Ojeando al rival del Reus: el Albacete Balompié, en su mejor momento

El once titular del Albacete frente al Lugo | Foto: J. Mondéjar (Vavel)

Los hombres de Enrique Martín ocupan la decimosexta plaza en la clasificación y son conscientes de la importancia de puntuar en un estadio complicado como el del Reus, puesto que una derrota podría complicarles la vida o incluso hacerles entrar en zona de descenso. Los albaceteños fueron uno de los mejores equipos de la pasada campaña en la Segunda División B, y tienen como principal consigna mantener esos buenos resultados en la categoría de plata del fútbol español para lograr la permanencia.

Un mal arranque

En su vuelta a Segunda División dos años después de haber descendido, los albaceteños no empezaron la temporada de la forma más idónea, sino que cayeron en una dinámica negativa que les catapultó a los puestos de descenso. Sus cinco primeros partidos acumularon un pésimo bagaje de un gol a favor y ocho en contra, con duras derrotas ante el Córdoba (0-3) y ante el Gimnàstic en el Nou Estadi (3-1). Su primera victoria no llegaría hasta la jornada 6, con un 2-1 ante el Real Oviedo. No obstante, en el siguiente encuentro cayeron estrepitosamente en el campo del Numancia, con un contundente 5-1. A partir de ahí, tras vencer al Lorca y caer ante el Osasuna, dieron inicio a su buena racha, que todavía les perdura, y que intentarán mantener en su paso por el Estadi Municipal de Reus.

Jon Erice ante el Lugo | Foto: J. Mondéjar (Vavel)

Atrevimiento táctico

El Albacete basa su esquema táctico en un característico 3-5-2, un sistema de juego poco común en el panorama futbolístico español, pero que está demostrando dar buenos resultados a clubes como el Girona, que consiguió el ascenso a Primera División con el uso de este recurso emprado a la perfección por su técnico, Pablo Machín. Volviendo al Albacete, es Enrique Martín quién está ejecutando con relativamente buenos resultados. Cabe destacar que el Reus también está implementando este esquema táctico esta temporada, concretamente ante el Real Valladolid en el segundo tiempo, y ante el Cádiz de inicio. Veremos si el sábado los dos técnicos deciden implementar este esquema táctico de inicio para tratar de sorprender al rival.

Gálvez y Saveljich, piezas claves del 3-5-2 del Albacete | Foto: J. Mondéjar (Vavel)

Altas y Bajas

La dirección deportiva del club Castellano manchego decidió incorporar este pasado mercado veraniego a un total de 15 futbolistas. Cabe destacar que el Albacete, al igual que el Reus, es uno de los equipos con menor presupuesto de la categoría. No obstante, han conseguido hacerse con jugadores importantes, procedentes de clubes como el FC Barcelona B (en el caso de Nili), el Real Betis (César de la Hoz y Zozulya) o el Atlético de Madrid (Héctor Hernández). Además, destacan el extremo derecho Jérémie Bela, procedente del Dijon FCO francés; Néstor Susaeta y Jon Erice, procedentes del Real Oviedo; Saveljich, central procedente de la UD Levante; y Zozulya, máximo goleador del equipo (3 goles en 10 partidos) que llegó a sonar para el Reus, y que no está exento de polémica.

Zozulya haciendo ejercicios de calentamiento | Foto: J. Mondéjar (Vavel)

En el apartado de bajas, el Albacete ha visto como se le iban jugadores clave para entender el ascenso a Segunda División conseguido la pasada campaña, como son Cristian Galas, Eloy Gila e Iván Sánchez, además de otros catorce futbolistas. No obstante, han conseguido formar un buen bloque para intentar lograr el objetivo de la permanencia.

Posible once albaceteño

Como ya se ha dicho anteriormente, el Albacete basa su esquema de juego en un característico 3-5-2, con tres centrales y dos laterales largos, también llamados carrileros. En el apartado de bajas confirmadas, nos encontramos a Bíttolo, Pelayo y Edgar Espíndola, que se perderán el partido por lesión.