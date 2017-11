El Reus se despierta demasiado tarde en Cádiz

Google Plus

Tercera derrota en lo que va de temporada para los de López Garai, quién decidió recuperar el esquema táctico que tan buenos resultados les dio ante el Real Valladolid (5-3-2) para implementarlo de inicio. No obstante, el resultado no fue el óptimo, puesto que el Cádiz conseguía penetrar continuamente la zaga reusense, generando ocasiones con mucho peligro constantemente. Álvaro Cervera efectuó dos cambios respecto al once que dio la victoria en Almería la pasada jornada, dando entrada al central Kecojevic por Villanueva, y al delantero Carrillo por el lesionado David Barral.

Primera parte perfecta del Cádiz

El partido empezaba con un dominio del juego y de las ocasiones por parte del Cádiz, con hasta cuatro intentos en el primer cuarto de hora. Pese a la poblada zaga reusense, Salvi y Álvaro García conseguían driblar a los tres centrales, pero se topaban siempre con un Edgar Badia imperial que repelía los disparos. La primera ocasión clara del partido llegaba en el minuto 17 para el bando gaditano, con un gol fantasma de Lucas que el árbitro decidió no hacer subir al marcador.

Los andaluces seguían intentándolo, esta vez con un remate peligrosísimo de Carrillo en el primer palo que Olmo conseguía desviar a córner. La primera ocasión para el conjunto roig-i-negre no llegaría hasta el minuto 21, con un inofensivo centro de Ledes que Cifuentes, el meta gaditano, atrapa sin problemas. Parecía que el Reus empezaba a dejar atrás el dominio inicial del Cádiz, llegando a tener una buena ocasión en el 23, con un centro de Borja Fernández que Querol no remata por poco.

No obstante, pocos minutos después el Cádiz volvía a recuperar el dominio del partido, y lo hacía anotando un gol que culminaba una muy buena media hora inicial. Su autor, Carrillo, conseguía anotar el 1-0 en el minuto 30, a la salida de un córner. Una vez más, el Reus demostraba ser vulnerable en las jugadas a balón parado. Lejos de replegarse atrás, el Cádiz siguió intentándolo, esta vez con un disparo cruzado de Carpio que Edgar Badia detiene a la perfección. En el tramo final de la primera mitad, el Reus consiguió enlazar buenas combinaciones mediante un destacable Gus Ledes, pero sin generar ocasiones para conseguir el empate.

Gol fantasma que el árbitro, erróneamente, decidió no señalar

La reacción del Reus llegó demasiado tarde

En el descanso, López Garai decidió sustituir a Íñiguez para dar entrada a David Haro, cambiando el esquema táctico de un 5-3-2 a un 4-3-3 característico de los ganxets. Pese a las intenciones reusenses de intentar empatar, la primera ocasión del segundo tiempo llegaba para el Cádiz, con un tiro libre de Álex Fernández en el 51 que se marchaba rozando el palo de la portería defendida por Édgar Badia. La réplica reusense llegaba tres minutos después, con un centro peligroso de Gus Ledes en un tiro libre que acababa en córner. En el 59 lo volvía a intentar el Cádiz, con un remate de cabeza de Servando en el rechace de un saque de esquina de José Mari que detenía Edgar Badia.

No fue hasta la media hora final cuando el Reus empezó a carburar, intentándolo con buenas combinaciones en el centro del campo, pero los de López Garai seguían sin generar peligro claro en la portería de Cifuentes. Para intentar la remontada, o por lo menos el empate, Garai decidió hacer una doble sustitución en el 66, dando entrada a Vítor Silva i Carbonell para sustituir a Tito Ortiz y Carbonell, cambios arriesgados, pero que aportaron una mejor colocación de los reusenses en el terreno de juego. A partir de ese momento el Reus empezó a dominar la posesión del balón, ante un Cádiz que decidió replegarse atrás para aguantar el resultado y buscar las contras para sentenciar el encuentro.

Gus Ledes luchando con un futbolista del Cádiz

En el minuto 73, en el mejor momento del Reus del partido, llegó la mejor ocasión para los hombres de López Garai en todo el partido: un tiro muy lejano de David Haro que se estrelló en el larguero. Los reusenses empezaban a ser más reconocibles, con ocasiones bien podrían haber supuesto el empate, aunque esa reacción llegaba demasiado tarde. Por su parte, el Cádiz seguía poniéndole pausa al partido, contemplativos y replegados en su propio campo.

Lo seguían intentando los reusenses, esta vez con un centro de Miramón dentro del área que Cifuentes detenía antes de que algún delantero reusense lo consiguiera rematar. No obstante, Álvaro Cervera supo detener el resurgir roig-i-negre rompiendo el ritmo del partido, a base de sustituciones y con supuestas lesiones de futbolistas gaditanos. En el 89 lo intentaba el Cádiz, con un tiro de un Carpio incansable cuyo tiro se marchaba por encima de la portería reusense.

Y así terminaba el partido, con un Cádiz que supo aguantar el 1-0 conseguido en una muy buena primera mitad, frenando el resurgir reusense del segundo tiempo. Tercera derrota para el conjunto roig-i-negre que baja hasta la decimosegunda posición. Por su parte, el Cádiz consigue adelantar al Reus ocupando ahora una undécima plaza que los deja a tres puntos del playoff.