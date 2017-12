Anuario VAVEL CF Reus 2017: la defensa pierde fortaleza

Google Plus

Olmo ha cogido el testigo de capitán tras la salida de Folch | Foto: CF Reus

Natxo González dotó al CF Reus de una sólida defensa casi infranqueable. En 19 jornadas, Badia solo había recogido 15 balones de su red. Garai tenía ante sí el difícil reto de mantener esa baza, aunque ha sido imposible. Las bajas de los laterales titulares han empeorado un poco los números. El actual Reus ha encajado 22 goles, aunque la mitad en tres partidos.

Atienza, Olmo y Miramón, indiscutibles

Aritz López Garai, técnico "roig-i-negre", ha mantenido a los dos defensas centrales titulares de la pasada temporada. Ambos han mostrado un buen nivel y Atienza ha mejorado notablemente sus cualidades en la salida de balón. El de Cañete de las Torres no pudo empezar la temporada en el once inicial, ya que arrastraba una lesión que le impidió jugar hasta el encuentro contra Osasuna, en la sexta jornada. Olmo ha tenido que hacer frente a la capitanía después del fichaje de Ramón Folch por el Real Oviedo. Cada integrante de la pareja ha visto cuatro amarillas, por lo que la próxima cartulina que vean, acarreará suspensión.

Miramón es el otro integrante de la defensa que ha sido fijo hasta que las lesiones le afectaron. De hecho, desde el principio de temporada hasta el día diez de diciembre había jugado todos los minutos de todas las competiciones que había disputado el Reus. El zaragozano ya jugó bastantes partidos el curso pasado en el carril diestro y en el actual ha seguido ofreciendo un gran rendimiento que había dejado, hasta ahora, a Campins en el banquillo.

La duda, Miguel García o Menéndez

Garai ha repartido minutos entre Miguel García y Menéndez. El primero empezó de titular, aunque solo mantuvo ese prestigio durante dos partidos. Entonces Menéndez le quitó el sitio y García sufrió una lesión que le apartó de las convocatorias durante ocho fechas. El gijonés cogió el testigo de la defensa y, gracias a su rendimiento, encadenó doce titularidades consecutivas. No obstante, en el tramo final de año, Menéndez ha salido de los esquemas del técnico de Baracaldo. Ya son seis encuentros sin disputar ningún minuto.

En resumen, por una parte, Menéndez ha participado en trece partidos y ha acumulado 1.155 minutos entre Segunda División y Copa del Rey. En el otro lado, Miguel García ha jugado en ocho ocasiones que suman 720 minutos. Este desglose de tiempos no es todo decisión de Garai, que en muchas ocasiones no ha podido disponer de ambos laterales. Por eso, aún resta la duda de quién es el preferido del entrenador, ya que no ha podido dar continuidad a ninguno de los dos debido a sus respectivas molestias físicas.

El vacío de Benito y Martínez

Alberto Benito y Ángel Martínez decidieron hacer las maletas y acompañar a Natxo González, el anterior míster del Reus, al Real Zaragoza. El grueso de la afición pensaba que sería difícil encontrar los sustitutos a los laterales titulares durante las dos últimas campañas. Sin embargo, Miramón ya cumplió con nota el curso pasado cuando tuvo que suplir al de Altafulla. Más complicado ha sido reemplazar a Martínez, ya que Menéndez y Miguel García no se han podido asentar en su posición y tampoco han rendido aún al mismo nivel que lo hizo el barcelonés.

Ahora en Zaragoza, ambos son piezas a tener en cuenta por González a pesar de que no ocupan la posición que esperaban en la tabla. Se marcharon en busca de un reto más ambicioso y, después de 20 jornadas, están dos puntos por detrás del Reus. Además, el lateral diestro ha sufrido ya dos lesiones que le han imposibilitado disputar más minutos, aunque su recambio, Delmás, ha cuajado grandes actuaciones.