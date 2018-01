Previa Sevilla Atlético - Lorca FC: duelo de la zona baja

Google Plus

El Lorca viaja a Sevilla para enfrentarse al filial del conjunto hispalense en un partido de vida o muerte para finalizar la primera vuelta de la competición liguera. Son dos de los últimos clasificados de la tabla, siendo el Lorca el equipo situado en la antepenúltima posición tras la derrota cordobesa ante el Sporting. Solamente separan tres puntos a los equipos que se medirán en el verde el próximo domingo. El Sevilla Atlético acumula tres derrotas consecutivas mientras que los lorquinos llegan habiendo perdido sus últimos cuatro partidos.

Primera final para el Lorca

El Lorca pondrá a prueba a su nuevo técnico, Fabri González, que llega en sustitución de Curro Torres que no consiguió establecer en el cuadro de la Ciudad del Sol un estilo de juego que asegurara puntos. El juego bonito no fue prolífico y llevó al Lorca a uno de los peores puestos posibles en la clasificación. Tendrán que renunciar a tener uno de los juegos más vistosos de la competición para pasarse al bando de los puntos. Necesitan sumar jornada tras jornada para asegurarse un puesto en la categoría y no descender a Segunda División B. Antes de marcharse de vacaciones, cayeron derrotados por 0-1 en casa frente al Club Atlético Osasuna en un encuentro donde Jorge Pérez, técnico del filial, se hizo cargo del equipo.

El Lorca ostenta un total de 16 puntos, conseguidos en su gran mayoría por sus hazañas en el Artés Carrasco. Tienen la salvación a seis puntos, y deben comenzar con buen pie en su búsqueda por la permanencia con una victoria en el estadio de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, lugar donde han perdido sus tres visitas anteriores en toda su historia.

El equipo que presentará el Lorca en el terreno de juego es toda una incógnita. Nadie sabe cuáles son las intenciones de Fabri González para lo que queda de temporada, y es probable que veamos a jugadores no tan habituales con más minutos que de costumbre. De por sí cuenta con la baja de Adán Gurdiel, quien cayó lesionado en el último partido contra Osasuna. Además, se suman las ya conocidas de Antonio López y Rafa Chumbi. Cristian Bustos, que era duda para el partido, ha conseguido recuperarse tras sus molestias sufridas en el último partido y estará disponible.

En el día de hoy se hizo oficial la incorporación de Aly Mallé, el delantero de Malí de 19 años procedente del Udinese. No ha sido convocado y se espera que pueda efectuar su debut la próxima semana en León. En el puesto de delantero existe un gran interrogante que se resolverá en cuanto González ofrezca su primera alineación como técnico del conjunto blanquiazul. Manu Apeh ha sido la apuesta de Curro Torres debido a su gran entrega y garra en la zaga, pero podríamos ver un cambio por Manu Onwu o Miguel Merentiel, que no han contado con muchos minutos con el entrenador valenciano.

Última oportunidad para coger aire

El filial sevillista es último con 13 puntos, y así lo ha sido desde que diera comienzo la temporada. Luis García Tevenet se encuentra en la cuerda floja debido a los malos resultados del equipo. No sabemos si decidirán desde las oficinas del Sevilla darle el puesto a otro técnico. Mientras tanto, tendrá la que posiblemente sea su última oportunidad para mantener su puesto. El Lorca es un rival directo por la permanencia y necesitan mostrar su mejor imagen. El equipo se decantará por pequeños detalles y, sobre todo, el cuadro que tenga más hambre por sumar puntos.

Cuentan con dos bajas importantes como al de Berrocal y Konik y tampoco podrá jugar José María Amo que permanecerá en el dique seco por lo que resta de temporada. Por lo tanto, será Cristian González quien ocupe su puesto. Otra baja de calibre es la de Yan Eteki, quien tendrá que perderse el partido por acumulación de tarjetas. Álex Pozo realizará el papel de falso ariete debido a las lesiones de última hora de Marc Cual y Carlos Fernández.

El Sevilla Atlético tendrá que luchar contra viento y marea para intentar sumar puntos este fin de semana. Las bajas le perjudican mucho aunque intentarán demostrar que quieren la permanencia. Intentarán que el refrán “entrenador nuevo, victoria segura” no se haga realidad en su feudo donde no han conseguido ganar en todo lo que llevamos de temporada.

