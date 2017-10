Abel Gómez: "No fuimos nosotros"

Google Plus

Abel Gómez atendió a los medios en zona mixta. Foto: lorcafc.com

Dura derrota del Lorca en Granada. El equipo fue superado desde el primer minuto por un equipo que luchará por estar en Primera División la próxima temporada. No pudo salir peor. Pésimo juego defensivo y el equipo no reaccionó en el ataque. Probablemente, el peor partido de la temporada para los de Curro Torres que siguen en plena crisis. El Lorca no consigue reencontrarse con el buen juego y se encuentran con el agua al cuello. Tras el partido, los jugadores hablaron en zona mixta para dejar sus sensaciones sobre el partido.

Tropi dejó algo positivo de este partido y fue el golazo que consiguió levantar los ánimos aunque no por mucho tiempo. Consiguió pegarle de la mejor manera posible tras un cabezazo que salía rechazado para batir desde muy lejos al guardameta del equipo granadino. “Con el 2-1 hemos visto opciones, pero el problema ha sido no aguantar varios ataques rápidos”. El Lorca no fue capaz de detener las peligrosas jugadas ofensivas que creaban los rojiblancos. Una durísima derrota que deben dejar en el olvido para afrontar el próximo partido ante el Córdoba.

“Ha sido una de esos días en los que no hemos sido nosotros. Es un resultado doloroso, pero toca seguir peleando para arreglar la situación”.

Abel Gómez salió desde el banquillo para revolucionar al equipo, fue uno de los pequeños detalles positivos del equipo. El veterano jugador del Lorca formó parte del equipo rival durante dos temporadas y tuvo su oportunidad que no sirvió para mucho. Mostró su descontento con el juego del equipo en zona mixta. El Lorca se queda muy tocado tras este partido y no les resultará sencillo salir de los puestos de descenso, algo que se antoja casi insalvable a estas alturas y más viendo el juego del equipo.

El próximo sábado recibirán al Córdoba a las 20 horas. Un rival que tampoco ha conseguido encontrar su juego y se encuentra una posición por delante del Lorca con 10 puntos. Este será un punto de inflexión para el conjunto de la ciudad del sol que afronta una semana clave para preparar un partido frente a “un equipo de su categoría”.