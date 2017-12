Anuario VAVEL CF Reus 2017: el centro del campo, el cerebro de este equipo

Google Plus

Gus Ledes, el eje central del centro del campo del Reus

Para entender el éxito del método "roig-i-negre" hay que fijarse en su estilo de juego. Este se caracteriza por un control del balón y un dominio de la posesión extremos, hasta el punto de anular completamente al rival, el cual ve como le es imposible recuperar el baló y acaba moralmente desesperado. Es ahí donde la intervención de los mediocampistas reusenses se convierte en fundamental; de hecho, el centro del campo es la posición con más jugadores en la plantilla del Reus, concretamente con ocho futbolistas.

Gus Ledes ante el Albacete

Gus Ledes, goleador inesperado

La falta de gol es un hecho que lleva acechando al Reus desde mediados de la pasada campaña. Para tratar de solventarlo, el conjunto catalán contrató al delantero serbio Dejan Lekic, quién en su presentación, bien entrada la temporada, prometió anotar diez goles como mínimo. Hasta la fecha ha conseguido anotar tres, y por sorpresa de muchos no es el máximo goleador del equipo, sino que el pichichi se lo lleva otro jugador que también llegó este verano. Se habla de Gus Ledes, quién hasta la fecha ha conseguido anotar cinco goles, hecho remarcable teniendo en cuenta que se trata de un pivote.

Su primer gol con la elástica reusense llegaría en la segunda jornada, ni más ni menos que ante el Gimnàstic en el derbi tarraconense por excelencia. Su espectacular tiro libre no sirvió para dejar los tres puntos en el Estadi Municipal, ya que Maikel Mesa pondría el 1-1 final en el marcador. Tres jornadas más tarde llegaría su segundo gol; esta vez en Lorca, y con un zurdazo desde fuera del área que salvó un punto para los hombres de López Garai. Tras tres jornadas de sequía goleadora llegaría el que es seguramente su gol más valioso: el tanto en tiempo añadido para salvar un punto en el campo del líder, el Huesca. Tras perderse un partido por sanción, volvió ante el Real Valladolid y ante el Sporting para anotar en ambos encuentros consecutivamente. Destaca especialmente el gol de falta que anotó contra los sportinguistas, ya que serviría para que los tres puntos se quedaran en Reus. Lastimosamente, desde aquel entonces no ha vuelto a marcar, pero su incidencia en los encuentros sigue siendo muy evidente y se ha convertido en un fijo en el once de López Garai.

Gus Ledes celebrando su gol ante el Sporting de Gijón

Adiós al tándem Folch-Garai

Entre las bajas más sensibles que el Reus ha sufrido este 2017, encontramos la marcha de Ramón Folch y de Artiz López Garai. Los dos mediocentros formaban un doble pivote que ejercía como columna vertebral de aquel equipo, dirigido por Natxo González. Si el Reus fue el equipo menos goleado de la pasada campaña, parte de culpa la tienen estos dos jugadores, que dentro del característico 4-2-3-1 ejercían una función fundamental, resultando un muro infranqueable en defensa, y un auténtico motor en ataque.

El primero en anunciar su marcha fue Ramón Folch, que se despidió de la afición reusense con una carta publicada en su perfil de Instagram. Folch, nacido en Reus, se había formado en las categorías inferiores del equipo catalán, y tras pasar por el CF Amposta y el UB Conquense, volvió al conjunto "roig-i-negre" en 2014. Muy pronto se haría con el brazalete de capitán, convirtiéndose en un fijo en el esquema de Natxo González, que les llevaría al tan ansiado ascenso a Segunda División en 2016. Sus 144 partidos disputados con la elástica reusense dejan un bagaje de 9 goles y 2 asistencias, además de ser reconocido como el máximo recuperador de Segunda División del pasado curso.

Ramón Folch el día del ascenso a Segunda División

Diferente es el caso de López Garai, que llegó al conjunto "ganxet" en el mercado de invierno de la temporada 2015/16, habiendo pasado por un total de trece clubes, como el Córdoba CF, el Sporting de Gijón o el Celta de Vigo. A sus 36 años, y tras haber disputado 56 encuentros con el Reus, decidió colgar las botas para aceptar la oferta de dirigir el club con el que había jugado las últimas dos temporadas.

Por lo tanto, al finalizar la pasada temporada, el Reus se vio con la necesidad de incorporar centrocampistas con calidad para cubrir la sensible baja del tándem Garai-Folch. Entre los elegidos se encuentran Juan Domínguez, Gus Ledes, Borja Fernández, Tito Ortiz, y Álex Carbonell.

Aritz López Garai frente a su ex equipo, el Córdoba CF

Experiencia y calidad a partes iguales

Si por algo se caracteriza el centro del campo "roig-i-negre" es por la mezcla de jugadores de jóvenes y talentosos, con jugadores experimentados y veteranos. Entre el grupo de jóvenes promesas encontramos dos fichajes de este Reus 2017/18: Àlex Carbonell y Borja Fernández. El primero llegó procedente del FC Barcelona B, club en el que se formó, llegando a debutar con el primer equipo en Copa del Rey. Otro al que también le sobra calidad es Borja Fernández; el mediocampista gallego llegó este verano procedente del filial celeste, con el que disputó un total de 100 partidos y anotó ocho goles. De hecho, Fernández disputó un total de 17 encuentros con el primer equipo, llegando a debutar en Primera División. De momento, su rendimiento en el Reus no está siendo para nada malo; pese a no ser un titular indiscutible, ha conseguido anotar un gol que dio la victoria al conjunto reusense ante el Almería.

Borja Fernández, ex del Celta de Vigo, durante un calentamiento

Por otra banda, destacan los jugadores experimentados, entre los cuales se ecuentran Vítor Silva, Juan Domínguez y Tito Ortiz. Estos dos últimos llegaron este verano procedentes del Deportivo de la Coruña y del UCAM de Murcia respectivamente. Tanto uno como otro se caracterizan por ser mediocentros de tipo defensivo, pueden jugar de pivote o incluso de interior, y hasta la fecha están teniendo un papel destacable en el esquema de López Garai, aunque en las últimas jornadas han perdido su puesto en el once titular en favor de jugadores como Carbonell.

Tito Ortiz despejando un balón, ante el Sporting de Gijón

El último hombre que se va a destacar es Vítor Silva; el jugador portugués lleva en el club desde 2014, y era titular indiscutible en aquel Reus que consiguió el ascenso a Segunda División tras derrotar al Racing de Santander. Tras haberse recuperado de una lesión que arrastraba desde la pasada campaña, Vítor Silva ha vuelto al once titular, y pese a verse desplazado a la posición de interior o extremo izquierdo, está empezando a recuperar su buen estado de forma, además de la magia y calidad que enamoró a la afición reusense.