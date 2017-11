Previa Lorca FC - Córdoba CF: sin margen de error

Google Plus

El Lorca y Córdoba se enfrentarán este sábado en una lucha de la parte baja de la clasificación. Un partido vital para ambos equipos a los que solo les separa un punto y que buscan salir del descenso con una victoria que confirme la esperanza en ambos bandos. Necesitan sumar puntos desesperadamente y este parece ser la mejor opción para ambos equipos que han sufrido contra el resto de rivales desde que dio comienzo la temporada.

¿Será suficiente para ambos con una victoria? No lo será para el Lorca que dependerá del resto de sus rivales en la tabla que deben perder para poder salir del descenso. Además, necesitan ganar por más de un gol para asegurarse ese hipotético puesto fuera de la amenaza de la Segunda División B. Una última oportunidad para un Lorca que necesita volver a hacerse fuerte en su feudo.

Se va agotando la paciencia en Lorca

El equipo de la Ciudad del Sol llega al partido tras uno de los peores meses de octubre de todos los equipos de LaLiga 1|2|3. Cinco jornadas con cuatro derrotas y un empate que les posiciona en la vigésimo primera plaza con un total de nueve puntos. Encima de ellos se encuentra el rival de esta jornada, el Córdoba, que suma un punto más que ellos, 10 puntos. Solo tres puntos les separan de la salvación y pueden conseguirla esta misma semana.

El equipo de la ciudad murciana, mostró la peor imagen de la temporada con la derrota en el Nuevo Los Cármenes ante el Granada por cuatro goles a uno. Una actuación lamentable que dejó al descubierto las vergüenzas de este equipo. No están hechos para competir con este tipo de equipos, pero el Córdoba es una historia totalmente distinta. Continuarán con su particular misión de volver a sumar tres puntos, algo que no consiguen desde hace más de un mes cuando derrotaron al Cádiz en casa con un imponente 3-0.

Estos dos equipos ya se han medido esta temporada. Fue en Copa del Rey, donde los titulares habituales se quedaron en el banco para dar minutos a aquellos que no tienen sus oportunidades en LaLiga 1|2|3. El Córdoba se llevó ese partido por 2-4. Mucho ha cambiado desde entonces para el equipo local, que llegaba con ilusión tras un empate con sabor a victoria frente al Rayo Vallecano en el Artés Carrasco.

El humillante partido en Granada, provocará cambios en la alineación. Curro Torres ha llevado a cabo diversos cambios con el objetivo de ver cuál es la pieza que le hace falta al Lorca para carburar. Ya ha ocurrido tras otras derrotas y en términos generales los cambios han sido para bien, como la inclusión de Manu Apeh en el once titular en los dos últimos partidos. Podemos hacer una pequeña predicción de cuáles serán estos cambios.

Algo bastante probable es la inclusión de Dani Ojeda en el once tras la expulsión de Sito en Granada y la lesión de Eugeni. Más oportunidades para que el Lorca haga rotaciones en el centro del campo que se ha movido bastante poco en las últimas jornadas. La afición pide algo más a un Curro Torres que lo ha probado todo ya para intentar conseguir buenos resultados.

Juan Merino busca la primera victoria

El Córdoba vuelve a Lorca tras la victoria en Copa del Rey para intentar reencontrarse con la victoria lejos del Arcángel. Su última victoria fuera de casa llegó en la segunda jornada de Liga frente al Albacete. Desde la llegada de Juan Merino al banquillo cordobés, han conseguido sumar un punto, que llegaría la pasada semana frente al Numancia con un empate a uno.

Llegan con urgencias, pero saben qué deben hacer para poder volver a sumar. Van por el camino correcto y el cambio en el banquillo les ha beneficiado. La última vez que sumaron tres puntos fue el ocho de octubre frente al Alcorcón con un resultado de tres a cero. Su objetivo es poder volver a sumar su segundo triunfo lejos de su casa frente a un equipo que no se encuentra en su mejor momento.

Los cordobeses cuentan con dos bajas, en el centro del campo y la defensa. Por un lado, Casa Jovanovic y Caro por otro. No se esperan muchos cambios en el once inicial con respecto a la pasada jornada donde recuperaron las buenas sensaciones. Merino ha recurrido al mismo en los dos primeros partidos y se espera que vuelva a utilizarlo en Lorca. Es posible la entrada de Javi Noblejas en lugar de Pinillos en el lateral izquierdo.

