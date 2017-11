Curro Torres: "Ya era hora de que tuviéramos algo de suerte"

Google Plus

Curro Torres se desahogó tras el encuentro. Foto: Noelia Déniz (VAVEL España)

El Lorca consiguió una victoria muy merecida en casa tras no haber conseguido sumar tres puntos desde principios del pasado mes de octubre. Intentaron lograr ese gol tan sufrido, pero no sería posible hasta el minuto 92, cuando Manuel Onwu consiguiera aprovechar el rechace de Kieszek para poner el uno a cero en el marcador in extremis. Todos esperaban que llegarían los buenos resultados que tanto están costando en la Ciudad de Sol cuando un rival en crisis como el Córdoba llegaba a la ciudad, y así fue.

El estilo de juego de Curro Torres se ponía en duda y solo una victoria en el día de ayer podría salvarlo. Buena decisión técnica resultó ser la entrada de Onwu, que solo había disputado un partido hasta entonces. Pisó el verde en el 87, y cinco minutos después acabaría convirtiéndose en el héroe de la jornada para un Lorca que necesitaba desesperadamente la victoria que no le saca de los puestos de descenso. No obstante, la esperanza vuelve a Lorca y tendrán la opción de reafirmarlo el próximo fin de semana en Alcorcón.

“Ya era hora de que tuviéramos suerte” dijo un desahogado Curro Torres tras el choque. En el minuto 34, el juez de línea anulaba el gol de Manu Apeh por un supuesto fuera de juego, y el Lorca parecía salir perjudicado una semana más. Pero esta vez les tocó ser los que terminan el cuento felices y comiendo perdices. Esta victoria les proporciona un total de 12 puntos. Se mantienen empatados a puntos con Nàstic y Almería a la espera de lo que hagan en esta jornada.

“Necesitábamos una victoria así después de los últimos resultados”.

Uno de los jugadores que salió desde el banquillo para revolucionar el partido fue Dani Ojeda. El canario no había disfrutado muchos minutos desde la derrota en el Carlos Belmonte ante el Albacete, pero pudo vestirse de corto de nuevo par hacer daño por la banda izquierda y provocar ese desconcierto en la defensa cordobesa en los últimos minutos del encuentro. La baja de Eugeni, parece estar controlada por el equipo gracias a jugadores como él.

Manu Onwu, sufrió una aparatosa lesión la pasada campaña. Tras muchos meses de recuperación, pudo volver al fútbol profesional tras ser alineado como titular en el partido frente al Barcelona B. Esta vez, le tocó salir desde el banquillo para convertirse en el hombre del partido. “Hoy tuvimos esa suerte que nos faltó otras veces. Ha sido una victoria muy importante”.