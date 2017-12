Anuario VAVEL Lorca FC 2017: un año de cambios en el banquillo

Un total de cinco entrenadores pasaron por el banquillo lorquino. | Foto: David García (VAVEL España)

El año 2017 ha sido uno muy irregular para los encargados de ocupar el banquillo lorquino. Debido a la situación del equipo, el dueño, el asiático Xu Genbao, ha decidido hacer cambios constantes en la banca. Esto ha provocado que un total de cinco personas distintas hayan dirigido en algún momento al equipo. La pasada temporada, era todo un misterio saber si un entrenador permanecería bajo la orden del equipo. La necesidad de conseguir los mejores resultados posibles para luchar por el ascenso, llevaron a un cambio constante de técnicos que consiguieron su supervivencia durante un corto periodo de tiempo. Sin embargo, la insistencia de Genbao por lograr los mejores resultados posibles, llevó al club al primer ascenso de su historia y a que la ciudad volviera a la categoría de plata once años después.

En primer lugar, Iñaki Alonso no acabó de convencer y no duró mucho bajo el mando del club. Posteriormente, Julio Algar fue el encargado de mantener al equipo en la parte alta de la clasificación. No lo hizo nada mal, y consiguió que el Lorca mantuviera el liderato durante gran parte de la temporada. Sin embargo, con cinco jornadas para el final de la competición, los lorquinos dieron el liderato a favor del Cartagena y Genbao, como medida drástica para poder salvar la situación y luchar por el ascenso a Segunda División decidió contratar al mítico entrenador David Vidal. Fueron unas últimas jornadas muy intensas donde no existía otra opción que la victoria. Finalmente, el Lorca consiguió finalizar la temporada como primero de grupo y pasó a disputar los playoffs de ascenso.

Solamente necesitaban batir al Albacete para poder conseguir el ascenso soñado. Con un empate a uno en el Carlos Belmonte y otro a cero en el Francisco Artés Carrasco, David Vidal consiguió cumplir el objetivo y el Lorca ya era equipo de Segunda División. Sin embargo, Genbao no confió en él para que siguiera bajo los mandos del equipo en el fútbol profesional. Para ello, decidió optar por un técnico joven cuya experiencia se limitaba al Valencia Mestalla. La de Curro Torres fue una apuesta arriesgada a pesar de las grandes expectativas puestas en él por parte de Genbao. Esta incorporación llevó también a la llegada de numerosos jugadores procedentes de la cantera valencianista.

La ilusión y las ganas de crear a un Lorca con un estilo definido y vistoso no fueron suficientes para conseguir que Curro Torres mantuviera su puesto. El técnico valenciano acabó viendo puerta antes de poner fin al año 2017. La temporada no comenzó mal, teniendo en cuenta el nivel del equipo y la poca experiencia en la categoría de plata. El Lorca estaba consiguiendo defender su estilo con el que conseguían sumar algún que otro punto jornada tras jornada. Pero llegó un momento en el que sumar poco a poco se hizo insuficiente, y en la Ciudad del Sol necesitaban establecer un estilo de juego que les permitiera sumar de manera más regular.

Tras haberle dado más de una oportunidad, Curro Torres acabó siendo destituido debido a la falta de buenos resultados en una Segunda División que se había antojado muy complicada para el Lorca. Todavía tienen opciones de salvar la temporada, y el 2018 será muy importante para ver cómo puede seguir evolucionando este equipo. Tras su destitución, Jorge Pérez fue el encargado de tomar el mando del equipo, siendo el quinto entrenador en dirigir al Lorca en el año 2017. Su única aparición en los banquillos, durante el partido frente al Osasuna, se tradujo en una nueva derrota que no ayudaba de ninguna manera a los planes del equipo. Tras el partido y el anuncio del nuevo entrenador, Pérez volvió a su cargo de entrenador del filial.

Ahora, es el turno del veterano Fabri González. El gallego llega a Lorca para intentar cambiar la situación y meter al equipo en una dinámica positiva de resultados. Será así, con su anuncio antes de finalizar el 2017, el sexto entrenador en pasar por la disciplina del conjunto murciano en este año. Esperan que esta vez sea la definitiva y que no haya que recurrir a otro técnico para solucionar la situación del equipo.