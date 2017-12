Previa Lorca FC – Club Atlético Osasuna: una victoria por Navidad

Google Plus

Foto: David García (VAVEL España)

El Lorca, que ha destituido esta semana a Curro Torres, recibe un Osasuna que visita por primera vez el Artés Carrasco en un duelo de necesidades en el que ambos equipos necesitan una victoria para pasar las navidades más cerca de sus objetivos. El sustituto de Curro Torres para este partido será el técnico del filial, Jorge Pérez.

Este partido, que será el último partido del año para ambos equipos, será transcendental para que, aunque no consigan lograr sus objetivos al finalizar el año, la crisis sea menor.

A por la victoria tras el cambio en el timón

El Lorca FC recibe al Osasuna para despedir el 2017 en un partido en el que el conjunto blanquiazul necesita volver a recuperar la victoria tras la destitución de su técnico, Curro Torres. Para hacerle frente a este partido se encargara de dirigir al equipo de manera temporal el entrenador del filial Jorge Pérez. El técnico del filial solo ha estado a cargo del equipo durante dos días.

El conjunto lorquino, actualmente en vigésima posición, con 16 puntos, se encuentra a 5 puntos de la salvación. Se encuentra en una situación delicada, con una mala racha, con tres derrotas consecutivas ante Oviedo, Numancia y Lugo. Esta es la peor racha del conjunto lorquino en lo que va de temporada, en la que no ha marcado ningún gol en estos tres partidos, y habiendo encajado seis goles. Todo esto ha precipitado la destitución de su técnico, Curro Torres.

Este será el primer, y probablemente único partido en el banquillo para Jorge Pérez, técnico del filial del Lorca FC. El técnico solo ha tenido dos sesiones de entrenamiento para preparar el partido y tener contacto con los jugadores antes del partido del Osasuna, y, como ya comento Joaquín Romeu, será el único partido que dispute el técnico, ya que están buscando otro técnico con experiencia para el primer equipo y que Jorge Pérez continúe con su labor en el Lorca FC “B”

El técnico lorquino contará para el partido con todos sus jugadores disponibles, a excepción de las conocidas bajas de Rafa “Chumbi” y de Antonio López, a la que se le suma el lateral Adán Gurdiel, que sufrió una lesión en el último partido ante el Valladolid, pese a esto, recupera al sancionado Cristian Bustos y a los lesionados Nando, Sito y Carlos Martínez. También estará disponible para jugar desde el inicio Eugeni. El técnico comentó que habrá cambios, pero en dos días no se pueden hacer milagros. Se espera que el técnico introduzca varios en el once inicial, aunque no una gran revolución.

Recuperar la victoria antes de terminar el año

El conjunto de Pamplona visitará Lorca en un mal momento, en el que necesita una victoria para acercarse a los puestos de ascenso y no agravar la crisis de resultados que sufre de cara al parón navideño.

El Osasuna se encuentra en una racha negativa, en la que lleva cuatro partidos sin ganar, que no pudo solucionar en su último partido en casa ante el Numancia, en el que no pasó del empate a 2. Todo esto se agrava tras llevar dos meses sin ganar un partido en casa.

Los rojillos se encuentran en novena posición, con 26 puntos, aunque tiene un partido menos que sus rivales, debido al partido aplazado ante el Nástic. Se encuentra a 6 puntos de puestos de playoff y a 9 del ascenso directo, único objetivo del equipo a principios de temporada, tanto por historia, como por plantilla y por presupuesto.

El técnico no contará para este partido con su portero suplente, Manu Herrera, debido a motivos personales. Además recuperará a una de sus piezas claves en el once, el centrocampista Roberto Torres, además de Oier Sanjurjo y Xisco Jiménez

