Granada CF - Lorca FC: puntuaciones del Lorca, jornada 12 de LaLiga 1|2|3

El Lorca fue arrollado en Granada. Foto: laliga.es

El Lorca llegaba a Granada con la difícil misión de salir con vida ante un rival que apunta a Primera División. Llegaban con buena mentalidad tras haber conseguido empatar a dos goles con el Tenerife en un partido donde dejaron escapar la victoria. Nunca es fácil jugar en el Nuevo Los Cármenes, pero para los de Curro Torres fue aun peor. El conjunto de la ciudad del sol no levanta cabeza y necesita sumar buenos resultados en sus próximos partidos para que el descenso no empiece a ser una realidad.

El Granada pasó por encima del Lorca en todos los aspectos. Un ataque dinámico y rompedor que consiguió destrozar por completo una defensa lorquina casi desaparecida. No les sentó bien jugar en la noche del lunes. Machís sumó tres goles para dejar al Lorca muy tocado y en alerta roja. Los fantasmas del pasado vuelven y solo pueden despejarse si consiguen sumar tres puntos lo antes posible en el Artés Carrasco.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Dorronsoro

5 | Poco más pudo hacer el guardameta de Torrelavega. El Lorca fue avasallado por el rival y no se le puede achacar mucho a excepción de los dos últimos goles donde podría haber hecho algo más de esfuerzo. Mal partido de Francisco Dorronsoro, algo que comparte con el resto de sus compañeros.

Adán Gurdiel

3 | Mal partido de Adán Gurdiel donde tuvo mucha responsabilidad que no supo manejar. Prácticamente todos los goles llegaron por su banda y no supo controlar a una delantera andaluza que hizo mucho daño durante todo el partido.

Fran Cruz

4 | El central cordobés tampoco estuvo a la altura. Pésima salida de balón, lo que le causó muchos problemas al equipo lorquino. El Granada controló la zona como quiso ante un Fran Cruz que no tuvo una de sus mejores noches como jugador del Lorca.

Peña

4 | Una tónica bastante parecida al del antes mencionado. La salida del balón se le atragantó y el Lorca no pudo ante la frenética presión de los locales. No pudo mantener su zona segura y los rivales sacaron partido de ello.

Pomares

5 | Uno de los que se salva por muy poco de la defensa del equipo. Fue el que se mostró más firme en el apartado defensivo del equipo aunque esto no salva su mal partido en el que estuvo desaparecido. No combinó lo suficiente con el mediocampo para generar juego y poner en un aprieto al rival cuando más lo necesitaban y se veían con opciones tras el gol de Tropi.

Cristian Bustos

3 | No fue uno de sus mejores partidos. Mala imagen de un Bustos que no consiguió salir favorecido de las segundas oportunidades del equipo. Le costó mucho mantener la compostura en el centro del campo y esto les acabó pasando factura.

Tropi

5 | Fue el autor del único gol de los visitantes aunque, como se ha dicho en otros casos, no le ayuda lo suficiente para tapar el mal partido. Estuvo excesivamente lento con y sin balón y no proporcionó ese desborde y frescura en el mediocampo que tan necesario era para ellos.

Eugeni

SC | No se puede valorar la actuación de Eugeni Valderrama en el partido. Se tuvo que retirar en la primera mitad del partido por una aparente lesión muscular que afectó mucho al ánimo del equipo. Es uno de los más destacados sino el que más y su ausencia se hizo notar.

Alberto Noguera

6 | Como viene siendo habitual, Noguera fue el único jugador del equipo que intentó hacer algo provechoso con el balón. No tuvo fortuna en ninguno de los casos, pero el esfuerzo está ahí. Ya lleva varios partidos donde destaca por encima del resto y por ello se ha ganado la titularidad y la confianza de Curro Torres.

Nando

3 | Cuando el Lorca consiguió la cesión de Nando, esperaba que fuera un jugador determinante para ellos. En su primer partido frente al Rayo Vallecano mostró destellos de su calidad, pero no ha vuelto al mismo nivel. No se ha reencontrado con su mejor versión y las pocas ocasiones que tiene no las suele aprovechar. En la noche del lunes se vio más de lo mismo. Malas decisiones que llevaban a más pérdidas de balón por parte del Lorca.

Manu Apeh

5 | Gran partido de Apeh frente al Tenerife que le permitió hacerse con la titularidad en Granada. No se puede decir que no lo intentó, pero apenas le llegaron balones. Gran trabajo molestando a la defensa del Granada aunque no tuvo su recompensa. Pocas ocasiones debido al pésimo juego lorquino en el centro del campo. No pudo hacer mucho más.

Abel Gómez

5 | Abel Gómez entró para revolucionar al equipo y dio energía tras el gol de Tropi que sirvió para motivar a sus compañeros. Sin embargo, su poca participación en las contras le hicieron perder muchos puntos y acabó siendo uno más dentro del desastre murciano.

Sito

2 | Malas decisiones durante todo el partido. Estuvo desaparecido y además se autoexpulsó con una entrada a destiempo por detrás de su defensor merecedora de roja directa. Inexplicable partido del nativo de Alcoy.