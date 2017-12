Fabri González: "Venimos con la ilusión de darle la vuelta a la situación"

Google Plus

Fabri González en su presentación. | Foto: lorcafc.com

El técnico gallego Fabri González, ha sido presentado como nuevo entrenador del Lorca. Llega con el objetivo de conseguir la permanencia y firma un contrato que le vincula al club durante la presente temporada con opción de renovar la próxima si el equipo consigue su objetivo y permanecen en la categoría de plata del fútbol español.

Paco Zaragoza, director deportivo del Lorca FC, se encargó de dar la bienvenida al veterano técnico que tendrá por delante una difícil misión. Zaragoza afirmaba que Fabri González “tiene la suficiente experiencia para este tipo de situaciones”. El nuevo técnico del cuadro lorquino vuelve al fútbol español tras su paso por Bolivia donde se encontraba trabajando anteriormente.

González se mostró muy agradecido con todos los que han hecho posible que su llegada sea una realidad. “Quiero agradecer a Xu Genbao, Paco Zaragoza y Romey por confiar en mi para llevar a cabo el objetivo”. Continuó diciendo que “para Lorca y para el club es muy importante la salvación y debemos estar todos unidos”.

Fabri González ha podido realizar sus dos primeras sesiones de trabajo con el equipo, dos “tomas de contacto” que han sido muy beneficiosas. “La actitud de la gente es correcta; poco a poco nos iremos conociendo”. Por otro lado, fue preguntado en varias ocasiones por los periodistas presentes en el acto acerca de su estilo de juego que se caracteriza por ser un tanto defensivo. “Una cosa es que los equipos defiendan bien y otra es ser defensivo. Algunos dirán que soy un ‘amarrategui’, pero eso no es cierto. No cabe duda que defender bien da muchas cosas”.

El gallego se hace con los mandos de un proyecto al cual le ha costado arrancar en Segunda División. Él ya estuvo en situaciones parecidas y consiguió retomar el rumbo. Buen ejemplo es su paso por el Granada CF, al cual consiguió ascender a Primera División. A pesar de los malos resultados recientes del equipo, la afición no pierde la esperanza y espera poder entrar en buena sintonía con su nuevo entrenador lo antes posible. “Venimos con la ilusión de poder darle la vuelta a la situación. Creo que se puede hacer; si no, no estaría aquí”.