Previa AD Alcorcón - Lorca FC: sí se puede

El Lorca buscará sumar por primera vez fuera de casa. Foto: Noelia Déniz (VAVEL España)

Este sábado tendremos en el estadio de Santo Domingo un partido entre dos rivales directos por la permanencia. Tanto Lorca como Alcorcón están destinados a ocupar los puestos de abajo en la clasificación y este encuentro será muy importante para ambas entidades. Solo les separan tres puntos y este choque servirá para determinar el puesto de cada uno en una clasificación muy apretada por debajo.

El Lorca tendrá que volver a verse las caras con un demonio que no le ha permitido puntuar todavía fuera de casa. Todos sus partidos lejos del Artés han sido derrotas y esperan poder poner fin a esta tendencia en Alcorcón para así, conseguir la salida de los puestos de descenso. Llegan con la moral por las nubes tras la victoria en casa ante el Córdoba con gol de Manuel Onwu en el minuto 92 e intentarán jugar con esas sensaciones a su favor.

Mientras tanto, el Alcorcón atraviesa una delicada situación tras haber perdido en Los Pajaritos ante el Numancia a pesar de sus dos buenas actuaciones frente a Nástic y Oviedo donde sumaron seis puntos en dos jornadas consecutivas. No consiguieron mantener el nivel y conseguir un empujón muy importante. Sin embargo, esta no ha sido la tónica durante toda la temporada y han atravesado situaciones parecidas a su rival con meses sin conocer la victoria.

El Lorca deberá esforzarse más que nunca

Semana atípica para el Lorca tras la victoria ante el equipo de Juan Merino. Están a un solo punto de la salvación y quieren poder quitarse ese lastre de en medio mientras intentan recuperar su mejor juego a pesar de la ausencia de jugadores muy importantes como Eugeni Valderrama. Curro Torres parece haber dado con la tecla debido a los cambios realizados tras la derrota en el Carlos Belmonte.

Los lorquinos pudieron evitar la zona de crisis absoluta y ya miran con ilusión este nuevo reto. Seis partidos fuera de Lorca con seis derrotas totales. Por unos motivos u otros, no han conseguido desplegar su mejor juego o no han sido capaces de meter el balón entre los dos palos. En varias ocasiones, han sido superiores a sus rivales cuando jugaban como visitantes, pero sus problemas goleadores les han privado de varios puntos importantes.

Curro Torres valoró previamente el partido y no de manera muy positiva. Reconoció la dureza de un equipo tan luchador como el Alcorcón y con un ambiente tan dado a intimidar a su competición. No se achantarán en un partido clave para ellos, pero no pueden juguetear con las ilusiones de sus aficionados y generar numerosas ocasiones de gol sin éxito. Uno de los problemas ocurrentes ha sido la falta de eficiencia en última instancia en todas y cada una de sus jugadas. Saben que, para ganar en Alcorcón, necesitan materializar todo lo posible.

Una prueba de fuego para el Alcorcón

El Alcorcón sabe a qué tipo de rival se encuentra. Es un recién ascendido pero que sabe sufrir y luchar hasta el último segundo del partido. Julio Velázquez ha andado con pies de plomo para calificar a su rival. Lo ha metido dentro del saco de “equipos de su liga” y es conocedor de la importancia de los suyos para determinar su posición en la tabla. El Lorca es un rival con el que tendrá que competir a lo largo del año y deben comenzar con una victoria en su feudo.

El buen juego y por ende los buenos resultados parecían imperar en el espíritu del equipo. Dos victorias contundentes en dos semanas consecutivas para ellos ante Nástic y Oviedo les daba margen de error frente a uno de los grandes de la competición. En Soria, sucumbieron por un gol a cero aunque merecieron mucho más que eso. Ahora, deben reafirmar sus posibilidades de subir hasta mitad de tabla ante un rival asequible como los lorquinos.

Este sábado, contarán con la baja de Borja Lázaro que se encuentra lesionado así como la posible ausencia de Jon Erraste que puede convertirse en padre en las próximas horas y el club le permitiría marcharse para estar junto a su familia. Borja Domínguez podría ser el elegido para sustituirlo en el once inicial.

Posibles onces