El Alavés podría anular la cesión de Nando en el Lorca

Nando podría volver a Vitoria antes de lo previsto. | Foto: David García (VAVEL España)

Los problemas en el juego por bandas del Deportivo Alavés podría dejar a Lorca si en uno de sus jugadores de cara al inicio del año. El club vitoriano tenía en mente intentar conseguir incorporar a Hernán Pérez a la plantilla. El paraguayo no entra en los planes del Real Club Deportivo Español de cara a la segunda parte de la temporada y su salida del club está más que confirmada.

Pérez habría descartado por completo la opción de jugar en el Alavés y está barajando las opciones de otros equipos de Primera División como el Levante o el Getafe. Esto deja al club vasco sin una de sus grandes metas de cara al mercado invernal de fichajes. Por ello, con la insistencia de Abelardo de que llegue un jugador más la plantilla, estarían pensando anular la cesión de Nando en el Lorca.

El valenciano llegó a Lorca para ser un jugador importante en el esquema de Curro Torres. Al haber sido uno de sus grandes jugadores en el Valencia Mestalla que casi logra el ascenso a Segunda División, Nando no dudo cuando la opción de unirse con su anterior entrenador estuvo sobre la mesa.

El Alavés no tenía en sus planes para la presente temporada contar con Nando en la plantilla y por ello pensaron que la mejor opción era dejar que el jugador se desarrollara en la Segunda División. Ha sido titular en 15 ocasiones, pero no ha podido conseguir ningún gol formando parte de una delantera con la pólvora mojada. Ocasiones no le han faltado, pero no ha sido capaz de mandar el balón hasta el fondo de la red.

La pérdida de Nando para el Lorca sería un problema que deben solucionar. A pesar de contar con numerosos recambios para su puesto como el de Dani Ojeda o Sito, perderían a una pieza importante de su plantel ahora que deben luchar por la permanencia en Segunda División.

Si esta anulación de la cesión se produce, deberían mover ficha en el mercado donde suenan nombres como el de Dani Benítez, qué podría volver a Lorca para encontrarse de nuevo con Fabri González, quien fuera su técnico en Primera División en el Granada. Todavía no se conoce mucho más sobre esta decisión, pero en Lorca deben estar preparados por si estos rumores se llevan a cabo por parte del equipo de Vitoria.