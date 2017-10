Adán Gurdiel: "Confiamos en sacar la situación adelante"

Google Plus

Adán Gurdiel no cree que deban realizarse cambios en el estilo de juego. Foto: Noelia Déniz (VAVEL España)

El Lorca afronta una nueva jornada intensa de competición tras haber conseguido llevarse el empate en casa frente a un Tenerife que no hizo muchos méritos para llevarse ese punto con el que fue beneficiado. Los errores del equipo de Curro Torres fueron suficientes para que los canarios consiguieran llevarse a las Islas un punto in extremis. Ese resultado no solucionaba mucho para un Lorca que sigue en puestos de descenso a pesar del buen juego desplegado.

En el día de hoy, el lateral del conjunto lorquino, Adán Gurdiel, se sentó frente a los micros para hablar sobre la actualidad del equipo. El próximo lunes tendrán que verse las caras con un Granada que se ha asentado en la parte alta de la clasificación tras haber acumulado buenos resultados en las últimas jornadas y querrán prolongar su estado de gracia ante un Lorca que no parece encontrar la solución definitiva a sus problemas de cara a portería. Muchos esperan que los de la ciudad del sol planten cara en un estadio imponente como el Nuevo Los Cármenes.

“El equipo está trabajando bien. Creemos que tenemos que seguir insistiendo en lo que hacemos. Confiamos en sacar la situación adelante. El equipo está relativamente tranquilo porque estamos trabajando bien”. Es cierto que la dinámica de juego del Lorca es bastante aceptable para ser un equipo recién ascendido, pero esto no se traduce en victorias. Curro Torres ha probado distintas opciones para solucionar este problema que no parece tener fin. Ya muchos preguntan cuánto tiempo tendrá que pasar para que uno de los referentes del equipo, Chumbi, vuelva a pisar el césped del Artés Carrasco.

El pasado sábado, el estrellato fue para el joven jugador del filial del club, Manu Apeh, que se ganó a la afición con una gran actuación donde se mostró muy activo de cara a puerta. Fue el autor del segundo gol y su entrega fue recompensada por parte de la afición lorquina. “El equilibrio entre juventud y veteranía es lo que nos tiene que ayudar para salir de la situación en la que estamos”.

Ahora, los aficionados del Lorca se preparan para desplazarse hasta Granada el próximo lunes. Los aficionados incondicionales del equipo han estado muy presentes a lo largo de la competición, y Adán Gurdiel ha querido agradecerles su apoyo durante la rueda de prensa. “La afición no es consciente de lo mucho que nos está ayudando en casa. Son increíbles”, finalizaba Gurdiel.