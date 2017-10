Google Plus

Lorca FC - CD Tenerife: puntuaciones del Lorca, jornada 11 de LaLiga 1|2|3

El equipo lorquino venía en una mala racha de tres partidos consecutivos perdiendo y consiguieron cortarla con un empate en su campo. En cambio, los tinerfeños conseguían una victoria y dos empates en las ultimas tres jornadas para seguir en la zona media de la tabla a dos puntos de los puestos de 'playoffs'.

El partido comenzó con un Lorca muy superior a su rival y con varias oportunidades claras de gol antes de que llegase el primer tanto local. Cuando rondaba el minuto 32 de juego, un saque de esquina colgado por Eugeni acabaría en el fondo de las mallas después de que Bryan Acosta (mediocentro del Tenerife) introdujera el balón en su propia portería.

El equipo lorquino seguía tocando bien la pelota y seis minutos más tarde llegaría el segundo gol, obra de Emmanuel Apeh tras un gran pase de Pomares.

Cuando todo indicaba que el Lorca se marcharía por el túnel de vestuarios con una ventaja de dos goles sobre el equipo 'chicharrero', llegó el penalti a favor del equipo visitante provocado por Torgnascioli. En la segunda mitad, el equipo local continuaba con su buen juego pero sin poder sentenciar el partido. En el minuto 85 una buena contra lanzada por el tenerife, acabaría con un disparo de Víctor Casadesús que con fortuna, pega en Fran Cruz y termina dentro. Un jarro de agua fría que deja al Lorca FC en puesto de descenso. Los de Curro Torres tendrán que esperar una jornada mas para conseguir los tres puntos que le puedan sacar de la zona roja de la tabla.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Torgnascioli

3 | Franco Torgnascioli no realizó un buen partido, provocó un penalti innecesario ya que la jugada no conllevaba ningún peligro y en el segundo gol podía haber hecho más. Además, se le veía inseguro cada vez que recibía el balón y acaba pegando un pelotazo que no llegaba a nadie de su equipo.

Adán Gurdiel

6 | Buena actuación del lateral derecho del Lorca FC. Sacando el balón desde atrás y contundente en defensa. También se le vió subir al ataque varias veces y colocar centros peligrosos al área rival. Se ha ganado la confianza de Curro Torres a base de buenos partidos como el de este sábado y parace que le ha quitado el puesto a Juan Pedro Pina que venía jugando las primeras jornadas.

Peña

7 | Carlos Peña cuajó un gran partido contra los tinerfeños, sacando todos los balones que venían por arriba, cortando jugadas peligrosas y sin pegar pelotazos innecesarios. Se ha convertido en titular indiscutible para el técnico lorquino en una posición que en principio no es la suya, ya que vino a Lorca como lateral izquierdo.

Fran Cruz

8 | Inmenso Fran Cruz. Como viene siendo habitual, el central cordobés realizó un partido espléndido. Es uno de los pilares de este Lorca y lo volvió a desmostrar. Se entiende a la perfección con Peña y cuando toca salir con el balón jugado se le ve con mucha seguridad.

Pomares

7 | Partido notable del lateral izquierdo. Muy activo en ataque y mejor en defensa con respecto a otros partidos. Además, fue el autor de la asistencia a Emmanuel Apeh en el segundo gol del Lorca y estuvo a punto de meter uno en la primera parte.

Cristian Bustos

6 | Cristian Bustos repetía titularidad tras la derrota contra el Barcelona B. El alicantino volvió a cumplir su función. Cortando los ataques rivales y volviendo rápido cuando había que replegar. Quiere un puesto en el once titular y le está dando motivos a Curro Torres para estar de inicio la semana que viene contra el Granada en el Nuevo Los Cármenes.

Tropi

7 | Muy buen partido del mediocentro valenciano. Fue clave en el juego organizador del equipo y se le vio bastante animado en ataque. Probó a Dani Hernández desde lejos en alguna ocasión pero sin suerte. Curro Torres lo tiene muy difícil para escoger a los centrocampistas que conforman su once titular y Tropi dió el máximo para poder volver al verde la próxima jornada.

Eugeni

7 | Eugeni Valderrama se ha convertido en una pieza clave para Curro Torres. Ayer volvió demostrar la calidad que tiene y lo peligroso que es a balón parado. Lanzó dos faltas que no acabaron en gol de milagro y cada saque de esquina que ponía al área se convertían en una acción peligrosa de gol.

Nando

6 | Contra el Tenerife no vimos al Nando de otras jornadas. Vimos a un Nando discreto, no encaró tanto como en partidos anteriores y se creó poco peligro por su banda. Pero no hay duda que tiene calidad de sobra en sus botas y que la próxima jornada volverá con más fuerza.

Noguera

7 | Parece que Alberto Noguera se va acostumbrando a jugar por la banda. Ayer repitió de titular y fue un auténtico quebradero de cabeza para la defensa tinerfeña. Volvió a deslumbrar a los espectadores con sus regates, aunque a veces se llenara de balón. Lo que está claro es que Noguera rebosa calidad y se está convirtiendo unos de los principales creadores en ataque del equipo.

Apeh

9 | La gran sorpresa del once titular de Curro Torres. El delantero nigeriano realizó una actuación inconmesurable. Lo dio todo en la primera parte y se pudo ir del Artés Carrasco con mas de un gol. Aun así, marcó un golazo al controlar en velocidad un balón aéreo de Pomares, dejando clavado a Dani Hernández y empujando la pelota a placer dentro de la portería. Ya demostró en la primera jornada contra la Cultural Leonesa que tiene potencial para estar en el primer equipo. A Curro Torres le dolerá la cabeza a la hora de elegir delantero para las próximas jornadas.