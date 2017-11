Ledes es la luz

Google Plus

Segundo partido consecutivo ante su afición para el CF Reus Deportiu, que vio como se le escapaba la victoria en los minutos finales en el último partido ante el Real Valladolid. El Sporting de Gijón, tras su logro ante el Almería, quería recuperar la primera posición de Segunda División. Al menos dormir en ella el sábado, ya que Lugo y Granada juegan en domingo. En el Reus de Garai, solo dos cambios. Tito y Carbonell entraron por Juan Domínguez y Cámara. En el bando contrario, Herrera introdujo a Canella por Isma López.

La lluvia, protagonista

Durante todo el día Reus estuvo nublado, pero no fue hasta la tarde que la previsible trompa de agua se dejó caer. Agua y más agua que perjudicaron el juego de toque en el Estadi Municipal. Ambos conjuntos pudieron comprobarlo durante el calentamiento previo, donde decidieron que, en vez de apostar por la posesión, el juego directo sería primordial.

Justamente y por culpa del mal desarrollo del balón en el césped, llegó la primera ocasión del partido. Un zaguero del Sporting, en su búsqueda de no regalar el balón después de un pelotazo rival, cedió para Mariño aunque sin fuerza suficiente. Edgar Hernández, que creyó en sus posibilidades, luchó por la disputa y, de hecho, la ganó, pero el esférico no encontró portería. Los rojiblancos no se asustaron y respondieron con un chute potente de Carmona. Más tarde, otra vez Hernández y, tras una buena jugada personal de Miramón, cabeceó picado la pelota, que tocó la parte superior del larguero. Después y hasta el descanso, nada. La lluvia se intensificó y ningún equipo pudo crear peligro en área rival.

Ledes. Y ya van cinco

Duelo de trincheras. Nadie podía permitirse el lujo de fallar en zona defensiva, ya que ir detrás en el marcador sería tarea difícil de revertir. Por eso y, vistos los primeros 45 minutos, el partido mantuvo su guion inicial. El Sporting salió fuerte tras el descanso en busca de conseguir la primera ventaja en el luminoso. Carmona volvió a sacar un derechazo que a punto estuvo de sorprender a Badia, que con algún apuro alejó el esférico. Tras ello, Santos tuvo la más clara de los suyos. Pase al hueco en posición dudosa pero legal, recibió Santos y el delantero se apresuró en lanzar. Badia, esta vez sí con gran seguridad, volvió a hacer la gran parada de cada partido.

El Reus se rehízo y respondió con una llegada de Querol. Sin embargo, ningún combinado se hizo dueño del partido, por lo que este entró en un período de posibilidades para ambos conjuntos, aunque con poca claridad. El que sí lo vio claro fue Ledes. Otra vez Ledes. Falta en la frontal del área para un zurdo tras una defensa feroz de Querol por el balón. El portugués cogió el balón, le puso un lazo y directo a la escuadra de Mariño, que ni siquiera se lanzó a por él. Otro gol de Ledes, segundo de libre directo y quinto en su cuenta particular. La mitad de todo el equipo.

Con el marcador a favor, el Reus se involucró en tareas defensivas y alargar sus pocas posesiones. Para ello entró Vítor, por vez primera de la temporada, que en el poco tiempo que estuvo sobre el césped dejó detalles de su calidad. Los asturianos, a pesar de intentarlo, no gozaron de ninguna ocasión clara y cayeron derrotados por tercera vez en el campeonato. Con estos tres puntos, el Reus se coloca noveno con 19 puntos, uno menos que en el curso pasado en las mismas alturas. El Sporting se mantendrá en zona de playoff de ascenso independientemente de los resultados restantes.