Espectáculo en el Estadi

Tras la victoria en Almería, el CF Reus Deportiu quería dar otra alegría a su afición. El Real Valladolid, que remontó la pasada jornada un 0 a 2, fue a Reus con la intención de sumar para acercarse a las posiciones de play-off de ascenso a Primera División. Aritz López Garai, entrenador “roig-i-negre”, obsequió a Borja con su segunda titularidad consecutiva y dio entrada a Cámara y Édgar por los lesionados Vaz y Lekic. En el bando contrario, Luis César introdujo a Calero y Luismi por Deivid y Borja.

Querol se estrena y Mata sigue

Por segundo partido en casa, el visitante empezó dominando al Reus. Igual que el Rayo, el Real Valladolid tuvo un inicio intenso en el que los de Garai no se sintieron nada cómodos y no consiguieron tener el balón para defenderse de los ataques rivales. En la primera ocasión del encuentro, Ibán Salvador, a diferencia de Embarba, erró su ocasión. Badia aguantó de pie hasta el final y con la bota izquierda desbarató el acercamiento de los pucelanos.

Tras unos minutos en los que el Reus empató en juego al combinado de Luis César, las llegadas al área disminuyeron. Querol fue el primero en probarse a sí mismo y a Masip, que detuvo sin problemas el primer chute a puerta local. En el segundo, no pudo hacer nada. El extremo reusense robó muy cerca de la portería, encaró al meta pucelano y definió de forma sublime. Primer tanto en su cuenta particular. El Reus tomaba ventaja, pero no por mucho tiempo. En la siguiente jugada de peligro, Villa botó una falta que, con algo de fortuna, acabó en los pies de Mata delante de Badia. Lógicamente, el pichichi de Segunda División no perdonó y, con el de Reus, suma 11 goles. Hasta el medio tiempo, ambos conjuntos se acercaron a las porterías rivales, aunque sin la claridad suficiente para volver a marcar.

Otro gol de Ledes y Ángel empata con suspense

El segundo tiempo comenzó más pausado que el primero. A ambos equipos les costó volver tras el descanso y tardaron 15’ en tener ocasiones. Ibán Salvador, otra vez protagonista, volvió a fallar tras una gran jugada personal de Toni Villa por banda derecha. El murciano fue una pesadilla para la zaga local que sufrió cada vez que el extremo encaraba. Igual que en el primer gol, el segundo del Reus llegó tras una ocasión clara del Real Valladolid. Menéndez asistió a Miramón con su pierna menos buena y la rapidez de Masip para cerrar espacios fue vital para evitar el tanto. El balón volvió al lateral, que dejó atrás para Ledes, y el mediocentro portugués envió la pelota a la escuadra. Segunda vez que el Reus se adelantó en el luminoso.

Con la segunda ventaja, los “roig-i-negres” jugaron mejor y tuvieron ocasiones para sentenciar el encuentro. Querol, en una contra, pudo asistir a Edgar en boca de gol. Sin embargo, el reusense prefirió acabar la jugada él y Masip despejó a córner. Poco después, Juan Domínguez cabeceó un centro lateral que el meta de Sabadell envió otra vez a la esquina con una gran estirada. Para decepción local, el Real Valladolid igualó en otra jugada a balón parado. Ángel remató con el pecho dentro del área y, con suspense, el esférico acabó en el fondo de la red casi sin quererlo. El encuentro acabó con pasión descontrolada, el empate fue lo más justo.

Declaraciones

En rueda de prensa, Luis César se mostró satisfecho, “nos llevamos un buen punto ante un buen rival. Hemos tenido más ocasiones”. Por su parte, Garai también valoró el esfuerzo de los suyos que “han hecho unos 30’ buenísimos en los que hemos podido sentenciar”. El de Barakaldo cambió el sistema en la segunda parte, de 4-3-3 a 5-3-2, y con buen resultado.