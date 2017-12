Anuario VAVEL CF Reus 2017: Garai, muy cerca de Natxo

Garai ha tenido que paliar las numerosas bajas de la plantilla | Foto: CF Reus

López Garai, entrenador "roig-i-negre", completa la primera parte de la temporada con un rendimiento muy parecido al del anterior míster, Natxo González ,antes de finalizar el año. La contundente derrota sufrida en Córdoba por cinco goles a cero no empaña los buenos resultados del técnico de Baracaldo, que se ha visto limitado por las diversas lesiones que han padecido sus futbolistas.

A dos puntos de Natxo González

Con 5 victorias, 10 empates y 5 derrotas, el CF Reus alcanza los 25 puntos, a tan solo dos de Natxo González en la última jornada antes de año nuevo, pero con un encuentro menos. La directiva reusense tuvo que encarar la segunda temporada en Segunda División con el difícil reto de suplir al mejor entrenador de la historia del club y varios jugadores importantes como Ramón Folch, Alberto Benito o Ángel Martínez. Para el banquillo el presidente Xavier Llastarri y el consejero delegado Joan Oliver eligieron a Garai, por su experiencia dentro del terreno de juego y sus conocimientos como entrenador. De momento, el rendimiento consolida la elección ya que el míster novato ha adaptado rápidamente a los nuevos integrantes de la plantilla y ha mantenido la sólida defensa de la temporada pasada, aunque sigue faltando algo de mordiente en ataque.

La mayor fortaleza y debilidad del combinado de Garai es que no consigue encadenar varios resultados positivos, pero tampoco lo hace con los negativos. De hecho, aún no han podido ganar en dos encuentros consecutivos en el curso actual. No obstante, en el campeonato regular no han perdido de forma seguida en más de un partido.

El actual técnico "roig-i-negre" ha mostrado dotes interesantes en su primera etapa como entrenador. No se "ha casado" ni con jugadores ni con formaciones, ha variado pensando en qué era lo mejor para el conjunto. Además, en las victorias se ha mostrado satisfecho y comedido y en las derrotas muy autocrítico. Tanto, que siempre se responsabiliza solo a sí mismo.

Las lesiones, el peor enemigo

El principal contratiempo en la primera aventura de Garai al frente de un conjunto de fútbol profesional son las lesiones. La gran mayoría de la plantilla se ha perdido algún partido por molestias físicas y el entrenador no ha podido gestionar los minutos como a él le hubiese gustado. El mismo Garai escribió en Twitter hace unas semanas que "las lesiones nos persiguen desde el primer día, aunque esto nos hará más fuertes como equipo y grupo humano". El de Baracaldo no ha podido dar descanso a los jugadores más habituales cuando ha querido, ni tampoco jugar con dos delanteros las veces que ha deseado, tal como ha comentado en rueda de prensa en repetidas ocasiones.

Por otro lado, también ocupa una preocupación importante el estado del terreno de juego, un dañado césped que ha limitado al Reus y los combinados visitantes en su búsqueda del juego combinativo. Por suerte, el club ha tomado cartas en el asunto e inmediatamente después del encuentro contra el Granada empezaron las tareas para cambiar toda la hierba. Contra el Alcorcón, primer partido en casa del 2018, está previsto el estreno. De momento, el único fichaje de invierno.

Las dudas entorno Natxo González

Natxo González, ex técnico del Reus, voló hasta tierras zaragozanas para embarcarse en un reto más ambicioso. El director deportivo Lalo confió en él por su buen hacer en Reus y le facilitó jugadores muy solicitados por los grandes equipos de Segunda y algunos de Primera. Sin embargo, la plantilla no está rindiendo como esperaba la afición y cursan justo detrás del equipo "roig-i-negre". González ha sido criticado en más de una ocasión, pero varios periodistas que siguen la actualidad del Real Zaragoza han anunciado que la directiva mantiene la confianza intacta en el entrenador de Vitoria.