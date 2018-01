Fabri González: "Es un partido muy importante, pero no podemos meter más presión a los jugadores"

Google Plus

Fabri González afronta su primer partido a cargo del equipo. | Foto: lorcafc.com

El Lorca afronta su primera final del 2018 camino a la permanencia. El primer paso será el encuentro en Sevilla frente al filial del equipo hispalense. Los sevillanos no han comenzado con buen pie en Segunda División y, estando a solo un partido de terminar la primera vuelta, son los colistas de la categoría con 13 puntos de 60 posibles. El Lorca tampoco se queda muy lejos, solo con tres puntos de diferencia. Por ello, necesitan ganar frente a un Sevilla Atlético que no consigue consolidarse en la categoría de plata.

Será el primer partido en el banquillo para Fabri González. El técnico gallego será el segundo entrenador del cuadro lorquino de toda la temporada tras la destitución de Curro Torres. A base de trabajo duro y sólida defensa, intentarán salvar el año y conseguir mantenerse en Segunda División. Todo comienza por ganar el próximo domingo en un partido donde llegan siendo superiores numéricamente; algo que no ha sido muy habitual desde que dio comienzo el presente curso.

En su primera rueda de prensa previa al partido del fin de semana, Fabri hizo hincapié en recordar que se trata de su primer partido como técnico del club blanquiazul y por ello dijo: “No podemos meterle la presión a los jugadores de ganar imperiosamente. Creo que sería un enemigo más. Si ganamos no estaremos salvados y si perdemos no habremos bajado”. No obstante, aprovechó para congratular a sus chicos por el carácter mostrado desde que llegó al cargo. “Quiero felicitar públicamente a todos los jugadores porque su actitud desde que llegué es impecable”.

Es uno de los choques más importantes de toda la temporada para el conjunto de la ciudad del sol. El Sevilla Atlético es un rival que consideran “de su liga” y por ello deben mostrar su mejor imagen para poder superarlos en todos los aspectos del juego. Sin embargo, el Lorca sigue sin desplegar su mejor juego fuera de casa. Solo han ganado un partido como visitante en el Nou Estadi de Tarragona. “Es un partido muy importante. El camino de este equipo es ser competitivo. En LaLiga 1|2|3 se compite desde atrás hacia adelante. No podemos empezar por el tejado”, concluyó.

“Va a jugar el que esté bien a nivel físico y psicológico… y también el que se lo merezca”.

Una de las grandes incógnitas de cara al próximo partido es el once inicial. Existe una gran incertidumbre acerca de los once hombres que saltarán al terreno de juego en Sevilla. Fabri González es conocido por su insistencia en el juego defensivo y por ello podríamos ver muchos cambios con respecto al último partido frente al Osasuna donde Jorge Pérez se hizo cargo del equipo. Finalizó la rueda de prensa con un mensaje claro: “No quiero meterle más presión a los jugadores. Ellos saben que es un partido vital”.