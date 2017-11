Previa Lorca FC - CD Lugo: con la ilusión por bandera

Google Plus

El Lorca se dará cita con el Lugo en el Estadio Francisco Artés Carrasco en un partido muy importante para ellos. No han perdido en las dos últimas jornadas, algo que no habían sido capaces de conseguir hasta ahora. Quieren mantener los resultados positivos y continuar sumando puntos para ir saliendo de los puestos de descenso. No tienen que forzar nada, sino ir dejando que el trabajo realizado durante la semana se vea reflejado en el campo.

Delante tendrán un equipo muy complicado. Los gallegos ocupan la sexta plaza en la clasificación y se encuentran en puestos de playoffs. Sin embargo, llegan tras dejarse seis puntos con las derrotas ante Real Oviedo y Numancia. Tendrán que enfrentarse a un Lorca motivado que solo ha perdido un partido en casa en todo lo que llevamos de temporada. En el Artés Carrasco, son un hueso duro de roer y el Lugo no puede esperarse un partido sencillo.

Aferrados a la esperanza

El equipo de Curro Torres llega tras empatar a uno en Santo Domingo frente al Alcorcón con un gol de Javi Muñoz en el minuto 87 para sumar el primer punto a domicilio en la temporada tras seis derrotas consecutivas lejos de su feudo. Anteriormente, consiguieron derrotar al Córdoba por un gol a cero gracias al remate de Manu Onwu en el minuto 92. Los lorquinos han recuperado la ilusión y se ven más metidos que nunca en la pelea por la salvación en la Categoría de Plata.

Con estos cuatro puntos sumados de manera consecutiva, los lorquinos se posicionan en el puesto 19 a solo dos puntos de la salvación. Dos equipos con dos estilos de juego bastante similares se verán las caras en el verde este sábado.

Los locales saldrán a por los tres puntos para poder dejar el descenso atrás. Poco a poco van tomando confianza; un equipo donde no impera la experiencia en la categoría con muchos jugadores jóvenes. Su inmenso trabajo no estaba dando resultados, pero parece que ya se empiezan a ver esos frutos que han conseguido durante el curso.

Curro Torres sabe que se encontrará a un rival un tanto mermado que cuenta con bajas importantes como la de Sergio Díaz y Francisco Fydriszewski, pero no quiere que el equipo baje la guardia ante un club experimentado y que tratará de seguir metido en la lucha por los puestos de ascenso.

Con intención de volver arriba

El Lugo, a pesar de llegar plagado de bajas, quiere recuperarse tras las dos derrotas sufridas en sus dos últimas jornadas de LaLiga1|2|3. Esos tres goles encajados en el Carlos Tartiere, así como la derrota por un solo gol ante los sorianos, significaron un duro golpe para un equipo que no solía abandonar la senda de la victoria. Ahora, buscarán volver arriba y todo empieza con una victoria en el Artés.

El entrenador del equipo lucense ha podido recuperar algunos nombres para el partido en la ciudad murciana. Serge Leuko, quien se marchó para jugar con su selección, estará disponible de nuevo y podrá ser seleccionado por Francisco Rodríguez si así lo decide. Iriome González también estará disponible tras haberse perdido los últimos partidos por lesión.

Son otros los nombres que no podrán vestirse de corto ante el Lorca. Sergio Díaz se perderá lo que resta de temporada por una rotura del ligamento cruzado y del menisco en su rodilla izquierda. Además del antes mencionado Fydriszewski, Nico Albarracín tampoco podrá jugar este sábado. Siguiendo con la lista de lesionados, hay que añadir a Antonio Campillo, Adrià Carmona y Sergio Gil.

El técnico del conjunto gallego tendrá que hacer una auténtica proeza para conseguir alinear a los jugadores idóneos para el choque. Dos equipos con un juego similar que llegan con sensaciones diferentes. Partido muy bonito de ver.

