegaba a la categoría con un equipo muy interesante y con una idea de juego muy atractiva. Desde el primer día enamoró a muchos aficionados que no seguían al equipo con su juego de combinación en el centro del campo y esto no ha cambiado mucho. Muchos disfrutan viendo jugar al equipo lorquino, aunque no tanto cuando se trata de marcar goles. El problema de la efectividad de cara a puerta está siendo el gran inconveniente que el equipo de Curro Torres ha afrontado y no parece haberse solucionado.

En el partido ante el filial del Fútbol Club Barcelona, las ocasiones de gol llegaron en gran número, pero como de costumbre no consiguieron que el balón atravesara la línea de meta y acabaron siendo derrotados en un partido donde merecieron mucho más. Esto ya está empezando a cansar a los aficionados que esperan que el rumbo del equipo cambie en los próximos días y todo empieza ganando en casa frente al Tenerife.

Franco Torgnascioli defendió la portería del Lorca por primera vez esta temporada en LaLiga 1|2|3 y nos dejó una buena actuación donde se mostró muy seguro a pesar de haber encajado un gol muy difícil de parar. El uruguayo se pasó por rueda de prensa para atender a los medios previo al partido frente al equipo de las Islas Canarias.

“El equipo está bien, con confianza, más allá de que no se hayan dado los resultados esperados”. Y es que el juego mostrado en el campo por parte del equipo de la ciudad del sol, estaba siendo merecedor de mantenerse en puestos de permanencia. Sin embargo, les toca seguir remando contracorriente mientras tratan de erradicar un gran problema como la falta de gol.